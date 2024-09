Melania, esposa de Donald Trump: ¿Quién es ella?

Eslovenia es un país pequeño que se recorre en auto en tan solo tres horas y se desprendió de la separación de la extinta Yugoslavia. Allí en un pueblito llamado Sevnica, nació Melania Trump, aspirante a primera dama de Estados Unidos. Sus primeros años transcurrieron en su pueblo natal, algunos de sus excompañeros de clase la recuerdan como una chiquilla tranquila, más bien tímida, pero que siempre tuvo claro que Sevnica era un lugar muy pequeño para sus sueños y aspiraciones. Diana Kosar, quien conoce a la esposa de Donald Trump de aquella época, hizo referencia a la capacidad creativa de Melania en una entrevista concedida a Univision: .“Era buena para todo lo que fuese creatividad. Nosotros no dibujábamos los vestidos, solo los cosíamos, pero ella los dibujaba primero, eran bosquejos muy buenos”. Quizás sus facultades para usar el hilo y la aguja le vienen de su madre Amalija Ulčnik, una costurera que trabaja para una desaparecida fábrica de textiles.

Kosar, también la describió como una niña buena y obediente, pero que eventualmente necesitaba estar sola para pensar. “Necesitaba espacio y tiempo para ella. Leía o se quedaba pensando en cosas que luego dibujaba”.

Apenas pudo se mudó a Ljubljana, la capital de Eslovenia, con la intención de estudiar arquitectura. El azar hizo que se tropezara en sus calles con el fotógrafo Stane Jerko, quien la introdujo en el mundo de las pasarelas y la fotografía. Con el tiempo se hizo modelo profesional. Trabajó en París, Milán y Nueva York, ciudad donde conoció al magnate Donald Trump, con quien se casó en el 2005 y concibió a su hijo Barron, nacido en el 2006.

Lo que tienes que saber:

1. La ex primera dama que ha posado desnuda para una revista



Melania Trump posó como vino al mundo, para la edición inglesa de la revista GQ en el 2000.

2.Dicen que su padre se parece a Donald Trump

Algunos de sus vecinos del pueblo, aseguran que existe un parecido físico entre su padre Viktor Knavs y Donald Trump, su esposo -quien es 24 años mayor que ella-. Su padre era el gerente de una agencia de autos en el pueblo de Sevnica. Corren rumores de que tenía una personalidad ambiciosa que lo llevó a inscribirse en el partido comunista más por conveniencia que por convicción. La periodista Julia Ioffe, de la revista GQ dio a conocer que Knavs, tuvo un hijo fuera del matrimonio y mostró documentos legales para probarlo. El medio hermano de Melania Trump, quien trabaja para una cadena de supermercados en Eslovenia se llama Denis Cigelnja y logró ser reconocido por su padre, tras obligarlo a someterse a una prueba de paternidad.



3.No se sabe cómo consiguió la residencia estadounidense

Según Univision, enviaron un cuestionario a la oficina de abogados de Melania Trump, preguntándoles cómo la exmodelo había obtenido su residencia estadounidense y al parecer no obtuvieron respuesta.

De acuerdo a un empresario llamado Paolo Zampolli, él fue el primero en contratar los servicios de modelo profesional de Melania Trump en Estados Unidos. Según él, su oficina le tramitó una visa de trabajo, pero desconoce cómo obtuvo la residencia. Lo que sí se atribuye es haberle presentado a Donald Trump, quien se convertiría en su esposo y quien en algún momento nombró a Zampolli director de desarrollo internacional de la organización Trump.

4.Su historial académico no es claro

Melania se inscribió en la facultad de arquitectura de la universidad de Eslovenia, donde al parecer culminó tan solo el primer año de la carrera. De acuerdo a varios medios de comunicación, en el país europeo, para graduarse los estudiantes deben realizar una tesis de grado, que queda registrada en archivos públicos de la nación y, de acuerdo a Bojan Pozar e Igor Omerza, quienes escribieron la biografía no autorizada “Melania Trump: The Inside Story, From a Slovenian Communist Village to the White House”, no hay registro alguno de su tesis de grado. De hecho aseguran que ni siquiera cursó el segundo año de la carrera.

5. No está de acuerdo con la inmigración ilegal

En una entrevista que concedió a NBC, aseguró que jamás había pensando en quedarse en el país ilegalmente.. Sin embargo, hay quienes sostienen que fue la propia Melania quien alborotó los rumores sobre su estatus migratorio en el pasado, puesto que comentó que durante unos años viajaba con frecuencia a su país para renovar su visa, lo cual hace suponer que no tenía permiso de trabajar legalmente en el país del cual hoy aspira a convertirse en primera dama.