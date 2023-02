Oficial de policía golpeó a un hombre en un polémico video: Michael McMaster

El video que muestra a Tyler Canaris siendo golpeado por Michael McMaster, un oficial de policía de la Oficina del Sheriff del Condado de Paulding, en Georgia, se ha vuelto viral.

El incidente ocurrió en marzo de 2022, pero el video llamó la atención en Reddit y en las redes sociales en febrero de 2023, luego de que la cuenta “Justicia para Tyler Canaris” lo publicara en YouTube.

Según el video, Canaris, de 30 años, caminaba hacia el trabajo cuando la policía lo detuvo y dijo que coincidía con la descripción de un sospechoso que estaba siendo buscado. El video muestra al oficial hablando con Canaris antes de tirarlo al suelo. La página de YouTube que publicó el video dijo que Canaris sufrió una fractura de cráneo y clavícula y estuvo hospitalizado durante nueve días.

La Oficina del Sheriff del Condado de Paulding y el alguacil Gary Gulledge no han comentado en redes sociales sobre el video y la Oficina del Sheriff no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios por parte de Heavy. La página de Facebook de la Oficina del Sheriff se ha inundado con miles de comentarios sobre el video y el incidente. El oficial Michael Mahlon McMaster tampoco pudo ser contactado para hacer comentarios y eliminó su página de Facebook después de que el video se volviera viral.

De acuerdo con WSB-TV, la Oficina de Investigación de Georgia está investigando el incidente: “Estamos al tanto del escrutinio y es por eso que la Oficina del Sheriff tomó la decisión de contactar al GBI y pedirles que vinieran y realizaran una investigación sobre este incidente”, dijo la sargento de la Oficina del Sheriff del condado de Paulding, Ashley Henson, a la estación de noticias. Henseon dijo que McMaster está bajo licencia administrativa como resultado de la investigación.

Cochran ha presentado una demanda contra la Oficina del Sheriff, según la página “Justicia para Tyler Canaris”. El caso penal en su contra está en curso. El video de la cámara corporal, junto con los informes policiales y otros documentos, se publicaron como parte del proceso de descubrimiento en el caso en curso, según los registros judiciales obtenidos por Heavy.

El video muestra al agente Michael McMaster golpeando a Tyler Canaris mientras hablaban frente a su vehículo policial

El video de la cámara corporal muestra al oficial Michael McMaster conduciendo por una carretera durante el 4 de marzo de 2022.

Según el reporte policial obtenido por Heavy, el incidente ocurrió alrededor de las 5:50 AM en la intersección de Evan Mills Drive y Camry Circle en Dallas, Georgia. McMaster acusó a Canaris en el informe del arresto de “negarse a seguir órdenes e intentar quitar los brazos cuando estaba esposado”. Canaris vive en Dallas, no muy lejos de donde ocurrió el incidente, según el informe del arresto.

El video muestra a Canaris caminando por el costado de la carretera mientras McMaster se acerca a él. Se puede escuchar a McMaster diciéndole a Canaris: “Déjame ver tus manos” y “Saca tus manos de tus bolsillos”, mientras Canaris parece quitarse los auriculares de los oídos.

Tyler Canaris 03/04/2022 nonedited previous video had sped up this one has the full interaction before gun comes out 2023-02-16T23:08:10Z

Luego se puede ver a McMaster acercándose a Canaris y diciéndole que ponga las manos detrás de la espalda porque iba a ser detenido, antes de intentar quitarse la mochila. Se puede escuchar a Canaris preguntando a McMaster: “¿Qué estoy haciendo?” y “¿Puedes explicar para qué es esto?”. Se puede escuchar a McMaster diciéndole a Canaris que se quite la mochila o estaría “yendo al suelo”.

Se puede escuchar a Canaris diciéndole a McMaster que está caminando hacia el trabajo mientras el oficial agarra a Canaris por el brazo y lo lleva al frente del vehículo policial, empujándolo contra el. McMaster luego le dice a Canaris, que sostenía un teléfono, que ponga las manos detrás de la espalda, mientras Canaris continúa preguntando por qué lo detienen. Cuando Canaris pregunta: “¿Puedes decirme qué está pasando?”, McMaster le dice que ponga las manos detrás de la espalda y dice: “O terminas en el suelo”.

Luego, el video muestra a McMaster agarrando el teléfono de la mano de Canaris, antes de quitarle la mochila. Luego él le dice a Canaris que lo están deteniendo porque coincide con la descripción de alguien sospechoso de irrumpir en los autos de varias personas, según muestra el video.

McMaster luego envuelve sus brazos alrededor de la cintura de Canaris, lo levanta del suelo y lo arroja al pavimento, muestra el video. Se puede escuchar a Canaris gimiendo y gritando de dolor mientras McMaster y otro oficial, identificado como Thomas Ogden en los registros judiciales, lo esposan y lo arrastran.

Se puede escuchar a uno de los agentes diciéndole que “ponga sus malditas manos detrás de su espalda” y llamándolo “tonto” mientras Canaris pide ayuda a gritos.

Video Video related to oficial de policía golpeó a un hombre en un polémico video: michael mcmaster 2023-02-18T11:34:59-05:00

El video muestra a McMaster buscando en la mochila de Canaris, sacando varios objetos después de decirle a Canaris que estaba “bajo arresto por obstrucción”. McMaster le dice a Canaris en el video: “No escucharías. Pon tus manos detrás de tu espalda. Es así de simple.” Cuando los bomberos llegan a la escena, se puede escuchar a McMaster diciéndoles que “lo dejó caer de cabeza allí mismo”.

