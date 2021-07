Patrick Byrne, guardabosques del ejército acusado de la muerte de Denise Smith

Patrick Byrne es un guardabosques del ejército de los EE.UU. que está acusado de matar a golpes a un guardia de seguridad llamada Denise Smith en Tacoma, Washington.

Smith era de Seattle. Tenía 41 años. Byrne estaba destinado en la base conjunta Lewis-McChord. El asesinato ocurrió en un edificio en el centro de Tacoma después de que Byrne se enfrentara a Smith al final de una estridente noche de copas. El motivo del asesinato no está claro.

“Durante el prolongado ataque del acusado a la víctima, ella trató repetidamente de defenderse y trató de escapar, pero el acusado la agarró cada vez y le impidió huir”, dicen los registros, según The News Tribune, que señaló que Byrne mide 6 pies de altura pero la víctima solo medía 5 pies de altura. “Él la dominó repetidamente, la agredió y la tiró por la trenza de su cabello”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Un compañero de trabajo encontró que Smith “no respondía con signos evidentes de trauma”





Play



Army Ranger charged in murder of Tacoma security guard The Pierce County prosecutor’s office filed first-degree murder charges Friday against 26-year-old Patrick Philip Byrne, an Army Ranger stationed at Joint Base Lewis-McChord, for allegedly murdering a Tacoma security guard during an attack caught on surveillance video. On July 18, the Tacoma Police Department responded to a building downtown where a security guard, later identified… 2021-07-23T23:21:28Z

Las lesiones de Smith fueron extensas. “Los detectives que luego examinaron a la víctima informaron que la víctima estaba irreconocible debido a la gravedad de las lesiones que le fueron infligidas”, escribieron los fiscales, según el Army Times.

En un comunicado de prensa, la policía explicó: “El 18 de julio de 2021, alrededor de las 6:00 am, el 911 de South Sound recibió una llamada del 900 A Street. Cuando llegó la policía, fueron contactados por un guardia de seguridad que les dijo a los oficiales que cuando llegaron para su turno de esta mañana, localizaron a su compañero de trabajo inconsciente con signos evidentes de trauma. Tacoma Fire respondió y declaró a la víctima muerta”.

La policía agregó en el comunicado: “Los detectives y los técnicos de la escena del crimen respondieron y, a través de su investigación, los detectives de Tacoma identificaron a un sospechoso. El 19 de julio de 2021, un hombre de 26 años fue detenido por asesinato en primer grado”.

2. Byrne es acusado de golpear a Smith hasta la muerte y arrastrarla “como una muñeca de trapo” después de una noche de bebida

Según el News Tribune, los documentos de la acusación muestran que Smith fue “severamente golpeado” y los fiscales dicen que Byrne estaba borracho. ¿El motivo? Ella trató de evitar que entrara a un edificio, alegan.

Fue acusado de asesinato en primer grado, robo y secuestro y se declaró inocente.

Según el News Tribune, Smith solo estaba trabajando en su quinto turno en el edificio cuando fue asesinada. Byrne había estado bebiendo con amigos en el centro de Tacoma cuando le propinaron un puñetazo en la cara en una pelea de bar, y luego caminaba hacia el edificio casi al mismo tiempo que el guardia de seguridad salió para hablar con una mujer sin hogar.

Byrne se acercó a la puerta y ella la abrió, en un aparente intento de decirle que se fuera. La golpeó durante 8 a 10 minutos, informó el periódico. “Durante ese tiempo, el acusado golpeó repetidamente a la víctima con los puños, la agarró por la trenza y la arrastró como una muñeca de trapo”, escribieron los fiscales, según el News Tribune.

“Le dio un puñetazo a Smith en la cara, la apuñaló en la cara con las llaves, trató de arrancarle los ojos con las llaves y luego la puso boca abajo y trató de estrangularla”, señaló el periódico. King5 informó que abandonó la escena y afirmó que fue agredido sexualmente y apuñalado, pero nunca fue examinado por lo primero y no tenía heridas que indicaran que lo último era cierto.

La estación de televisión informó que Byrne impidió que Smith escapara y luego arrojó muebles por el vestíbulo.

3. La gente le ofreció sus tributos a Smith, y un amigo la llamó “una de las personas más agradables”

Una mujer escribió sobre Smith en Facebook: “Gracias a todos los que eran la hermana pequeña de mi esposo, le envié un mensaje el viernes y ella respondió con un pulgar hacia arriba. Esta es la cosa más loca de todos. Ella era una de las personas más agradables que conozco. Déjà vu 😥😢😢😢”.

Otros también ofrecieron tributos a Smith en Facebook. “¡Descansa en paz mi hermosa amiga! ¡Siempre te recordaré! ¡Te lo quitaron pronto!” escribió uno.

Recientemente compartió un meme positivo que decía: “Algunos días son mejores, algunos días son peores. Busque la bendición en lugar de la maldición. Sea positivo, manténgase fuerte y descanse lo suficiente. No puedes hacerlo todo, pero puedes hacerlo lo mejor que puedas”.

La familia de Smith le dijo a King5 que vivió en Tacoma toda su vida y su hermana Tina la describió como “dulce, amable y alguien que se reservaba para sí misma”.

“Estoy un poco devastada y molesta por lo que está sucediendo y la forma en que se manejan las cosas, ya que todo está en la prensa y todo está ahí fuera y somos los últimos en saberlo”, dijo Tina a la estación.

“Realmente no sabemos mucho de nada. Todavía aguanto y esperando que regresen conmigo, y me gustaría saber un poco más de lo que sé ”, dijo.

4. Byrne fue asignado a un regimiento de guardabosques en Tacoma

Según el Army Times, Byrne “está asignado al 2. °Batallón, 75 ° Regimiento de Guardabosques, según un Comando de Operaciones Especiales del Ejército”.

El sitio explicó: “Ingresó al Ejército como soldado de infantería en marzo de 2019. Después de completar el Programa de Evaluación y Selección de Guardabosques en julio de 2020, Byrne fue asignado a su batallón actual”.

Un fiscal le dijo a la corte que el ejército está planeando darlo de alta, según el News Tribune.

5. Byrne, que es de Carolina del Norte, dijo que no podía recordar el ataque

2 MILLION DOLLAR BOND: U.S. Army Ranger Patrick Byrne charged with brutally killing a Tacoma security guard. He faced a judge today via video from his jail cell. Prosecutors say the Army has also parted ways with Byrne. Details 4:30pm,6pm @komonews pic.twitter.com/WnWYibMlOk — Jonathan Choe Journalist KOMO News (@choeshow) July 23, 2021

Según el News Tribune, Byrne les dijo a los detectives que no recordaba el ataque,

El periódico informó que es de Carolina del Norte.

Su nombre completo es Patrick Philip Byrne.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: La actriz Yashika Anand resultó gravemente herida tras accidente automovilístico