$810 millones juegan HOY en Mega Millions: ¿Si ganas cuánto te quitan de impuestos?

Si juegas a la lotería Mega Millions de $810 millones este martes 26 de julio por la noche, entonces probablemente querrás saber cuánto dinero te llevarás a casa después de impuestos si ganas.

La cantidad exacta variará según el impuesto sobre la renta de su estado. Este es el monto del pago esta noche por estado y cuánto te llevarías realmente a casa después de impuestos.

¿Cuánto te llevarías a casa si ganaras $810 millones?

Si el premio mayor es de $810 millones, ¿cuánto te llevarás realmente a casa?

Los $810 millones (o el total una vez que se hayan vendido todos los boletos) es el monto total que se pagaría si tomaras la opción de pago anual antes de impuestos.

No se te pagarán más de $800 millones inmediatamente si ganas. En cambio, las ganancias se distribuyen en 30 pagos anuales durante 29 años, comenzando con un pago inmediato. El pago de cada año es un pequeño porcentaje (actualmente 5%) más grande que el anterior para ayudar a proteger contra la inflación.

Si eliges la opción de pago único en efectivo, obtendrás un pago único en su lugar. Mega Millions actualmente estima que la opción en efectivo es de $470,1 millones si el premio es de $810 millones. Recuerda, esto también es antes de impuestos.

¿Cuánto gana después de impuestos por estado?

Arizona: 4.5% de impuestos para residentes: quedan $15.832 millones en un pago o $274.045 millones en efectivo en una suma global (Nota: Hay un impuesto del 6% para los que no son residentes de Arizona)

Arkansas: impuesto estatal del 5,5%: $15,56 millones por año o $270,344 millones en efectivo en una suma global

California: no hay impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería

Colorado: impuesto estatal del 4% (con un 4,55 % final debido a impuestos estatales adicionales): $15,818 millones por año o $274,810 millones en efectivo en una sola suma

Connecticut: impuesto estatal del 6,99%: $15,159 millones por año o $263,340 millones en efectivo en una sola suma

Delaware: Sin impuestos estatales, pero los impuestos estatales adicionales conducen a una tasa impositiva del 6,6%: $15,265 millones por año o $265,173 millones en una suma global en efectivo

Florida: Sin impuestos estatales

Georgia: 5,75 % de impuestos: $15,494 millones por año o $269,169 millones en efectivo en una sola suma

Idaho: 6,5% de impuestos: $15,292 millones por año o $265,643 millones en efectivo en una sola suma

Illinois: impuesto estatal del 4,95%: $15,710 millones por año o $272,93 millones en efectivo en una sola suma

Indiana: impuesto estatal del 3,23%: $16,174 millones por año o $281,015 millones en efectivo en una sola suma

Iowa: 5% de impuestos (pero los impuestos adicionales generan una tasa final del 8,53 %): $14,743 millones al año o $256,100 millones en efectivo en una sola suma

Kansas: 5% de impuestos (pero los impuestos adicionales lo llevan a una tasa impositiva del 5,7%): $15,508 millones al año o $269,404 millones en efectivo en una sola suma

Kentucky: 5% de impuestos: $15,697 millones al año o $272,695 millones en efectivo en una sola suma

Luisiana: 4,75% de impuestos: $15,764 millones al año o $273,870 millones en efectivo en una suma global

Maine: 5% de impuestos (pero los impuestos adicionales lo llevan a un impuesto final del 7,15 %): $15,116 millones al año o $262,587 millones en efectivo en una sola suma

Maryland: impuesto estatal del 8,95 % para los residentes del estado: $14,63 millones por año o $254,126 millones en efectivo en una suma global.

Massachusetts: 5% de impuestos: $ 15,697 millones al año o $ 272,695 millones en efectivo en una suma global

Michigan: 4,25% de impuestos: $15,899 millones al año o $276,220 millones en efectivo en una sola suma

Minnesota: impuesto estatal del 7,25% (con impuestos adicionales que lo elevan al 9,85%): $14,387 millones al año o $249,895 millones en efectivo en una sola suma

Mississippi: 5% de impuestos estatales: $15,697 millones al año o $272,695 millones en efectivo en una sola suma

Misuri: 4% de impuestos estatales (pero los impuestos adicionales lo elevan al 5,4 % de impuestos): $15,589 millones por año o $270,814 millones en efectivo en una sola suma

Montana: 6,9% de impuestos: $15,184 millones al año o $263,763 millones en una suma global en efectivo

Nebraska: 5% de impuestos (pero otros impuestos lo elevan al 6,84%): $15,2 millones al año o $264,045 millones en efectivo en una sola suma

New Hampshire: no hay impuestos estatales sobre los premios de lotería

Nueva Jersey: impuesto estatal del 8 % (pero los impuestos adicionales lo elevan al 10,75 %): $14,144 millones por año o $245,664 millones en una suma global por un pago en efectivo

New Mexico: 5.9% de impuestos: $15,454 millones al año o $268,464 millones en efectivo en una suma global

Nueva York: 8,82 % de impuestos (pero los impuestos adicionales lo elevan al 10,9%): $14,104 millones por año o $244,959 millones en efectivo en una suma global

Carolina del Norte: 4,99% de impuestos: $15,699 millones al año o $272,742 millones en efectivo en una suma global

Dakota del Norte: 2,9% de impuestos: $16,264 millones al año o $282,567 millones en efectivo en una suma global

Ohio: impuesto estatal del 4,797%: $15,751 millones por año o $273,649 millones en efectivo en una suma global

Oklahoma: impuesto estatal del 4,75%: $15,764 millones al año o $273,870 millones en efectivo en una suma global

Oregón: impuesto estatal del 8% (pero los impuestos adicionales lo elevan al 9,9%): $14,374 millones por año o $249,66 millones en una suma global por un pago en efectivo

Pensilvania: 3,07% de impuestos: $16,218 millones al año o $281,767 millones en efectivo en un solo pago

Rhode Island: 5,99% de impuestos: $15,429 millones al año o $268,041 millones en efectivo en un solo pago

Carolina del Sur: 7% de impuestos estatales: $15,157 millones por año o $263,293 millones en efectivo

Dakota del Sur: sin impuestos estatales

Tennessee: Sin impuestos estatales

Texas: Sin impuestos estatales

Islas Vírgenes de EE. UU.: Desconocido

Vermont: 6% de impuestos (pero los impuestos adicionales lo elevan al 8,75%): $14,684 millones al año o $255,066 millones en efectivo en una suma global

Virginia: impuesto estatal del 4% (pero los impuestos estatales adicionales lo elevan al 5,75%): $15,494 millones por año o $269,169 millones en efectivo en una sola suma

Washington: Sin impuestos estatales

Washington D.C.: 10,75% de impuestos: $14,144 millones al año o $245,664 millones en efectivo en una sola suma

Virginia Occidental: 6,5% de impuestos: $15,292 millones por año o $265,643 millones en efectivo en una sola suma

Wisconsin: 7,65% de impuestos: $14,981 millones al año o $260,237 millones en efectivo en una sola suma

Wyoming: sin impuestos estatales

