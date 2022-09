¿Cuál fue el último mensaje en Instagram de Coolio, el rapero que falleció a los 59 años?

Coolio publicó un video en Instagram que se ha convertido en un homenaje al rapero en las redes sociales. Su última publicación se inundó con miles de tributos a los pocos minutos del anuncio de su muerte.

Coolio, cuyo verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr., murió el miércoles 28 de septiembre de 2022 a los 59 años, según TMZ. Estaba visitando a un amigo en Los Ángeles cuando se desmayó en el baño, según informó el medio.

El video de 19 minutos publicado en Instagram lo muestra en el escenario en Texas. Fue publicado el 23 de septiembre de 2022.

Coolio nació en Monessen, Pensilvania, una pequeña ciudad cerca de Pittsburgh, y se mudó a Compton, California, donde asistió a la universidad comunitaria y se convirtió en bombero voluntario. Trabajó en la seguridad del aeropuerto antes de dedicarse al hip hop a tiempo completo, según Associated Press.

Esto es lo que necesita saber:

Miles de fanáticos publicaron tributos a Coolio en su último video

El último video que Coolio publicó en su página de Instagram obtuvo decenas de miles de visitas por hora inmediatamente después de que se anunciara su muerte. Los fanáticos le escribieron tributos después de su muerte repentina a los 59 años. El video, que puedes ver aquí o más adelante en esta publicación, fue grabado cuando Coolio estaba actuando en Texas.

“Finalmente estás en Gangsters Paradise. Descansa tranquilo, rey. Fuiste parte de mi infancia. Se te extrañará. Mis condolencias a tu familia y amigos”, escribió una persona en los comentarios.

“Rip Homie…”, escribió otra persona. Estoy a punto de tocar “Gangsta Paradise” toda la noche para ti”.

“R.I.P LEYENDA”, escribió otra persona.

Otro escribió, “RIP KING”.

Muchos fans escribieron que Coolio era parte de sus recuerdos de la infancia.

“RIP REY. Fuiste el primer álbum que compré. Gangsters paradise me lo sabía de memoria a los 8 años”, escribió un fan.

“Acabo de escuchar las noticias”, comentó otro fanático. “Gangsters Paradise me trajo muchos buenos recuerdos. Descansa en paz, gran amigo”.

“Que tengas un viaje fantástico en Ganstas Paradise OG”, escribió otro fan. “Gracias por los recuerdos que me trajiste”.

Coolio estaba visitando a un amigo en Los Ángeles cuando murió

El manager de Coolio, Jarez, le dijo a TMZ que Coolio entró al baño en la casa de su amigo en Los Ángeles y cuando no regresó, su amigo lo llamó. Cuando Coolio no respondió después de varios intentos, el amigo entró al baño y encontró a Coolio en el piso, informó TMZ.

El amigo llamó al 911 alrededor de las 4 PM, Hora del Pacífico, y el personal de EMS descubrió que ya había muerto, informó TMZ. Lo declararon muerto en la escena.

“Nos dijeron que el amigo llamó a los técnicos de emergencias médicas, quienes llegaron y declararon muerto a Coolio en la escena, y Jarez nos dice que los paramédicos sospechan que sufrió un paro cardíaco. No se ha determinado una causa oficial de muerte”, informó TMZ.

Si bien Coolio era mejor conocido por “Gangsta’s Paradise”, tuvo varios otros éxitos, incluido “Fantastic Voyage” en 1994, que alcanzó el puesto número 3 en Billboard’s Hot 100, según TMZ. También tuvo éxitos con “1,2,3,4 (Sumpin’ New)” y “It’s All the Way Live (Now)”.