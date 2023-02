Empeora el estado de salud del actor Bruce Willis

Rumer Willis dio una actualización sobre la salud de su padre, Bruce Willis. La campeona de la temporada 20 de “Dancing With the Stars” publicó una declaración en Instagram en nombre de toda su familia, incluidas su madre, Demi Moore, sus hermanas Scout y Tallulah, su madrastra Emma Heming Willis y sus medias hermanas Evelyn y Mabel.

En el comunicado, Rumer reveló que a su padre de 67 años le han diagnosticado demencia frontotemporal.

Esto es lo que necesitas saber:

La familia de Bruce Willis dio nuevos detalles sobre su condición

La actualización de la familia Willis reveló que la condición del actor de “Die Hard” ha empeorado desde que se anunció por primera vez que le diagnosticaron afasia hace menos de un año.

“Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: Demencia frontotemporal (conocida como FTD)”, decía el pie de foto de la publicación en Instagram que muestra al actor parado en una playa. “Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”.

La familia alentó a los fanáticos a aprender más sobre la enfermedad, ya que creen que Bruce querría difundir la conciencia de su condición si él pudiera. En una declaración extendida en el sitio web de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal, la familia señaló que no existe tratamiento para la enfermedad y que la FTD es la forma más común de demencia en personas menores de 60 años. El diagnóstico puede demorar varios años.

La Clínica Mayo señala que, además de los problemas del habla y el lenguaje, el trastorno puede causar cambios extremos de comportamiento y personalidad, y problemas relacionados con la motricidad, como temblores, debilidad muscular y dificultad para tragar y caminar.

La publicación de Rumer sobre la condición de su padre recibió comentarios de amigos que la apoyaron, incluido el actor y productor Aaron Paul, quien escribió: “¡Te quiero mucho, amiga mía! Te mando abrazos a ti y a esa hermosa familia tuya. Tu papá es una maldit* leyenda”.

“Te envío todo mi amor”, escribió el actor Wilmer Valderrama.

Varios amigos de la familia de “Dancing With the Stars”, incluida la bailarina profesional Sharna Burgess, también publicaron mensajes sinceros para la familia.

La familia de Willis anunció el retiro del actor de la actuación en marzo de 2022

Ha pasado menos de un año desde que la familia Willis anunció que el actor dejaría de actuar para concentrarse en su salud. En marzo de 2022, la familia Willis reveló públicamente por primera vez que Bruce padecía afasia, un trastorno causado por daño en un área específica del cerebro que controla la expresión y comprensión del lenguaje, según Johns Hopkins Medicine.

En una declaración compartida por la familia en ese momento, se reveló que la afasia de Bruce estaba “afectando sus habilidades cognitivas” al punto de que ya no podía trabajar como actor.

Antes del diagnóstico público, varios productores de películas admitieron que notaron que el actor ha tenido problemas en el set. El director de “Out of Death”, Mike Burns, le dijo a Los Angeles Times que cortó las líneas de Willis en la película de 2021 cuando notó que tenía problemas durante la filmación. “Después del primer día de trabajo con Bruce, pude verlo de primera mano y me di cuenta de que había un problema mayor en juego aquí y por qué me habían pedido que acortara sus líneas”, reveló Burns.

Años antes de eso, Rumer le dijo a The Toronto Sun que su famoso padre no hablaba mucho mientras promocionaba sus películas porque sufría pérdida de audición. “Creo que parte del problema es que a veces no puede oír… porque se disparó un arma junto a la oreja de él cuando estaba haciendo Die Hard hace mucho tiempo, por lo que tiene una pérdida auditiva parcial en los oídos”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.