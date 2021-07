“El peor ser humano”: Dan Bailey se enfrentó a Tucker Carlson [VER]

Dan Bailey es un hombre de Montana que se enfrentó al presentador de Fox News, Tucker Carlson, en una tienda de artículos deportivos en Livingston. Su video de Instagram del incidente del 23 de julio de 2021 se volvió viral. Se puede escuchar a Bailey diciéndole a Carlson que es “el peor ser humano conocido por el hombre”.

Aunque el encuentro ocurrió en una tienda de pesca llamada Dan Bailey’s Fly Shop, la tienda dice que Bailey no está relacionada con el negocio. “El 23 de julio, una conocida personalidad de la televisión, Tucker Carlson, fue ofendida mientras compraba en Dan Bailey’s Outdoor Company. Casualmente, la persona que contrató al Sr. Carlson era un residente local llamado Dan Bailey. Esta persona no tiene ninguna afiliación con nuestro negocio, aparte de que comparte el mismo nombre que nuestro fundador, quien falleció en 1982”, dijo la compañía en Facebook.

Fly Shop de Dan Bailey agregó: “Para ser claros, tratamos a todos los clientes por igual y con respeto. Nuestro personal fue profesional y cordial con el Sr. Carlson, como lo somos con todos nuestros clientes”. Carlson y Fox News no han comentado sobre el video.

Esto es lo que necesita saber sobre Dan Bailey y el video de Tucker Carlson:

1. Carlson le dice a Bailey que está en la tienda con su hija y Bailey responde: “No me importa”





Play



Dan Bailey Telling Off Tucker Carlson 2021-07-24T22:30:32Z

Carlson estaba en Livingston, Montana, en un viaje de pesca con mosca con su familia, según el video. En el video, que puede ver arriba, se puede escuchar a Bailey hablando con Carlson sobre las vacunas a medida que se acerca la persona que graba. Mientras la cámara se acerca para mostrar a Bailey y Carlson, se puede ver al presentador de Fox News y al hombre de Montana poniéndose las manos el uno al otro mientras Carlson le dice a Bailey que su hija está con él en la tienda.

Se puede escuchar a Bailey decir: “No me importa, hombre. Amigo, eres el peor ser humano conocido por la humanidad “. Carlson le dice: “Te lo agradezco” y dice: “No voy a debatir”, como le dice Bailey, “Quiero que lo sepas. Lo que le ha hecho a este estado, a los Estados Unidos, a todo lo demás en este mundo. No me importa que su hija esté aquí. Lo que le has hecho a las familias de la gente, lo que le has hecho a todos los demás en este mundo …”

Carlson luego le dice a Bailey, “Tranquilízate, hijo”, y comienza a alejarse. Bailey sigue a Carlson, diciendo: “¿Hijo? Llámame hijo …”

El video termina después de 34 segundos con Bailey todavía hablando con Carlson. Bailey no pudo ser contactado para comentarios de Heavy. No quedó claro de inmediato si hay una versión más larga del video que muestre cómo terminó el encuentro.

2. Bailey dijo en Instagram que Carlson “ha matado a más personas con información errónea sobre las vacunas” y “es un fascista”

En la leyenda de su publicación de Instagram, Bailey escribió: “¡No todos los días puedes decirle a alguien que es la peor persona del mundo y realmente lo dices en serio! ¡Qué imbécil!” Este hombre ha matado a más personas con información errónea sobre las vacunas, ha apoyado el racismo extremo, es un fascista y hace más para destrozar este país que cualquiera que se llame a sí mismo estadounidense”.

Bailey agregó, “#f *** tuckercarlson” y “#stayoutofmontana”. Bailey ha recibido una combinación de comentarios que apoyan sus acciones y otras, incluidos los fanáticos de Carlson, que lo critican, en su publicación de Instagram. Publicó el video el 24 de julio.

Thomas Schaller comentó: “Gracias Dan, viviendo muchos de nuestros sueños”. Dwillflyfish agregó: “Oro puro. Hice mi año. Muchas gracias por eso. Qué idiota son esos chicos”. Otro comentarista agregó: “Y lo hiciste con calma y sin gritar. Creo que eso le afecta un poco más. Gracias por regañarlo. Es catártico verlo”.

Otro amigo comentó: “Dan, siempre me ha quedado claro que eres un ser humano que mejora el mundo. ¡Gracias por hacer frente a la ignorancia! ”

Pero un comentarista escribió: “Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien, pero ¿acosar a alguien que no conoces mientras está comprando mientras lo filma? Esto no ayuda a nadie. El hecho de que haya personas comentando que toleran este comportamiento infantil es triste”. Otro agregó: “Un tipo muy duro… está con sus hijos y tú lo antagonizas con una cámara en su cara esperando una respuesta que usas en su contra. ¡Buen trabajo!”

