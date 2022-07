Muere legendario fisicoculturista a los 46 años ¿Quién era Jerry Ward?

Jerry Ward era un fisicoculturista y juez de la NPC/IFBB que murió inesperadamente. Tenía solo 46 años.

Su muerte fue confirmada a finales del mes de julio de 2022 por el juez y promotor del evento Gary Udit en una publicación de Instagram.

La causa de la muerte de Ward aún no ha sido determinada. Tenía un canal de YouTube e incluso había publicado un video solo unas horas antes de su muerte. Tenía 156.000 suscriptores en su canal de YouTube.

Esto es lo que necesita saber:

Ward ‘murió repentinamente’ en Pittsburgh, Pensilvania

La publicación de Udit reveló que Ward murió repentinamente en Pensilvania. Se lee:

Lamentablemente, perdimos a un gran amigo hoy con el fallecimiento de Jerry Ward. Jerry murió repentinamente anoche. Estuvo aquí en Pittsburgh comentando sobre la transmisión en vivo de NPC Teen, Collegiate y Masters Nationals. En la NPC y la IFBB PRO LEAGUE a lo largo de los años, Jerry fue un excelente competidor, juez, facilitador, juez principal y comentarista de PPV. ¡Su conocimiento del deporte del culturismo no tenía paralelo! ¡Jerry era apreciado y amado por todas las personas con las que se relacionaba! Estamos devastados por su fallecimiento.

Esta es la última publicación de Ward en Instagram:

Deja a su esposa Erin Merritt:

Dave Palumbo de RXMuscle dijo en una actualización de noticias en YouTube que el entrenador de culturismo, culturista y celebridad de YouTube, Jerry Ward, “ha fallecido”.

Palumbo dijo que Ward era conocido por sus videos educativos y de opinión “que la gente disfrutaba”.

Ward estaba haciendo una transmisión en vivo en los NPC Teen, Collegiate y Masters Nationals. Se había estado quejando de que pensaba que se había desgarrado una costilla izquierda, según Palumbo, quien agregó: “Le estaba molestando”. Recibió un masaje en una silla, pero se sintió peor después de eso. Dijo que estaba “muy cansado” y que se iba a dormir. Dejó de enviar mensajes de texto a sus amigos. Un amigo lo encontró muerto en su habitación.

“Jerry había muerto mientras dormía”, dijo Palumbo. “… Pasó pacíficamente mientras dormía”. Su esposa estaba volando, según Palumbo. “Jerry era solo uno de esos tipos que agradaban a todos”.

Ward fue recordado como único en su tipo, una persona amable y un mentor

La gente ofreció homenajes y condolencias en el hilo de comentarios de Udit. Éstos son algunos de ellos:

“😢😢😢 no puedo creer esto. Solo choqué el puño y hablé con él cuando salí del escenario el jueves”.

“Wtf esto duele. Llevo años observándolo y siguiéndolo 😢”

“Estoy tan terriblemente sorprendido de escuchar esta noticia, Jerry creyó en mí y esperaba verlo en mi próximo show en Pittsburgh 😢💔 amor y oraciones para la familia de Jerry”.

“RIP Jerry. Siempre una gran persona positiva y dio mucho al deporte de BB.”

“Mi corazón se rompe al escuchar esto 🙏🏽 Jerry siempre ha sido increíble para mí en cada show y tuvimos una gran conversación de 15 minutos mientras calentaba la comida ayer por la mañana. Enviando tantas oraciones a su familia, nuestra comunidad de Body Building”.

“Lo siento mucho…. Solo lo conocí una vez, pero fue muy amable conmigo”.

“Un tipo tan bueno, las oraciones van para él y sus seres queridos. Gracias por compartir.”

“Mi corazón 🥺 una gran persona y mentor, me ayudó mucho con mi primer show. Él será tan extrañado. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos”.

“Vaya, esto es horriblemente devastador. Lo siento mucho y estoy triste por su familia y por todos a su alrededor que tuvieron el placer de conocerlo. 😔”

“Lamento escuchar esto. Lo vi detrás del escenario, un tipo realmente agradable. Oraciones por todos.”

“¡Único en su clase! ¡Una persona genuinamente increíble! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼”

