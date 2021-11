La soldado Michaela Nelson desapareció hace un mes en Ohio

Michaela Nelson es una especialista de la Guardia Nacional de Ohio que fue reportada como desaparecida. Ha estado desaparecida durante más de un mes, pero su familia cree que todavía está viva. Nelson tiene 26 años.

La Guardia Nacional le dijo a Dayton 24/7 que Nelson desapareció el 26 de octubre de 2021 y que no se había sabido nada de ella hasta el 28 de noviembre. El padre de Nelson, Lance Nelson, le dijo al medio de comunicación que asistió al entrenamiento individual avanzado en Fort Jackson, Carolina del Sur y regresó a su casa en Ohio el 1 de octubre. Fox News informó que no regresó a su unidad en Dayton, Ohio el 2 de octubre.

Las autoridades están pidiendo al público que esté atento al Dodge Charger SXT 2016 gris oscuro de Nelson. Cualquier persona con información debe llamar al Departamento de Policía de Columbus al 614-645-4545 o llamar a Gulf Coast Investigation al 813-993-2242.

Esto es lo que necesita saber:

La madre de Nelson murió en septiembre y los miembros de su familia la vieron por última vez en el funeral, informó Dayton 24/7.

Su último contacto con amigos y familiares fue a fines de octubre en un intercambio de mensajes de texto con su abuela, informó Fox News.

Nelson tenía una orden de restricción contra un ex, pero ya no está activa, le dijo su padre a Fox News.

Los lectores de matrículas en Columbus, Ohio, recogieron su automóvil cerca de un apartamento donde vivió entre el 6 y el 15 de octubre, dijo Lance Nelson a Fox News, pero su vehículo no estaba cuando las autoridades realizaron un barrido del área después de que fue reportada como desaparecida.

Le dijo al medio de noticias de Dayton antes del Día de Acción de Gracias que temía las vacaciones sin su hija.

“Será duro”, dijo.

James Terry, un investigador privado que su familia contrató para encontrarla, le dijo a Fox News que su teléfono está apagado, pero su FaceTime aún suena, lo que indica que todavía está usando un teléfono.

“Ella está usando un teléfono, una especie de teléfono”, dijo a Fox News. “Ella simplemente no tiene su número”.

El investigador privado le dijo a Fox que después de la muerte de su madre, junto con nuevos intereses sociales, es posible que haya experimentado un cambio de prioridad y que esté tratando de evitar el castigo por no regresar a su unidad.

La Guardia Nacional de Ohio dijo que su regreso sano y salvo es la prioridad.

“En primer lugar, Spc. La salud y la seguridad de Nelson son nuestra prioridad ”, dijo a Fox News un portavoz de la Guardia Nacional del Ejército de Ohio. “Cualquier discusión sobre disciplina o acción administrativa no es una prioridad”.

Nelson, quien usó el nombre de Michaela Kay en TikTok, publicó actualizaciones de su vida en su cuenta que proporcionaron información sobre su paradero en los días y semanas previos a su desaparición. Tenía más de 18.000 seguidores en su cuenta.

El 9 de agosto de 2021, abordó los rumores de que había fallado en la Escuela de candidatos a oficiales. Dijo que regresaba a AIT porque quería convertirse en oficial de sucursal de especialidad. También dijo que tenía planes de ir a la escuela de posgrado.

Compartió un collage de fotos con imágenes de su servicio militar el 29 de agosto de 2021. Compartió videos de ejercicios el 4 y 5 de septiembre. La última publicación fue el 5 de septiembre.

“No confíes en nadie más que en mí y en Dios”, subtituló un video publicado el 8 de agosto de 2021.

Lance Nelson le dijo a Dayton 24/7 que su hija estaba atravesando un período lleno de dolor. Ella se había divorciado hace un año, dijo. La madre de Nelson, Jacquelyn Jean Miller Nelson, murió de cáncer de mama el 16 de septiembre de 2021, según su obituario. Después de la muerte de su madre, fue desalojada de su apartamento, dijo al medio de comunicación.

“Pasas por un divorcio, hay mucho dolor. Eso fue hace un año. Perder a su madre hace unos meses por cáncer de mama y luego ser desalojada de un apartamento”, le dijo a Dayton 24/7.

Jacquelyn Nelson tenía 59 años cuando murió. Su obituario habla de cómo crió a sus cinco hijos. Michaela Nelson era la mayor.

“Jacque era una mujer generosa, sabia y amorosa que se sacrificaba a diario por su familia”, dice el obituario. “Todas las noches, se deleitaba en compartir conversaciones con su esposo e hijos durante la cena. Admiraba sus dones, talentos y rasgos únicos y estaba muy orgullosa de cada uno de ellos. Cualquiera que haya pasado tiempo con Jacque sabrá que, si bien parecía tranquila y reservada al principio, se preocupaba profundamente por las personas en su vida. Los escuchó, les hizo preguntas y nunca reclamó el centro de atención para sí misma. Jacque tenía una hermosa sonrisa y cuando te dio la bienvenida con ella, te sentías como en casa”.

