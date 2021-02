Niña de 14 años mató a su hermana discapacitada mientras dormía: Claire Miller

Como Claire Elaina Miller fue identificada la adolescente de Pensilvania acusada de matar a su hermana mayor mientras dormía. La policía encontró a Helen Miller, de 19 años, apuñalada en su cama, poco después de la 1 a.m. del 22 de febrero, según la declaración juramentada de causa probable.

Miller, de 14 años, ha sido acusada de homicidio criminal y será juzgada como adulto, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Lancaster. La declaración jurada dice que Miller llamó al 911 “histérica” y confesó a los telefonistas que había matado a su hermana.

Esto es lo que necesita saber:

Claire Miller dijo repetidamente “apuñalé a mi hermana” cuando los oficiales llegaron a la casa

De acuerdo con la declaración juramentada de causa probable, una “mujer” llamó al 911 justo después de la 1 a.m. y el despachador dijo que sonaba “histérica” ​​por teléfono.

Los oficiales respondieron a la casa de la familia, en Clayton Road, en Manheim Township, unos cinco minutos después. Se encontraron con Miller parada afuera de la casa.

El oficial Cody Lewis informó en la declaración jurada que Miller les dijo “repetidamente” que había apuñalado a su hermana.

Lewis dijo que vio sangre en la nieve cerca del camino de entrada y en los pantalones de Miller. La declaración jurada dice que parecía que Miller había estado tratando de lavarse las manos en la nieve.

La policía dijo que Miller los dirigió a la habitación de Helen Marie Miller. Según la declaración jurada, a Helen le habían colocado una almohada manchada de sangre. Uno de los agentes retiró la almohada y vio un cuchillo que le salía del cuello a Helen “justo por encima del pecho”. Las manos de Helen estaban cerca de su cabeza y los oficiales notaron una gran cantidad de sangre en el pecho de Helen y en la cama.

Los socorristas médicos de emergencia intentaron resucitar a Helen pero no tuvieron éxito. El forense adjunto del condado de Lancaster declaró a Helen muerta a las 4:13 a.m. según la declaración jurada.

La policía dice que los padres de las niñas estaban durmiendo durante el apuñalamiento

El fiscal dice que Claire Miller será juzgada como adulta porque “el homicidio no se considera un acto delictivo menor” en Pensilvania.

Miller fue arrestada en el lugar. Compareció ante el juez de distrito judicial David P. Miller unas horas más tarde para una audiencia de acusación y fue acusada formalmente de homicidio criminal. Los registros judiciales muestran que la fianza no se otorga en casos de homicidio en Pensilvania.

El fiscal explicó en un comunicado de prensa que Miller sería juzgada como adulto “porque el homicidio no se considera un acto delictivo menor en Pensilvania”. Miller fue ingresada en la prisión del condado de Lancaster a las 12:20 p.m., según muestran los registros penitenciarios.

Según el expediente judicial, la próxima audiencia de Miller está programada para el 26 de febrero. Su abogado defensor figuraba como Robert David Beyer. Heavy se acercó a su asistente legal para obtener comentarios sobre el caso. Aún no hemos recibido respuesta.

Miller era una estudiante de primer año en la escuela privada Lancaster Country Day School, según Lancaster Online.

Helen Miller andaba en silla de ruedas y la policía no ha revelado el motivo del crimen

Ni la policía ni la oficina del fiscal de distrito han mencionado públicamente el motivo del asesinato. Helen Miller se movía en silla de ruedas, como lo demuestran las fotos en su página de Facebook y lo informó la afiliada local de NBC, WGAL-TV.

En la sección de comentarios de una historia de Lancaster Online en Facebook, los comentaristas han escrito que Helen tenía parálisis cerebral y no hablaba.

Heavy se acercó a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Lancaster para confirmar si la conversación en línea era precisa y para preguntar sobre el caso. La oficina del fiscal del distrito respondió por correo electrónico: “No podemos comentar sobre eso en este momento”.

Según su página de Facebook, a Helen le encantaba trabajar en proyectos de arte, incluidas esculturas y pintura. Compartió una foto en 2014 de lo que parece ser una pintura de acuarela. Helen escribió que había ganado un premio por la pieza.

