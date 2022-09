Melissa Millan: Fue apuñalada mientras trotaba por un sendero en Connecticut

Un delincuente sexual registrado de 27 años de edad fue arrestado por la muerte a puñaladas en 2014 de una mujer de Connecticut que murió mientras corría por un sendero en Simsbury. William Winters Leverett se entregó en la sede de la policía el 19 de septiembre y confesó el asesinato de Melissa Millan, informó el Hartford Courant.

Leverett, un residente de Windsor Locks que fue condenado por agresión sexual a un niño en 2011 mientras vivía en Colorado, fue identificado por múltiples fuentes policiales como el sospechoso, informa Courant. Millán, una ejecutiva de seguros de 54 años y madre de dos hijos, fue asesinada la noche del 20 de noviembre de 2014.

La Policía de Simsbury había pasado varios años investigando el caso con la ayuda de otras agencias, incluida la Policía Estatal de Connecticut y el FBI. Se había ofrecido una recompensa de $40,000 por información que condujera a un arresto y condena, y el caso figuraba en el sitio web Cold Case del estado. La policía de Simsbury confirmó en un comunicado de prensa el domingo por la noche que Leverett había sido arrestado y acusado de asesinato.

Esto es lo que necesita saber sobre William Winters Leverett y el asesinato de Melissa Millan:

1. Leverett le dijo a la policía que estaba “buscando contacto humano” y “entró en frenesí” antes de atacar y matar a Melissa Millan

Simsbury police investigating untimely death near bicycle path Friday night, Simsbury police still have a mysterious death from Thursday on their hands. A bouquet of flowers is tied to a guard rail for Melissa Millan. 2014-11-22T04:58:11Z

Melissa Millan fue encontrada en un popular sendero para caminar y andar en bicicleta en Iron Horse Boulevard en el centro de Simsbury el 20 de noviembre de 2014, según la policía.

La policía de Simsbury “respondió a un informe de una peatona que yacía en la calzada de Iron Horse Boulevard poco después de las 8 p.m. La persona que llamó inicialmente indicó que la mujer podría haberse caído de una bicicleta”, según el sitio web Cold Case de Connecticut. “Cuando el primer oficial respondió, varias personas estaban de pie junto a una mujer que yacía sobre su lado izquierdo cubierta de sangre junto a la acera cerca del parque infantil de Rotary Park. Los oficiales realizaron RCP a la víctima que no respondía y luego fue transportada al Hospital St. Francis en Hartford, donde fue declarada muerta poco antes de las 9 p.m. … Una autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense Jefe determinó que la Sra. Millan murió de una herida de arma blanca y su muerte fue clasificada como un homicidio”.

No se encontraron armas. Según el Hartford Courant, se cree que fue atacada al azar por el sospechoso, ahora identificado como William Winters Leverett. Nadie fue testigo del asalto, que la policía cree que ocurrió entre las 7:30 y las 8:00 p. m., informa Courant.

Según una declaración jurada obtenida por Courant, Leverett le dijo a la policía que fue al sendero para buscar “contacto humano”, después de asistir a una reunión de tratamiento para delincuentes sexuales en Hartford. Le dijo a la policía que había conocido a una mujer unos meses antes y le preocupaba que ella descubriera que estaba en libertad condicional por un delito sexual. Dijo que estaba “avergonzado y asustado y pensé que si mataba a alguien, todo desaparecería y no tendría que darme explicaciones”.

Leverett les dijo a los detectives que se estaba “excitando mentalmente” después de ver a Millan corriendo por el sendero. Dijo que se enojó cada vez más y se dio cuenta de que “no puedo tenerla” y que “estaba fuera de mi alcance”, según la declaración jurada obtenida por Courant. Le dijo a la policía que nunca antes había visto a Millan. Ya había corrido alrededor de 2.3 millas por el sendero antes de ser atacada. Leverett dijo: “Entré en un frenesí”, según la declaración jurada.

