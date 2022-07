Buscan a GANADOR de $18.9 millones de dólares: ¿Dónde se vendió el boleto?

Ganarse la lotería y pasar en unos minutos de ser una persona del común, en cuanto a ingresos, a ser millonario, es el sueño de muchos que constantemente juegan la lotería con la ilusión de salir de la pobreza y vivir sin necesidades, gastando en todo lo que siempre se quiso.

Y a la corta lista de estadounidenses que lograr hacer realidad ese deseo, acaba de sumarse un ganador de la lotería en la ciudad de Nueva York, quien todavía no se ha presentado a reclamar el premio de la nada despreciable suma de 18.9 millones de dólares.

Así lo reportó el periódico El Diario NY, donde se aseguró que el comprador del boleto ganador del LOTTO del pasado 20 de julio adquirió el tiquete afortunado en la parte alta del condado de Manhattan.

De acuerdo a informes de la Lotería de Nueva York, el boleto fue vendido en la bodega “Mini Mart & Deli”, de Yonkers, en el condado Westchester.

Los afortunados números fueron 7-17-23–29-48-57 y el llamado bonus fue el 21, de acuerdo a la página de la Loteríá de Nueva York, que puedes consultar en esta página.

El Diario NY explicó que la manera como una persona puede ganar el llamado LOTTO en Nueva York es acertando seis números principales entre el 1 y el 59 y ese juego se realiza todos los miércoles y sábados

Hasta el momento no se sabe cuál es la identidad del ganador pero se espera que en los próximos días se de a conocer más información sobre esa persona.

Otro dato revelado por la Lotería de Nueva York es que el ganador de la LOTTO tiene un plazo máximo de un año para reclamar el premio.