Así reaccionaron Trump y Biden sobre la eficacia de la vacuna de Moderna

En el lunes de hoy la compañía farmacéutica estadounidense Moderna dio a conocer dio que la eficacia de su vacuna contra el coronavirus, mostrado grandes resultados, logrando una efectividad del 94,5%, la cual protegería a las personas que contraer las formas leves y graves del virus, justo una semana después de que Pfizer y BionTech anunciaran que su vacuna tenía una eficacia del 90%. Una noticia alentadora que recibe el mundo hoy, y que brinda esperanza a la población, que se ha visto tan afectada por el Covid-19. Por ello, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente electo, Joe Biden y el virólogo de La Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci se pronunciaron acerca de noticia.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

Read more: https://t.co/vYWEy8CKCv pic.twitter.com/YuLubU1tlx — Moderna (@moderna_tx) November 16, 2020

Ambos mandatarios celebraron este anuncio

Ambos lideres políticos utilizaron sus cuentas de Twitter, para celebrar el anuncio de la farmacéutica Moderna, el segundo anuncio de este tipo por parte de un laboratorio estadounidense.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien todavía no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales, publicó vía Twitter, un mensaje en donde ha destacado su gestión y ha lanzado un mensaje a los “historiadores” afirmando que “Todo ha ocurrido bajo mi mando”.

“Se acaba de anunciar otra vacuna. Esta vez de Moderna, 95% efectiva. Para esos grandes “historiadores”, recuerden que estos grandes descubrimientos, que pondrán fin a la plaga de China, ¡todos tuvieron lugar bajo mi supervisión!”. Aseguró el mandatario.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Biden insiste en seguir cuidándose

Por su parte, el presidente electo Joe Biden, envió un mensaje bastante simular al que publicó cuando Pfizer anunció la noticia del 90% de efectividad de su vacuna. Biden, aprovechó para felicitar a las personas que han trabajado para lograr este avance, pero, insistió en seguir cumpliendo con el respectivo distanciamiento social y uso de mascarillas para evitar más casos de contagios.

“La noticia de hoy sobre una segunda vacuna es una razón más para sentirse esperanzados. Lo que fue cierto con la primera vacuna sigue siendo cierto con la segunda: todavía estamos a meses de distancia. Hasta entonces, los estadounidenses deben seguir practicando el distanciamiento social y el uso de máscaras para controlar el virus”. Publicó.

Today's news of a second vaccine is further reason to feel hopeful. What was true with the first vaccine remains true with the second: we are still months away. Until then, Americans need to continue to practice social-distancing and mask-wearing to get the virus under control. — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020

“Una vez más, felicito a las mujeres y hombres brillantes que produjeron este avance y nos han acercado un paso más a vencer este virus. También estoy agradecido por los trabajadores de primera línea que todavía se enfrentan al virus durante todo el día”. Concluyó.

Once again, I congratulate the brilliant women and men who produced this breakthrough and have brought us one step closer to beating this virus. I am also thankful for the frontline workers who are still confronting the virus around the clock. — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020

Fauci calificó el anuncio de “impresionante”

El doctor Anthony Fauci, quien es el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas habló con el programa “Today” de NBC sobre el anuncio de Moderna, afirmó que es algo “realmente impresionante”.

“Así que ahora tenemos dos vacunas que realmente son bastante efectivas, por lo que creo que este es un paso adelante verdaderamente sólido hacia donde queremos estar en cuanto a controlar este brote”, dijo Fauci en declaraciones recogidas por el Universo.

“We project that by the end of December there will be doses of vaccines available for individuals in the higher-risk category.” -Dr. Anthony Fauci pic.twitter.com/BDj0j7UxFq — TODAY (@TODAYshow) November 16, 2020

Actualmente, Estados Unidos tiene casi 11 millones de casos confirmados de COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Hasta este lunes, EE. UU. tenía más de 246,000 muertes por el virus. En todo el mundo, hay más de 54 millones de casos confirmados con más de 1,3 millones de muertes.

La empresa Moderna anuncia que su vacuna contra la covid tiene casi un 95% de eficacia pic.twitter.com/3XngD9aymE — El HuffPost (@ElHuffPost) November 16, 2020