Leverett dijo que se acercó a Millan en un área no iluminada del sendero donde las luces no funcionaban. Él la apuñaló una vez en el pecho con un cuchillo y ella lo empujó, lo que provocó que el cuchillo se saliera mientras él todavía lo sostenía, según la declaración jurada. Luego cayó hacia atrás sobre una barandilla y cayó a la carretera, según la policía. Dijo que escuchó a Millán decir, “oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío”, antes de quedarse en silencio. Leverett le dijo a la policía que condujo hasta una calle lateral donde tiró el cuchillo de su automóvil. Luego regresó y lo encontró unos días después y lo descartó en un compactador de basura en el trabajo.

FBI, local police back searching for evidence today in the murder of Melissa Millan one year ago @FOX61News pic.twitter.com/D7RUAIZ8ku — Ryan Bernat 🎥 (@RyanBernat) November 17, 2015

El crimen sorprendió a la tranquila comunidad de Simsbury, una ciudad en el condado de Hartford con poca delincuencia. “Me impactó muchísimo”, dijo Gail Musson, residente de Simsbury, al Courant en 2015. “Simsbury es nuestro pequeño y dulce pueblo. Está tan en la vanguardia de mi mente. Pienso mucho en ello y cada vez que conduzco por Iron Horse Boulevard. El crimen, la situación es una pesadilla. Es aterrador.

En junio de 2015, la policía de Simsbury anunció una recompensa de $40,000 en el caso y reveló que había “alguna evidencia física de la escena del crimen que nos ayudará a identificar a la persona o personas responsables de su muerte”. El entonces jefe de policía Peter Ingvertsen dijo en un comunicado en 2015: “Según las observaciones iniciales y los hallazgos de los oficiales de policía de Simsbury, se solicitó a la Brigada de Delitos Mayores de la Policía Estatal de Connecticut que ayudara con la identificación, recopilación y preservación de cualquier evidencia de un delito. . Los investigadores de la policía de Simsbury han estado trabajando con agencias locales, estatales y federales para analizar evidencia y seguir todas las pistas… Este es un acto aislado, nada común en esta comunidad. Simsbury es seguro y le sugerimos que tome las precauciones normales del día a día”.

Lisa Heavner, quien en ese momento era la primera concejala de la ciudad, dijo en un comunicado: “Esta investigación sigue siendo la máxima prioridad para la ciudad de Simsbury y su Departamento de Policía. Nuestro enfoque ha sido utilizar todos los recursos a nuestra disposición. Y quiero reconocer y agradecer a los oficiales federales y estatales que nos han estado ayudando desde el comienzo de este caso. … Simsbury es una comunidad segura. El caso permanece activo y en curso y, como escuchó del Jefe, creemos que este es un incidente aislado. No hemos visto nada como esto en el pasado y no hemos visto nada como esto desde entonces”.

2. Leverett, quien entró al cuartel general de la policía con miembros de una organización religiosa y dijo que no podía vivir con lo que había hecho, se quedó con “artículos” del ataque

William Winters Leverett entró en la sede del Departamento de Policía de Simsbury la noche del miércoles 19 de septiembre y confesó haber matado a Melissa Millan, informa el Hartford Courant. Varias fuentes policiales le dijeron a The Courant que Leverett estaba acompañado por miembros de su iglesia y le dijo a la policía que ya no podía vivir con lo que había hecho.

Leverett había estado asistiendo a Open Gate Ministries en Windsor Locks. El pastor de la iglesia, Michael Trazinski, le dijo al Courant que Leverett le confesó a un miembro de la iglesia que había conocido meses antes y ella lo llevó a otros miembros de la iglesia que lo acompañaron a la sede de la policía.

“Vino a nosotros el miércoles por la noche y confesó el homicidio”, dijo Trazinski al periódico, “e inmediatamente le dijimos: ‘Sabes lo que tienes que hacer’. “Dijo que sí, tengo que entregarme”.

La co-pastora Colette Trazinski le dijo al periódico que “Will” es “muy infantil, muy confiado en los demás”. Ella dijo, “él se abrió con nosotros sobre su vida, su pasado, lo que ha pasado… Nunca hubiéramos esperado esto”.

