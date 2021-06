México aprueba el uso recreativo de la marihuana: ¿Qué permite el fallo de la Corte?

México se convierte en el segundo país de América Latina en aprobar el uso recreativo de la marihuana, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulara la prohibición de la utilización lúdica del cannabis con 8 votos a favor y 3 en contra, según informa la CNN.

Por su parte, Milenio reporta que el proyecto propone eliminar de la Ley General de Salud a la marihuana como droga ilícita, y así privilegiar el derecho a decidir de todos los ciudadanos mexicanos.

México se convirtió, este lunes, en el segundo país en América Latina en aprobar el uso recreativo de la marihuana. Mira este mapa de la legalización del cannabis en la región: https://t.co/L0b9iiu6tJ pic.twitter.com/dt8HECMHGe — CNN en Español (@CNNEE) June 29, 2021

“Hoy es un día histórico para las libertades, después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre derecho de la personalidad para el uso lúdico, recreativo, de la mariguana. Se confirma una vez más que los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos funcionan y que un un Tribunal Constitucional es esencial para el desarrollo de estos derechos, para su defensa y para cambios sociales que difícilmente se pueden dar en sede solamente Legislativa”, subrayó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, según consigna el citado medio mexicano.

Satisfecho por la votación de los integrantes del Pleno de la SCJN, Zaldívar agregó: “El día de hoy, este Tribunal Constitucional reitera y reafirma una vez que su único compromiso es con la Constitución y que actúa con plena independencia y autonomía”.

La Corte declaró con efectos generales la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al uso lúdico y recreativo de la #Marihuana. Conoce más sobre esta resolución que consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad ⬇️ pic.twitter.com/7fqgYA8hsb — Suprema Corte (@SCJN) June 29, 2021

CNN señala que la resolución establece, entre otras, que se podrá sembrar, recolectar, transportar y distribuir marihuana, sin que exista una penalización, siempre y cuando sea para uso personal.

No obstante, el proyecto aclara que está prohibido importar, comerciar o suministrar el cannabis.

Organizaciones pro cannabis celebraron el fallo de la Corte Suprema

La resolución establece, entre otras, que se podrá sembrar, recolectar, transportar y distribuir marihuana, sin que exista una penalización, siempre y cuando sea para uso personal. https://t.co/qWUEWDuGGC — CNN en Español (@CNNEE) June 29, 2021

Tras la histórica decisión de la SCJN, organizaciones civiles que luchan por la legalización de la marihuana celebraron el fallo tras muchos años de militancia en pos del objetivo.

“Desde la Coalición #RegulaciónPorLaPaz aplaudimos la votación de ayer -por este lunes-, a favor (8-3) del proyecto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI), la cual da garantía a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía en México”, indicaron en un comunicado este martes.

🚩Desde #RegulaciónPorLaPaz celebramos la resolución de #CannabisEnLaCorte. La DGI reconoce nuestros derechos y es un paso más para dejar atrás 101 años de prohibición. Ahora toca al Congreso regular con justicia social. Comunicado completo: 👉 https://t.co/56qyp5hHKr pic.twitter.com/8qujuaFoYY — #RegulaciónPorLaPaz (@regulacionxpaz) June 29, 2021

Y destacaron: “Asimismo, subrayamos que la DGI no exime al Congreso de su responsabilidad de legislar para delimitar el modelo regulatorio de cannabis bajo el cual deberá operar el mercado, y que ojalá sea con una perspectiva de justicia social”, aseveraron.

En tanto, desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) aplaudieron la medida pero fueron cautos con sus festejos.

“No se permiten actividades mercantiles, consumir frente a menores de edad ni afectar a terceros. En MUCD celebramos que la Corte haya actuado de manera congruente con sus fallos anteriores y continúe protegiendo los derechos de las personas al eliminar las disposiciones legales que los vulneran”, expresaron en un comunicado.

El presidente AMLO evaluará el fallo de la Corte Suprema

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), brindó declaraciones públicas este martes y anunció que respetará el fallo emitido por la SCJN a favor del uso recreativo de la marihuana, aunque aclaró que lo someterá a su propia evaluación.

“Desde luego vamos a respetar lo que ha decidido el poder judicial y vamos a evaluar, vamos a ver qué efectos tiene”, afirmó el mandatario tras la pregunta de un periodista, según consigna La República.

Se podría enviar iniciativa de ley si legalización de marihuana no es buena para México, dice AMLO. #AlAireConPaola con @Carlos1Hurtado pic.twitter.com/g0yYPH1ryQ — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) June 29, 2021

En este sentido, AMLO comunicó que instruirá al regulador sanitario, Cofepris, a que cumpla lo que resolvió el tribunal

Sin embargo, el mandatario advirtió: “Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, pues entonces actuaríamos”.

Hasta el momento, Uruguay era el único país latinoamericano que había aprobado el uso del cannabis con fines recreativos.

