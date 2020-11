En Estados Unidos ex Boy Scouts denuncian abusos sexuales

Conmoción en Estados Unidos, luego de que saliera a la luz pública que una de las organizaciones más tradicionales del país esté en estos momentos en vuelta en un escándalo de abuso sexual, luego de que alrededor de unas 95 mil personas, denunciaran haber sido víctimas en la Boy Scouts of America (BSA, en inglés), así informaron los abogados de las víctimas que llevan el caso.

Los encargados de este caso, dieron a conocer que en el día domingo la cifra de casos era de 80 mil personas, pero esta aumentó rápidamente a 92.700 victimas en total. Estas acusaciones se conocieron en el día lunes fecha límite para beneficiarse de un fondo de indemnización creado por la organización juvenil, ante un tribunal de bancarrota en el estado de Delaware, Estados Unidos, cuando los Boy Scouts se declararon este 2020 quiebra.

NEW: An astonishing 81,000+ people have filed sex-abuse claims against the Boy Scouts.

“I never contemplated it would be a number close to this," says a veteran attorney.

"We are devastated by the number of lives impacted," says the Boy Scouts.https://t.co/VzxsOD3A1E

— Mike Baker (@ByMikeBaker) November 15, 2020