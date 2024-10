Melania Trump defiende el aborto: ¿Qué dice Donald Trump?

Melania Trump hizo una gran declaración en su nuevo libro, donde defiende el derecho al aborto. “libertad individual…libre de cualquier intervención o presión del gobierno”, dice una estrofa del nuevo libro de la esposa de Donald Trump. Los extractos del libro fueron publicados por The Guardian.

“La libertad individual es un principio fundamental que salvaguardo. Sin duda, no hay lugar para concesiones cuando se trata de este derecho esencial que todas las mujeres poseen desde el nacimiento: la libertad individual. ¿Qué significa realmente mi cuerpo, mi elección?”, dijo la ex primera dama en un video publicado en X, antes conocido como Twitter.

En su libro, Melania escribió:

“Es imperativo garantizar que las mujeres tengan autonomía para decidir su preferencia de tener hijos, basándose en sus propias convicciones, libres de cualquier intervención o presión del gobierno”.

“¿Por qué alguien más que la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que ella hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad para interrumpir su embarazo si así lo desea”

“Restringir el derecho de una mujer a elegir si desea interrumpir un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta”.

Melania Trump siempre ha guardado sus opiniones pero en este libro se destapa

Cabe mencionar que Melania Trump rara vez ha expresado opiniones políticas en público. En el libro de Melania- se puede ver que la ex primera dama está totalmente fuera de sintonía con la mayor parte de su propio partido- se publicará en Estados Unidos este martes 8 de octubre.

Donald Trump reacciona

Sin duda Melania tiene otra opinion a la de su esposo Donald Trump, quien celebró la anulación de Roe v. Wade y argumentó que la legislación sobre el aborto debería dejarse en manos de los estados.

“Hablamos del tema. Y dije, tienes que escribir lo que crees. No te voy a decir qué hacer. Tienes que escribir lo que crees”, dijo Donald Trump a Bill Melugin de Fox News Channel el jueves, informó USA Today. “Ella es muy querida. La gente ama a nuestra ex primera dama, eso te lo puedo asegurar. Pero le dije que tienes que seguir tu corazón. Se lo he dicho a todo el mundo, hay que ir con el corazón”, agregó Trump.