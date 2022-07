Mega Millions 26 de julio 2022: ¿Cómo ver el sorteo en vivo?

Un nuevo sorteo de Mega Millions por $810 millones se llevará a cabo esta noche del martes 26 de julio de 2022. El sorteo de lotería se lleva a cabo todos los martes y viernes por la noche a las 11:00 p.m. Oriental. Puede ver el sorteo en línea a continuación utilizando cualquiera de los enlaces enumerados. Así es como puede transmitir el sorteo de Mega Millions en su computadora, teléfono o dispositivo móvil.

Opciones para ver la transmisión del sorteo en linea

Una de sus primeras opciones para transmitir el sorteo es a través de WGN-TV en este enlace, donde los noticieros de la estación se transmiten en vivo. Este video también está incrustado a continuación, pero querrá usar el enlace si no funciona en su navegador. Tenga en cuenta que no está garantizado que muestren el dibujo en vivo en el video a continuación. Sin embargo, este es uno de los enlaces más recomendados para ver los sorteos de Mega Millions. Querrá algunas copias de seguridad también en su lugar en caso de que no funcione.

Si la transmisión no transmite el sorteo, las opciones adicionales se enumeran a continuación.

El sitio web oficial de la lotería de Mississippi también ofrece una página para transmitir la lotería aquí. La corriente es de WXXV, Gulfport.

También puede ver la transmisión en vivo de WSB-TV 2, que está disponible aquí. WSB-TV en Atlanta, Georgia es donde se lleva a cabo el sorteo real. Lottery Universe recomienda esto para ver el sorteo en línea en vivo. El enlace puede mostrar una transmisión anterior antes de que comience la lotería.

La Lotería de Texas tiene un webcast que puede ver en este enlace. Todos los días a las 22:12 Central transmiten sorteos en vivo en ese enlace, que puede incluir la transmisión del sorteo Mega Millions.

WRAL también transmite dibujos aquí, pero es posible que no siempre estén disponibles en vivo.

Según NJ.com, también puede ver el dibujo en vivo mientras se transmite en FuboTV, que transmite estaciones como ABC y Fox que a menudo transmiten dibujos en vivo. FuboTV a menudo viene con una prueba de siete días.

Ver en el móvil

También puede ver transmisiones en vivo en su teléfono a través de la aplicación LotteryHUB. Descarga la aplicación de iTunes aquí. Si no muestra una secuencia, al menos le mostrará los resultados del sorteo una vez que se conozcan. En Google, puede usar la aplicación My Lottos, que no mostrará una transmisión en vivo pero mostrará los resultados poco después.

En YouTube aquí, y podrás ver un video del dibujo más tarde en el día si te lo pierdes cuando suceda.

Si desea saber cuándo es la hora límite para comprar un boleto para el sorteo de Mega Millions, consulte la historia de Heavy aquí. El sorteo de Mega Millions se lleva a cabo a las 11 p.m. Este (10 p. m. Centro) todos los martes y viernes por la noche. Pero la mayoría de los minoristas dejan de vender boletos un poco antes, generalmente entre 15 minutos y una hora antes del sorteo. Querrá consultar la historia o llamar a un lugar cercano para asegurarse de que todavía se están vendiendo, si tiene que comprar un boleto cerca de la fecha límite.

El sorteo del 22 de julio tiene un valor de $810 millones, o una opción en efectivo de $470 millones.

Esta es la versión original de Heavy.com

