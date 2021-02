Mujer mata una jirafa, le saca el corazón y presume el horrendo hecho en redes

Una mujer ha generado una reacción violenta a nivel mundial después de compartir una foto de ella misma posando con el corazón de una jirafa, justo después de haberla matado.

Merelize Van Der Merwe, quien dirige una granja de cítricos en la provincia de Limpopo, en el norte de Sudáfrica, subió la imagen a Facebook el 13 de febrero y describió el órgano ensangrentado como el regalo “perfecto” de San Valentín de su esposo. Según el Mirror, la cazadora de trofeos estaba con su esposo en un parque de juegos cuando le disparó fatalmente al animal de 17 años y planea usar su piel como alfombra.

“¿Alguna vez te has preguntado qué tan grande es el corazón de una jirafa? Estoy absolutamente en la luna con mi GRAN regalo de San Valentín”, escribió Van Der Merwe en su Facebok.

Desde entonces, la imagen ha acumulado más de 1,600 comentarios y ha provocado una ola de furia en línea entre los activistas de los derechos de los animales.

Sin embargo, la mujer de 32 años redobló sus esfuerzos, alegando que estaba contribuyendo al turismo.

Van Der Merwe dijo que ha querido matar una “jirafa gran toro negra” desde 2016

Según una publicación anterior de Facebook, Van Der Merwe explicó que ha querido perseguir un “jirafa gran toro negra” desde hace casi 5 años.

“¿Qué es un cazador de trofeos, alguien que espera años por el animal adecuado? En 2016 emprendí una búsqueda para cazar un gran toro jirafa negro, pero ninguno era lo que estaba buscando. Me comuniqué con casi todos los que conocía que tenían jirafas toros negros y lo suficientemente mayores como para cumplir con los requisitos”, comentó la mujer.

“En 2017 encontré un toro, pero desafortunadamente uno de mis amigos se acercó a él primero y en broma dijimos que teníamos la custodia en duelo sobre él. Había perdido la esperanza en los últimos 2 años, filtrando más de 60 fotos de toros”, agregó.

“Hace dos semanas un querido amigo, Chrisjan Bakker, me contactó con respecto a mi solicitud de una (jirafa) gran toro viejo y no podía creer lo que veía, BIG BLACK y 0LD, tan vieja que estaba muy por encima de su tiempo y el dueño no sabía si durará otros 3 meses!!”, destacó la cazadora.

La mujer de 32 años agregó que ella y su esposo inicialmente planearon pasar el fin de semana del Día de San Valentín en Sun City, pero cambiaron rápidamente sus planes cuando recibieron la llamada de su amigo sobre el avistamiento de la jirafa.

“Fui literalmente como una niña pequeña durante 2 semanas y conté los días”, continuó Van Der Merwe en su publicación. “¡¡Después me inundaron las emociones porque había estado esperando años para tener esta oportunidad!!”, dijo Merelize Van Der Merwe.

Van Der Merwe mencionó que “no respeta” a los activistas por los derechos de los animales, según el Mirror

Las fotos de Van Der Merwe enfurecieron rápidamente a los activistas por los derechos de los animales en todo el mundo, y muchos inundaron sus cuentas de redes sociales con comentarios de odio. Otros han creado peticiones en línea, una de las cuales ha generado más de 11.000 firmas, exigiendo que la cazadora de trofeos sea sacada de Facebook.

Van Der Merwe, quien ha matado al menos a 500 animales, incluidos leones, leopardos y elefantes, le dijo al Mirror que sus fotos estaban destinadas a revolver la olla entre los cabilderos de los derechos de los animales.

“No los respeto, los llamo la mafia”, compartió la mujer en la publicación.

También afirmó en Facebook que su asesinato “creó trabajo para 11 personas ese día” y “mucha carne para los lugareños”.

Van Der Merwe agregó: “Si se prohíbe la caza, los animales perderán su valor y desaparecerán. La caza ha ayudado a rescatar muchas especies al borde de la extinción. Las únicas personas que protegen a estos animales son los cazadores de trofeos”.

