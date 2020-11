Nuevas medidas restrictivas en Estados Unidos por el incremento de casos de Covid-19

Estados Unidos continúa siendo el país más afectado por la pandemia del coronavirus, y la nación americana durante este 2020 no ha encontrado la solución para hacerle frente a este virus, que ya registra más de 11 millones de contagios y 246.255 muertos. Pese a esto, el presidente Donald Trump, sigue manteniendo el silencio y no ha brindado a los gobernantes una salida a esta nueva ola de contagios. De acuerdo a una declaración de un funcionario del Gobierno al medio The Washington Post, Donald Trump no ha asistido a una sola reunión del grupo de trabajo sobre coronavirus en “casi cinco meses”.

Por ello, varios estados y ciudades han tomado la decisión de adoptar sus propias medidas restrictivas para frenar los casos de contagios.

Desde California hasta el estado de Pensilvania los gobernadores y alcaldes tomaron las medidas más restrictivas, que consideraron pertinentes para frenar el ritmo de los contagios de Covid-19, situación que se prevé va a empeorar cuando lleguen el Día de Acción de Gracias, Viernes negro y los viajes de vacaciones. Por ello, se tomó la decisión de cerrar negocios, pedir a la ciudadanía no salir de casa, mantener la distancia social y el uso de mascarillas, entre otras más.

Aquí han tomado la decisión de poner en pausa el plan de reapertura después de que se registrara un fuerte aumento de casos, con casi 8 mil positivos diarios, en la última semana. Por ello el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom dio a conocer este lunes que, de los 58 condados, 41 de ellos están en alerta máxima, lo que implicaba tomar medidas, como cerrar las escuelas y prohibir comer dentro de bares y restaurantes, se redujo a 10% la capacidad en los gimnasios, las oficinas no esenciales deberán de cerrar y trabajar desde casa, intensificar el uso de mascarillas, distanciamiento social, se han prohibido las reuniones de más de tres hogares distintos, estas tienen que ser al aire libre y se contempla la posibilidad de implementar el toque de queda.

“Estamos viendo ahora transmisión comunitaria a lo largo de todo el Estado de California. Es el mayor incremento de casos que ha visto California desde el comienzo de esta pandemia ha asegurado el gobernador, Gavin Newsom al medio Los Ángeles Times.

Actualmente en California se registran 1.033.473 de contagios.

En el estado de Michigan el pasado viernes se registró 8 mil casos nuevos en menos de 24 horas, por ello la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ordenó medidas estrictas, como el cierre de escuelas secundarias y universidades impartiendo sus clases en línea, cierre de cines, casinos o actividades recreativas en interiores, se prohíbe comer al interior de bares y restaurantes, trabajar desde casa, siempre y cuando sea posible. Una pausa que estará en vigor hasta el próximo 9 de diciembre, y comenzará este miércoles 18 de noviembre.

Otras de las medidas desacuerdo a AS fueron:

• Los deportes organizados ya no están permitidos

• No se permiten clases grupales de fitness

• Estadios y arenas deben cerrar

• Los centros de bolos deben cerrar

• Las pistas de patinaje sobre hielo deben cerrar

• Los parques acuáticos deben cerrar

• Reuniones en interiores con más de 10 personas están prohibidas

¿Qué si se puede hacer?

• Reuniones al aire libre, máximo 25 personas

• Cuidado de niños

• Fabricación, construcción y otros trabajos esenciales

• Tránsito público

• Peluquerías, barberías y otros servicios personales

• Gimnasios

• Deportes profesionales – Sin público

• Parques y recreación al aire libre

• Funerales de máximo 25 personas

Ante estas medidas la gobernadora dijo, “estamos en el peor momento de esta pandemia hasta ahora. La situación nunca ha sido tan dura. Si no actuamos ahora, miles más morirán y nuestros hospitales seguirán rebosados. Podemos superar esto juntos escuchando a los expertos en salud una vez más y tomando medidas ahora mismo para frenar la propagación de este virus mortal”.

Tonight, @MichiganHHS issued an emergency order that enacts a three-week pause, targeting indoor social gatherings and other group activities to curb our state’s rising #COVID19 infection rates. pic.twitter.com/yEc0enVPBX

De igual manera la gobernadora respondió un Tweet, del Dr. Scott Atlas, miembro del grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca, quien criticó las medidas. “La única forma en que esto se detiene es si la gente se levanta. Obtienes lo que aceptas”. Escribió.

Hey. I NEVER was talking at all about violence. People vote, people peacefully protest. NEVER would I endorse or incite violence. NEVER!! https://t.co/LljvwMvjDV

A esto la gobernadora respondió en CNN que “Sabemos que a la Casa Blanca le gusta señalarnos aquí en Michigan. No voy a ser intimidada para no seguir a los científicos de renombre y profesionales médicos. El Covid-19 es el enemigo. Deje de enfrentar a los estadounidenses entre sí y comience a apoyar políticas que hayan demostrado su eficacia en la lucha contra el virus. Si todos ponen de su parte, veremos un gran beneficio”. Concluyó.

En este estado se emitió el lunes la orden a toda la población de quedarse en casa. Así lo dijo la gobernadora Michelle Lujan Grisham, quien, además, prohibió cerrar tiendas no esenciales. Las comidas en bares y bares y restaurantes están prohibidas, es obligatorio el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

“Nuevo México está en un momento de quiebre. Enfrentamos una situación de vida o muerte”, dijo la gobernadora.

Aquí el gobernador Jay Inslee prohibió las reuniones en interiores, comer dentro de bares y restaurantes, redujo a 25% la capacidad en sitios de culto, supermercados, cierre de gimnasios, cines, museos y zoológico. Las medidas estarán vigentes hasta el 14 de diciembre, luego de que los casos se duplicaron.

And they need our help. pic.twitter.com/gMGcTgn7F6

Their efforts have been nothing short of heroic.

Health care workers like Clint have been caring for COVID-19 patients for 8 months.

En Nueva Jersey las reuniones están limitadas a 10 personas. Mientras tanto los cultos religiosos, casamientos y funerales continúan siendo de hasta 150 personas.

“Debo volver a llevar las riendas, y esto no me da alegría”. Dijo el gobernador Phil Murphy.

I know you think you’re invincible.

Maybe you think that people aren’t getting sick anymore, or going to the hospital, or dying anymore.

Maybe you think you’re the victim of some witch hunt.



Whatever that reason is, I can assure you it false. It is a myth.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) November 16, 2020