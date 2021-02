Hombre mató a su esposa embarazada por un precipicio al tomar un selfie

Un hombre turco ha sido acusado de asesinar a su esposa embarazada de siete meses para poder reclamar su seguro de vida, según informó la policía.

Hakan Aysal, de 40 años, fue arrestado después de que la policía dijera que arrojó a su esposa Semra Aysal, de 32 años, y a su bebé por nacer por un acantilado de 1,000 pies en hechos ocurrido en junio de 2018, mientras estaba de vacaciones en Butterfly Valley en Mugla, Turquía, según informó The Sun.

El citado medio se refirió a documentos judiciales, e informó que Hakan Aysal empujó a su esposa por el acantilado después de que posaron para algunas selfies. La mujer de 32 años y su hijo por nacer murieron instantáneamente, agregó The Sun.

Los fiscales acusan a Hakan Aysal de asesinar a su esposa para poder cobrar su seguro de vida, que intentó tener después de su muerte, dijo The Sun. Más tarde se le negó el dinero debido a una investigación policial, continuó The Sun.

El Tribunal Penal Superior de Fethiye ha dictaminado que Hakan Aysal debe permanecer bajo custodia por asesinato premeditado, según la publicación.

La investigación sigue en curso.

Los fiscales dijeron que la pareja se sentó en lo alto del acantilado durante 3 horas para que Hakan Aysal pudiera asegurarse de que no hubiera nadie cerca.

Hakan Aysal, de 40 años, posó con su esposa embarazada para una foto romántica en la cima de un acantilado momentos antes de que supuestamente la arrojara a la muerte, en Turquía para poder reclamar el dinero del seguro de vida. Fue arrestado Butterfly Valley en la ciudad de Mugla.

“Tan pronto como se dio cuenta de que estaban solos, la mató deliberadamente empujándola por el precipicio, según los fiscales”, dijo The Sun.

Sin embargo, The Sun informó que el hombre de 40 años negó haber empujado a Semra Aysal fuera de la pendiente.

“Después de tomar una foto, mi esposa puso el teléfono en su bolso”, dijo el hombre, según The Sun. “Más tarde me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y escuché a mi esposa gritar detrás de mí cuando me alejé unos pasos para sacar el teléfono de su bolso. Cuando me di la vuelta, ella no estaba allí. No empujé a mi esposa”.

Hakan Aysal intentó cobrar una póliza de seguro de vida por valor de 400.000 liras turcas, que equivale aproximadamente a 57.000 dólares

Más tarde, Hakan Aysal intentó cobrar la póliza de seguro de vida de su esposa, que valía 400.000 liras turcas, o aproximadamente $ 57.000, informó Fox News.

El hombre de 40 años afirmó que tenía un seguro de vida antes de su matrimonio porque estaba interesado en “deportes extremos”, dijo The Sun.

“Me han interesado los deportes extremos desde 2014: paracaídas, puenting, rafting”, dijo Hakan Aysal, según la publicación. “Por eso tenía un seguro de vida antes de casarme”.

Cuando se le preguntó sobre el artículo del seguro que lo consideraba el heredero si su esposa moría, afirmó que no “examinó mucho la póliza”, informó The Sun.

“El banquero organizó el papeleo”, afirmó Hakan Aysal, reveló The Sun. “Se lo llevé a mi esposa para que lo firmara. No sabía que existía un artículo así”.

El hermano de Semra Aysal dijo que Hakan Aysal no mostró ninguna emoción después de la muerte de su hermana.

Durante una entrevista en video en la corte, Naim Yolcu, hermano de Semra Aysal, dijo que su cuñado no parecía estar molesto ni triste por la muerte de su hermana, informó The Sun.

“Cuando fuimos al Instituto de Medicina Forense a buscar el cuerpo, Hakan estaba sentado en el auto”, recordó el hombre durante la entrevista en video, según The Sun.

“Mi familia y yo estábamos destruidos, pero Hakan ni siquiera parecía triste”, agregó, el hermano de la víctima, de acuerdo con The Sun.

Esta es la versión original de Heavy.