Según fuentes policiales que hablaron con el periódico, Leverett describió lo que Millan vestía cuando fue atacada y asesinada. Leverett también llevó a la policía al lugar donde había escondido algunos artículos que guardó la noche del asesinato, informa el Courant. Las fuentes no le dijeron al periódico cuáles eran esos artículos y dónde estaban ubicados.

VIDEO: Man arrested in Simsbury jogger murder faces a judge After nearly four years, Simsbury police have made an arrest in the stabbing death of Mass Mutual executive Melissa Millan. 2018-09-24T22:13:29Z

Según la orden de arresto obtenida por NBC Connecticut, Leverett escribió cartas de confesión a familiares después del crimen que nunca envió. Las cartas fueron entregadas a la policía por Leverett. Leverett también llevó a la policía a un guante que les dijo a los detectives que había estado usando la noche del ataque que contenía ADN tanto de Leverett como de Millan.

Después de que Leverett llegó a la sede de la policía de Simsbury, el departamento solicitó la ayuda de los detectives de la Brigada de Delitos Mayores de la Policía Estatal, según el Courant. Leverett fue procesado el lunes en el Tribunal Superior estatal en Enfield.

“Creemos que él es el único responsable de este crimen”, dijo el jefe de policía de Simsbury, Nicholas Boulter, en una conferencia de prensa.

3. Fue arrestado en Colorado por cargos de agresión sexual en 2009 cuando tenía 18 años y se declaró culpable en 2011, pero no fue sentenciado a prisión

William Leverett figura en el registro de delincuentes sexuales de Connecticut desde 2011, pero nunca ha sido arrestado ni condenado por un delito en el estado, según muestran los registros en línea. A fue arrestado en 2010 cuando tenía 18 años por cargos de agresión sexual mientras vivía en Colorado, según revelan los registros allí.

Según los registros en línea vistos por Heavy, Leverett fue acusado el 1 de septiembre de 2009 de agresión sexual agravada de un niño, agresión sexual de un niño con un patrón de abuso, agresión sexual de un niño y agresión sexual sin consentimiento usando la fuerza o un amenaza.

En mayo de 2011, Leverett se declaró culpable de agresión sexual a un niño y se retiraron los otros tres cargos. Fue sentenciado en agosto de 2011 a libertad condicional junto con $431 en restitución y más de $6,000 en cargos adicionales.

Más detalles sobre el caso no estuvieron disponibles de inmediato.

4. Leverett se mudó a Connecticut en 2011, poco después de su declaración de culpabilidad, y vivió en la casa de sus abuelos cerca de la escena del crimen antes de mudarse a Windsor Locks

Large amount of crime scene tape along Iron Horse Blvd. as Simsbury Police conduct invest. related to Melissa Millan pic.twitter.com/XEb6DjT64m — Sujata Wycoff (@SujataTV) November 16, 2015

Will Leverett vivió en Colorado con su madre hasta que se mudó a Connecticut en 2011, donde vivió con sus abuelos en Goodrich Road en Simsbury. Goodrich Road se encuentra a menos de dos millas de Iron Horse Boulevard, donde mataron a Millan. Una fuente le dijo a Heavy que Leverett ha estado trabajando en una tienda de comestibles en el área de Simsbury durante varios años. Esa tienda, Fresh Market, en Avon, dijo que había sido asistente del gerente.

En una declaración posterior al arresto de Leverett, Fresh Market dijo: “Este es un incidente trágico y The Fresh Market quisiera extender nuestras más profundas condolencias a la familia de la víctima. Estamos cooperando plenamente con las autoridades en esta investigación, pero en este momento no podemos brindar más comentarios públicos ya que se trata de una investigación activa. The Fresh Market se compromete a proporcionar un entorno de trabajo y compras seguro para los miembros de nuestro equipo y los invitados. Estamos conmocionados y entristecidos por esta noticia y nuestros corazones están con todos en la comunidad”.

Según el registro de delincuentes sexuales, Leverett ha estado viviendo recientemente en Windsor Locks, Connecticut. La policía de Simsbury dijo que Leverett fue arrestado el 23 de septiembre en su apartamento en Seymour Road en Windsor Locks luego de que se firmara una orden de arresto acusándolo de asesinato.