La cuenta de YouTube “Justicia para Tyler Canaris” escribió en un comentario sobre su video: “Para todas las personas que se preguntan por qué sucedió esto, fue un caso de identidad equivocada. El sospechoso parecía similar y, en lugar de calmarse y hacer las preguntas adecuadas, el oficial optó por ser violento, el delito en cuestión fue el robo de vehículos”.

Tyler Canaris fue acusado de un delito menor de obstrucción de un oficial de la ley en mayo de 2022

Según los registros del Condado de Paulding reseñados por Heavy, Tyler Canaris fue acusado de obstrucción de un oficial de la ley, un delito menor, el 12 de mayo de 2022. Él fue detenido a las 6:35 PM y liberado a las 7:32 PM después de pagar una fianza de $1.000, según muestran los registros. El caso sigue pendiente.

En su informe del arresto, McMaster escribió que estaba respondiendo a un informe de un hombre con ropa oscura y una mochila que intentaba robar los automóviles en el área. Él escribió que los oficiales habían recibido dos llamadas al respecto en treinta minutos. También dijo que vio a Canaris caminando en el área y encendió sus luces azules.

McMaster escribió: “Le informé a Tyler varias veces que lo dejaría en el suelo si no cumplía con mis órdenes. Debido a la falta de luz solar, y a que yo estaba solo en ese momento y a mi conocimiento de los elementos objetivo al ingresar a los autos, obtuve el control de Tyler y lo empujé contra mi patrulla”.

Él agregó: “Tyler estaba haciendo movimientos con sus manos que no pude ver debido a la falta de luz solar; mis luces azules/blancas también eran extremadamente brillantes. Finalmente le quité la mochila a Tyler e intenté esposarlo. Tyler volvió a intentar aflojar las esposas y trató de darse la vuelta para mirarme. Todavía no he cacheado a Tyler en busca de armas en este momento. La mano izquierda de Tyler fue hacia su cintura, fuera de mi vista. Luego obtuve el control de Tyler y lo acompañé al suelo para controlarlo mejor”.

McMaster escribió: “Envolví mis brazos alrededor de la cintura de Tyler, bloqueé uno de sus brazos y cambié su peso para perder el equilibrio. La superficie de la carretera era una superficie negra y estábamos en una colina que bajaba”. McMaster dijo que sufrió lesiones en el brazo y la mano izquierdos durante el incidente.

Canaris fue trasladado en ambulancia a un hospital local, escribió McMaster. Él dijo que Canaris “sufrió una fractura craneal y una fractura de clavícula. A Tyler le salía sangre de la oreja izquierda debido a que cuando golpeó el suelo todavía tenía un auricular insertado en la oreja”.

La persona que denunció un posible robo de automóvil le dijo a la policía que no se llevaron nada de su vehículo, según el informe. McMaster también señaló en el informe que la persona sospechosa del robo en un video usaba zapatos naranjas, mientras que Canaris usaba botas de punta cuadrada, pero McMaster escribió: “Es plausible que Tyler haya podido cambiarse los zapatos antes de nuestro contacto.”

En su informe, el otro oficial, Ogden, escribió que cuando llegó a la escena vio “al oficial McMaster sacudiendo la cadera a un hombre blanco, que luego fue identificado como Tyler Canaris. Observé los pies de Tyler en el aire y luego él golpeó el suelo con el agente McMaster cayendo encima de él”. También dijo que luego salió de su automóvil para ayudar a esposar a Canaris y “colocó mis rodillas en la parte baja de la espalda”.

El informe muestra que se buscaba a un sospechoso desconocido por un cargo de intento criminal de ingresar a un automóvil, un delito grave. Canaris nunca fue acusado de ese delito ni de ningún delito relacionado con el intento de robo del vehículo, según muestran los registros públicos, solo fue acusado de obstrucción.

La página “Justicia para Tyler Canaris” agregó: “Las imágenes recién ahora salen a la luz debido a una demanda en curso y el departamento todavía está tratando de acusarlo de obstrucción de los oficiales. Tyler es una víctima inocente y estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

Clark Wilson compartió el video en Facebook durante el 16 de febrero y escribió: “Este es el hermanastro de mi novia saliendo de su vecindario hacia la gasolinera de la esquina para trasladarse a su trabajo. Él “coincidió con una descripción” y esto le sucedió. ¿El resultado? Fractura de cráneo y fractura de clavícula y pulgar. Cada palabra que dijo Tyler durante este video fue veraz”.

Wilson agregó: “Inicialmente lo acusaron de obstrucción/resistencia al arresto, que habían retirado, pero, por supuesto, ellos volvieron a presentar los cargos después de que él finalmente presentó una demanda contra el Departamento. Estoy más que furioso con las acciones de este oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Paulding. Tampoco es apropiado usar la luz de su arma para visibilidad cuando no hay amenaza. ¡USE UNA LINTERNA!”.

Si bien la Oficina del Sheriff del Condado de Paulding en Georgia guardó silencio sobre el video viral, la Oficina del Sheriff del Condado de Paulding en Ohio emitió una declaración en Facebook para aclarar que el incidente no ocurrió en su jurisdicción.

“A los ciudadanos del Condado de Paulding, Ohio, hay un video circulando por Internet que involucra a un oficial del Sheriff y su uso de la fuerza que involucra a Tyler Canaris. Este incidente NO ocurrió en Ohio. Este es un incidente que ocurrió en el condado de Paulding, Georgia”, escribió el alguacil Jason Landers. “Mi oficina ha recibido casi 100 llamadas telefónicas y correos electrónicos amenazantes sobre este incidente. Este mensaje es simplemente para aclarar que mi agencia no estuvo involucrada. El número de teléfono del condado de Paulding, Georgia, es 770-443-3010”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.