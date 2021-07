Meteorito iluminó el cielo de Dallas, Texas y Noruega [VIDEOS]

Muchos residentes de Texas, incluida la región de Dallas, vieron lo que parecía ser un meteorito gigante explotando sobre el cielo nocturno el domingo 25 de julio. Mientras tanto, también se vio un meteoro grande sobre Noruega, con videos que circulan en las redes sociales. Algunas personas en Texas dijeron que inicialmente pensaron que podrían haber estado viendo un cometa o un OVNI, pero muchas fuentes ahora dicen que probablemente era un meteoro o un meteorito. Están circulando varios videos que muestran lo que los residentes vieron iluminando el cielo tanto en Texas como en Noruega.

Los residentes compartieron videos de lo que parecía un meteorito sobre Dallas

En el momento de la publicación de este artículo, aún no había una confirmación oficial de lo que se vio en el cielo. CBS DFW informó que se trataba de un “presunto meteoro”. En los grupos de discusión en línea, algunas personas se preguntaron si podría haber sido basura espacial ardiendo en el cielo. El video de arriba fue tomado de una cámara de tablero Tesla mientras el conductor estaba en 635 y luego fue compartido por Dallas Texas TV.

El siguiente video fue compartido por CBS DFW:

Julie Bandy de Carthage, Texas, envió este próximo video de Ring a Doug Warner de KSLA. Su video grabó el meteoro alrededor de las 9:00 p.m. Central y ella dijo que su cámara estaba orientada al norte. Warner comentó que estaba escuchando informes de personas que lo veían en Louisiana y Oklahoma también.

Zachary Hall, un rastreador de tormentas de Arkansas, compartió este siguiente video en Facebook, refiriéndose al objeto como un meteoro.

El meteorólogo Shel Winkley de KBTX compartió este video de la cámara de seguridad del Valle de Brazos en Facebook, que se muestra a continuación.

Este siguiente video fue compartido desde una casa en Bullard, Texas.

En un grupo de discusión en línea, una persona comentó que escuchó un fuerte estruendo sobre Lubbock que nadie pudo explicar. Otra persona escribió que era tan brillante en Frisco que pensaron que podría haber aterrizado en Dallas. Otra persona cerca de Kerrville, Texas, informó haber visto el meteoro también.

Los cazadores de tormentas de Texas se refieren al objeto como un meteorito

Aunque muchas fuentes de medios locales dijeron que el objeto no había sido identificado oficialmente en el momento de la publicación de este artículo, Texas Storm Chasers informaba que el objeto era un meteorito. Texas Storm Chasers también notó que algunas personas incluso escucharon un boom cuando pasó sobre partes de Texas y Oklahoma.

Around 905-910PM a meteorite was observed by many across Oklahoma and at least the northern half of Texas. Also hearing reports of a ‘boom’ in parts of Texoma and Northeast Texas. — Texas Storm Chasers (@TxStormChasers) July 26, 2021

Lonestar Storm Chasers compartió el domingo por la noche: “Los vehículos de emergencia de Rockwall están en camino hacia el área FM-551 donde posiblemente haya aterrizado el meteorito. Esto NO ESTÁ CONFIRMADO para haber golpeado la tierra. Si recibimos algún detalle, lo publicaremos en esta publicación”.

Sin embargo, Northeast Texas Storm Chasers informó que el rumor de Rockwall no era exacto, escribiendo: “Actualización 10:15 pm. Las imágenes en itinerancia que muestran el lugar del accidente son FALSAS. Es la luz del día en la imagen. El posible aterrizaje fuera de Rockwall también se ha confirmado como falso, pero sigue siendo una vista hermosa”.

DFW SkyWatchers tuiteó: “Afortunadamente, se quemó en nuestra atmósfera antes de aterrizar. Supongo que fue basura espacial o un satélite desmontado que volvió a entrar en la atmósfera, ¡pero también pudo haber sido un meteoro de las Perseidas!”

You’re very welcome! Luckily, it burned up in our atmosphere before landing. 🙏🏻 I’m guessing it was space junk or a disassembled satellite re-entering the atmosphere, but it may have also been a Perseid meteor! 🌠☄️✨ — DFW SkyWatchers ✨🛰 (@DFWSkyWatchers) July 26, 2021

Este video fue visto en el DFW Metro, capturado por EarthCam.

The meteor that was spotted over the DFW metro was caught on one of @EarthCam's cameras in Downtown Dallas! After the camera zooms back out to the main shot of downtown, the meteor can be seen zipping by on the top of the video. #meteor #txwx pic.twitter.com/BAKrQKSkop — ⛈️ Braxton Banks 🌪️ (@BraxBanksOKWX) July 26, 2021

También se informó de un meteorito sobre Noruega

#Norway:An "unusually large" meteor illuminated the night sky near Oslo, Norway.

The meteor lit up the sky for a brief time as if broad daylight, just after 1 a.m. A minute later a loud rumbling sound could be heard. ☄#meteor #Norway #Fireball pic.twitter.com/mmi9v9SHD0 — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 26, 2021

También circularon videos de un gran meteoro reportado en Noruega.





Meteor lights up night sky over Norway An 'unusually large' meteor briefly lit up southern Norway on Sunday, as it sped at up to 20km per second across the morning sky. Reports of sightings started at around 1am, with sightings of the phenomenon recorded as far north as Trondheim. There were no immediate reports of injuries or damage. Subscribe to Guardian News… 2021-07-25T16:25:03Z

The Guardian informó en YouTube: “Un meteoro ‘inusualmente grande’ iluminó brevemente el sur de Noruega el domingo, mientras aceleraba a una velocidad de hasta 20 km por segundo en el cielo de la mañana. Los informes de avistamientos comenzaron alrededor de la 1:00 a.m., con avistamientos del fenómeno registrados tan al norte como Trondheim. No hubo reportes inmediatos de heridos o daños.”

Meteor lit up the skies of Norway 📰: https://t.co/PXySyTEYyz pic.twitter.com/vLQloaGJMN — ~Legacy~ נפתלי בן מתתיהו (@Immort4l_Legacy) July 26, 2021

En Twitter, una persona comentó: “¿Entonces se vio un gran meteoro en Texas Y Noruega?”

So there was a large meteor seen in Texas AND Norway? — Nostril Swab (@Ephon) July 26, 2021

Otro meteorito fue visto en la región de Carolina del Sur

Otro meteoro fue visto en la región de Carolina del Sur, informó el meteorólogo David Finfrock. Fue visto alrededor de las 10:11 p.m. Central.

This was from Myrtle Beach, South Carolina! The time there was 11:11 pm, so 10:11 pm CDT. Evidently there was ANOTHER big fireball over the SE US. https://t.co/G2JIL8Rsj9 — David Finfrock (@DavidFinfrock) July 26, 2021