Su madre, Sarah Leverett, nativa de Simsbury, le dijo al Hartford Courant que no sabía que su hijo se había entregado y rompió a llorar cuando el periódico la contactó en su casa en Colorado Springs.

Brian Durso, el propietario del apartamento de Windsor Locks donde fue arrestado, le dijo a WFSB-TV: “Este joven fue a los líderes de la iglesia con la que yo había estado asociado y él estaba, y tomaron una decisión después de que creo que un mucha lágrima y oración para acudir a las autoridades”.

Durso le dijo a WFSB que no estaba seguro de por qué la policía no detuvo a Leverett después de que confesó. “Algunos de nosotros nos preguntamos qué es lo que les impidió retenerlo para que estuviera a salvo y todos los demás después de una confesión como esa. No es como si hubiera robado una librería, sabía a lo que se iba a enfrentar. Solo nos preguntamos por qué lo dejaron solo”, dijo Durso a la estación de noticias. “Queremos que todos sepan que nuestro más sentido pésame tardío para esta familia que ha sufrido está ante todo en nuestra mente. También queremos reconocer que este joven tuvo que tener un coraje moral real, fibra moral real para darse cuenta de que está a punto de tomar la decisión de pasar el resto de su vida en la cárcel”.

5. Millán compitió en triatlones, participó en un teatro infantil local y fue recordada como un “ser humano extraordinario”

Melissa Millan, madre divorciada de dos hijos, era una ávida corredora y competía en triatlones, además de participar en un teatro infantil local.

“Melissa fue un ser humano EXTRAORDINARIO y tocó tantas vidas de una manera profunda y genuina. Aunque siempre extrañaremos su presencia, su espíritu vivirá en todas las personas cuyas vidas ha tocado”, dijo Team Training New England después de su muerte. “Melissa ha sido un pilar de la comunidad TTNE desde que entrenó por primera vez con nosotros en 2006. Independientemente de sus formidables responsabilidades en el hogar y en el trabajo, hizo todo lo posible para orientar a los triatletas ‘novatos’ y brindar apoyo moral y de otro tipo a los miembros de su equipo. ¡año tras año, sin falta!”

También participó en el Teatro Infantil de Connecticut, que dijo después de su muerte: “Melissa fue amable. Ella estaba cuidando. Ella fue generosa. Ella era ingeniosa. Ella era brillante. Pero, sobre todo, fue una madre maravillosa para sus dos hermosos hijos”.

Su familia emitió un comunicado después del arresto de Leverett.

“La familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Melissa Millan están agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo que hemos recibido desde la muerte de Melissa en noviembre de 2014. Melissa fue una madre amorosa, una hija devota, una hermana ingeniosa y compasiva, una amiga leal, una mujer de negocios inteligente y exitosa y mentora de muchos. El arresto y la lectura de cargos del sospechoso trae un dolor renovado, angustia y el conocimiento de que nunca se podrá hacer justicia por el acto sin sentido que nos robó la hermosa presencia de Melissa”, dice el comunicado. “Extendemos nuestra gratitud al Departamento de Policía de Simsbury y otras agencias de aplicación de la ley participantes por todo su trabajo. Ahora que enfrentamos nuestro dolor y dolor individual y colectivo, humildemente solicitamos respeto por nuestra privacidad durante este momento difícil y emotivo”.

Play

Vigil held for Simsbury woman stabbed to death A vigil will be held in Farmington this afternoon for the Simsbury mother who was found stabbed to death on Thursday. 2014-11-23T23:29:15Z

Según su obituario, Millan se graduó de Simsbury High School antes de asistir a Middlebury College. También se graduó de Harvard con un MBA ejecutivo. Comenzó su carrera en Sun Life Insurance Company y era vicepresidenta sénior de Mass Mutual en el momento de su muerte.

“Melissa Millan fue una persona increíble y una líder destacada, y tuvimos la suerte de tenerla como parte de nuestra familia MassMutual durante más de una década. Nos alienta saber que hay desarrollos en su caso y seguir pensando en Melissa y su familia”, dijo MassMutual en un comunicado emitido a WFSB-TV después de los últimos desarrollos en el caso.

Esta es la versión original de Heavy.com

