¿Cuál es el significado del meme #ThankYouBrandon y por qué es tendencia en Twitter?

“ThankYouBrandon” o “Gracias Brandon” es un meme que se desarrolló para contrarrestar el meme viral, “Vamos Brandon” o “Let’s go Brandon”. ¿Cuál es el significado del nuevo meme?

“Vamos Brandon” es una frase viral utilizada por los críticos del presidente Joe Biden. Es una forma eufemística de decir “que se joda Joe Biden”, y se ha coreado en eventos deportivos en todo el país.

“Gracias Brandon” es un intento de contrarrestarlo; los partidarios de Biden lo utilizan para indicar que creen que está haciendo un buen trabajo. El hashtag #ThankYouBrandon fue tendencia en Twitter, al igual que #letsgoBrandon lo hizo antes. “Brandon” significa Biden.

Esto es lo que necesita saber:

La gente publicó memes y comentarios en las redes sociales para elogiar a Joe Biden

Estos son algunos de los memes y comentarios que utilizan la tendencia de agradecimiento Brandon. Algunas personas compartieron informes laborales y tasas de desempleo.

“No se preocupen, todos ustedes: toda la nación está diciendo #GraciasBrandon después de la aprobación de la mayor inversión en infraestructura estadounidense, incluido el New Deal (sí, ¡incluso ajustado a la inflación)!” escribió un usuario de Twitter.

Don't worry, y'all: the whole nation is saying #ThankYouBrandon after the passage of the biggest investment in American infrastructure EVER, including the New Deal (yup, even adjusted for inflation)! pic.twitter.com/iMC4vnZhqR — "No teams" (≠ neutral) Indy (@NoTeamsIndy) November 7, 2021

“Recuerde que Trump aprobó ese gran proyecto de ley de infraestructura que prometió una y otra vez … Sí, yo tampoco lo vi #ThankYouBrandon”, escribió otro.

Otro usuario de Twitter escribió: “¿Qué es lo que no se puede amar? ¡Empleos en auge, números de Covid disminuyendo, competencia, sin mentiras!”

What’s not to love? Jobs booming, Covid numbers going down, competency, no lies! Seriously…#ThankYouBrandon pic.twitter.com/6EtcluXXXL — Southern Sister Resister – Wordsmith #IAmTheStorm (@ResisterSis20) November 5, 2021

Algunas personas elogiaron el historial de Biden en COVID.

Economy is booming. Jobs, jobs, jobs created. 401Ks growing and the market is hitting record highs. The American Rescue plan and vaccine mandates were the catalysts for this recovery. #ThankYouBrandon pic.twitter.com/G0eTRiwX3Q — Leslieoo7  (@Leslieoo7) November 5, 2021

Otros elogiaron su personalidad.

“#GraciasBrandon por llevarnos de uno de los lugares más oscuros de nuestra historia a la luz. Poner un freno importante a los estadounidenses que mueren a gran velocidad con las vacunas”, escribió un usuario de Twitter.

Great jobs report.

High vaccination numbers.

Helping end child poverty.#ThankYouBrandon pic.twitter.com/zz5aC4714k — Abortion is healthcare 😎 💛🍦🐝🇺🇸 🏳️‍🌈 (@PeteEarthling) November 5, 2021

Algunas personas simplemente estaban felices de que Trump perdiera.

Pero otras personas usaron la nueva frase para criticar a Biden de todos modos, esta persona por la escasez de automóviles.

#ThankYouBrandon I needed to get a new car today and this is what they had in stock 👇 pic.twitter.com/xLCs8EuvbI — Vince Langman (@LangmanVince) November 5, 2021

A otros les gusta lo que representa Biden en contraste con Trump.

#ThankYouBrandon most adults vaccinated! Economic relief! Jobs creation! All just in 10 months! TFG couldn’t SPELL economy, let alone figure out how to boost it! pic.twitter.com/pUlYRUWZ48 — JaRoJoCT1021 (@JaRoJoCT1227) November 5, 2021

Un reportero dijo erróneamente que la multitud estaba cantando “Vamos, Brandon”





El meme de “thank you Brandon” o “vamos Brandon” al que están reaccionando comenzó cuando una reportera de NBC, Kelli Stavast, dijo erróneamente que una multitud de NASCAR estaba gritando vamos Brandon durante una entrevista con el piloto Brandon Brown. En realidad, la multitud estaba cantando “f *** Joe Bidem”, y nació un meme.

El video del cántico de Biden cargado de improperios de la multitud se volvió viral. Puedes verlo arriba y abajo. Tenga en cuenta que el idioma puede resultar perturbador para algunos.

Los videos del cántico han tenido millones de visitas en las redes sociales.

“Es increíble”, dijo Brown.

“Gracias a todos nuestros socios. Dios mío, es un momento tan increíble “, dijo en otro momento.

“Puedes escuchar los cánticos de la multitud. Vamos, Brandon “, dice el presentador en el video.

“Oh, Dios mío”, continuó Brown, pero sus comentarios son ahogados por los pitidos que bloquean la palabra F.

Según Fox News, NASCAR eliminó el video cuando quedó claro lo que la multitud realmente estaba cantando.

La frase, “Let’s Go Brandon” se ha vuelto viral en las redes sociales, y la tendencia ha despegado en otros eventos deportivos para registrar críticas a Biden.

