La primera dama Melania Trump quiere que Donald Trump acepte la derrota

Después de que el candidato demócrata Joe Biden fuera proyectado oficialmente como el ganador de las elecciones presidenciales de 2020, Donald Trump se ha negado a ceder. Sin embargo, los miembros de la administración de Trump parecen estar debatiendo quién va a convencer al presidente de que finalmente renuncie, según numerosos informes provenientes de fuentes dentro de la Casa Blanca.

El 8 de noviembre, “la primera dama Melania Trump se unió al creciente coro del círculo íntimo del presidente Trump y le advirtió que ha llegado el momento de que acepte la pérdida, le dijo a CNN una fuente familiarizada con las conversaciones”, tuiteó el periodista Brian Stelter.

Se proyectó por primera vez que Biden ganara el estado de campo de batalla de Pensilvania y sus 20 votos electorales la mañana del viernes 6 de noviembre, después de que tomó la delantera sobre Trump por un margen allí de 3,295,373 votos contra 3,289,959, y Decision Desk HQ anunció oficialmente a Biden como el presidente electo proyectado a las 8:54 am.

El viernes, Biden pasó a una ventaja proyectada del Colegio Electoral de 273 a 214. El sábado, CNN, NBC News, CBS News, Fox News y otros medios de comunicación importantes se pusieron al día con Decision Desk HQ y llamaron a Biden como el vencedor el sábado por la mañana. Más tarde en la noche, la gerente de campaña de Biden, Kate Bedingfield, dijo que Trump no se ha acercado a Biden para felicitarlo, lo que ha sido durante mucho tiempo el movimiento con clase personalizado al aceptar la derrota.

El domingo por la mañana, Symone Sanders, asesora principal de Biden, le dijo a Jake Tapper de CNN en State of Union que “varios republicanos del Capitolio se han acercado”, pero que no cree que “nadie de la Casa Blanca lo haya hecho”.

El sábado por la noche, CNN informó que Jared Kushner, el yerno del presidente que se desempeñó como asesor principal de Trump desde que asumió el cargo, estaba tratando de convencer a su suegro de que renunciara. Casado con Ivanka Trump, con quien comparte tres hijos, Kushner hasta ahora no ha logrado que Trump pronuncie un discurso de concesión.

De hecho, Trump continúa redoblando su creencia de que hubo fraude electoral a pesar de no poder proporcionar ninguna evidencia que lo demuestre. Trump tuiteó el domingo: “Creemos que estas personas son ladrones. Las máquinas de la gran ciudad están corruptas. Esta fue una elección robada. La mejor encuestadora en Gran Bretaña escribió esta mañana que esta fue claramente una elección robada, que es imposible imaginar que Biden superó a Obama en algunos de estos estados”.

Twitter rápidamente marcó el tuit como un reclamo “disputado” sobre fraude electoral. Al igual que el siguiente hilo de Twitter que el presidente compartió el 8 de noviembre. Trump tuiteó:

… cómo se autenticaron estas boletas, porque si hay un problema en el sistema acerca de la autenticación, eso afectaría seriamente a TODA LA ELECCIÓN – Y lo que me preocupa es que tuvimos más de cien millones de boletas por correo en ciudades como Filadelfia … y Detroit con una larga serie de problemas electorales (por decirlo suavemente)”. @JonathanTurley