3. Bailey nació en Casper, Wyoming, y se graduó de la Universidad Estatal de Montana y la Universidad de Montana con títulos en conservación y análisis de recursos terrestres

Bailey nació en Casper, Wyoming, y ahora vive en Livingston con su esposa, según su perfil de Facebook. Él y su esposa están casados desde el 2018, según sus páginas de redes sociales.

Según su perfil de LinkedIn, Bailey se graduó de la Universidad Estatal de Montana-Bozeman con una licenciatura en análisis y gestión de recursos de la tierra. Luego se graduó de la Universidad de Montana en 2013 con una maestría en conservación de recursos, escribió en LinkedIn.

4. Bailey es el director del programa de Yellowstone para la Asociación de Conservación de Parques Nacionales.

Bailey ha trabajado como Gerente del Programa de Yellowstone para la Asociación de Conservación de Parques Nacionales en Livingston desde 2019, según su perfil de LinkedIn. Según su sitio web, la NPCA tiene su sede en Washington D.C. y es una organización de membresía independiente y no partidista cuyo objetivo es proteger y preservar los parques nacionales y defender en nombre del Sistema de Parques Nacionales.

El sitio web dice: “Con más de 1.6 millones de miembros y seguidores a nuestro lado, somos la voz de los parques nacionales de Estados Unidos, trabajando para proteger y preservar los lugares más emblemáticos e inspiradores de nuestra nación para las generaciones presentes y futuras. Celebramos los parques y trabajamos incansablemente para defenderlos, ya sea en el terreno, en la sala del tribunal o en el Capitolio ”.

Bailey trabajó anteriormente como representante regional de Montana para Pheasants Forever de 2013 a 2019, según su perfil de LinkedIn. La organización de conservación sin fines de lucro tiene su sede en Minnesota y tiene la misión de “conservar faisanes, codornices y otra vida silvestre a través de mejoras en el hábitat, acceso público, educación y defensa de la conservación”, según su sitio web.

5. Bailey es un ávido pescador y cazador y ha pasado tiempo trabajando como conservacionista en Mongolia

Bailey es un ávido pescador y cazador, según su perfil de Instagram, que presenta varias fotos de viajes y aventuras tanto en Montana como en todo el mundo.

Bailey también ha estado involucrado en esfuerzos de conservación en Mongolia, incluso como miembro de la junta del Fondo Taimen. Según su sitio web, “El Fondo Taimen se estableció en 2013 para continuar los esfuerzos anteriores del Fondo Tributario, las empresas de ecoturismo de pesca con mosca y los pescadores internacionales para proteger el taimen salvaje de Mongolia. Mientras que los taimen alguna vez fueron pescables con permiso en Mongolia tan recientemente como a mediados de la década de 2000, los esfuerzos de conservación han dado como resultado leyes y regulaciones completas sobre taimen. En diciembre de 2005, el gobierno de Mongolia registró al taimen como una especie “rara”, una especie cuya población se encuentra en grave declive y en peligro de extinción. Desde 2008, la ley ha ordenado la práctica de captura y liberación y requirió el uso de anzuelos sin púas para todos los pescadores que pescan taimen ”.

El sitio web del Fondo Taimen dice: “Dan comenzó su trabajo en Mongolia durante el verano de 2007 como ecologista fluvial en el proyecto ‘Securing Our Future’ de la Fundación Asia. Durante su primera temporada de campo, Dan realizó numerosas evaluaciones de ríos en Mongolia con un equipo de científicos estadounidenses y mongoles. Si le preguntas a Dan cuál es la verdadera razón de su viaje a Mongolia, fue por una oportunidad en el escurridizo taimen. “Vi una foto de un taimen cuando tenía 14 años y supe que desde esa fecha en adelante pescaría uno de estos hermosos peces”.

El fondo agrega: “Después de su trabajo con la Fundación Asia, Dan comenzó a guiar en el Delgermörön, donde se experimentó de primera mano la peligrosa situación a la que se enfrentó taimen en Mongolia. Como resultado, comenzó a trabajar en un proyecto que tenía como objetivo informar a los pescadores extranjeros sobre la conservación y protección del taimen. Este proyecto fue la base para una maestría de la Universidad de Montana, que Dan completó en 2013 “.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Patrick Byrne, guardabosques del ejército acusado de la muerte de Denise Smith