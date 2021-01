Mega Millions: ¿Cuánto dinero podrías ganar si aciertas uno, dos o tres números?

El premio mayor de la lotería Mega Millions ha crecido significativamente. Ahora es de $625 millones para el martes 12 de enero. El sorteo es a las 11 p.m., hora del Este. Si aciertas uno, dos o tres números de Mega Millions, ¿cuánto podrías ganar? Aquí está todo lo que necesitas saber sobre las reglas.

Si aciertas un número, esto es lo que ganas

No obtienes mucho si solo aciertas un número, y dependiendo del color que hayas igualado, es posible que no ganes nada en absoluto.

Si solo aciertas un número blanco, entonces no has ganado nada esta noche. Si aciertas una bola amarilla (que es el último número sorteado), entonces ganarás $2. Puedes invertir ese dinero en la compra de otro boleto de Mega Millions, que cuesta $2, cada uno.

Si aciertas dos números, esto es lo que ganas

Si emparejas una bola amarilla y una blanca durante el sorteo de esta noche, te llevarás $4, de acuerdo con las reglas de Mega Millions, que puedes leer aquí. Eso es suficiente para comprarse dos boletos más por $2, cada uno, para el próximo premio mayor.

Pero si solo emparejas dos bolas blancas y no emparejas la amarilla, no ganarás nada. Muchos coinciden dos de las bolas blancas y se emocionan hasta que se dan cuenta de que no han ganado nada.

Si aciertas tres números, esto es lo que ganas

Si combinas 2 bolas blancas y 1 amarilla, ganarás $10, de acuerdo con las reglas de Mega Millions que puedes leer aquí. Si combinas 3 bolas blancas, también ganarás $10. Esta es una de las pocas ocasiones en las reglas en las que hacer coincidir el amarillo o el blanco no cambia la cantidad de dinero que te podrías ganar. No es mucho, pero es suficiente para más que reembolsar el costo de tu boleto. O puedes invertir esas ganancias en comprar más boletos y jugar en la próxima ronda.

Cómo funciona el Megaplier

Si compras un boleto con la opción Megaplier (en los estados donde está disponible), aumentará los premios que no son premios mayores hasta cinco veces más, dependiendo de lo que dibuje el Megaplier. La opción Megaplier cuesta $1 más por boleto.

Quince bolas Megaplier están en el dibujo, cinco con 2X, seis con 3X, tres con 4X y una con 5X. Esto aumentará cualquiera de las ganancias anteriores si obtienes el Megaplier. Por ejemplo, igualar una bola amarilla normalmente te hace ganar $2. Pero si tienes un Megaplier de 2, entonces tu partido de una bola amarilla ahora vale $4, y vale $10 si tienes un Megaplier de 5.

Otras formas de ganar

Para ganar el premio mayor de esta noche, debes coincidir las cinco bolas blancas y la Mega bola amarilla. Si aciertas solo los cinco números blancos, ganarás $1 millón (y más si usas una opción de Megaplier). Si aciertas 4 blancos y el amarillo, ganarás $10,000. Si aciertas solo 4 blancos, ganará $500. Si combinas 3 blancos y 1 amarillo, ganarás $200.

Las probabilidades de ganar Mega Millions son de 1 en 302.6 millones, que en realidad son menores que las probabilidades de ganar el Powerball, que es de 1 en 292.2 millones. Mega Millions cambió sus reglas en octubre de 2017, lo que redujo las probabilidades de ganar el gran premio mayor (solían ser de 1 en 258.9 millones). El 28 de octubre de 2017, Mega Millions aumentó el costo de comprar un boleto de $1 a $2. También cambiaron la estructura del juego. En lugar de elegir cinco números de 75 y 1 número de 15, los jugadores ahora eligen cinco números de 70 y 1 de 25.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com