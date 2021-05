McDonald’s en la lucha por las vacunas COVID: ¿Qué hará la famosa cadena?

La Administración Biden sigue tratando de encontrar maneras efectivas para que más personas se pongan la vacuna contra el COVID-19, a fin de que la pandemia quede en el pasado. Y esta vez se asoció con la cadena de restaurantes McDonald’s, en una campaña que pretende que los clientes de la reconocida cadena de comidas rápidas tengan mejor acceso a la información sobre las vacunas.

Bajo el nombre de We Can Do This (Juntos Sí Podemos), McDonald’s y el el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) promoverán un mensaje llamando a que quienes aun no se han inmunizado contra el coronavirus lo hagan.

El anuncio fue hecho por McDonald’s y por el Gobierno federal, que entre otras cosas, mencionaron que desde la próxima semana promoverán una valla publicitaria en Times Square para que millones de personas la vean.

En julio próximo, todos los restaurantes en el país ofrecerán tazas calientes McCafe y etiquetas adhesivas con sellos McDelivery, con la frase We Can Do This (Juntos Sí Podemos), que llevará a los clientes al sitio vaccines.gov para tener más información y encontrar citas de vacunas en sitios cercanos.

En su comunicado de prensa, McDonald’s manifestó que buscar suministrar información útil y accesible para que más clientes se sumen a la campaña de vacunación.

Otra de las estrategias para atraer a más personas es pedir a la clientela de McDonald’s que compartan la imagen de vasos con el hashtag #WeCanDoThis (#JuntosSíPodemos).

“Todos queremos protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos y poder estar juntos nuevamente con nuestras comunidades. McDonald’s se alegra de ser parte de este esfuerzo, para las personas a las que servimos, para brindarles información simple que pueda ayudarlos a mantenerse seguros”, comentó Genna Gent, vicepresidenta de Política Pública Global y Relaciones Gubernamentales de McDonald’s USA.

La ejecutiva aseguró que urge la necesidad de que toda la comunidad se una alrededor de la campaña, a fin de llegar a más personas.

“Este es un esfuerzo de equipo, se necesita la participación de todos. Estamos orgullosos de formar parte de esta alianza para brindar información confiable y verificada de manera independiente sobre las vacunas COVID-19, a quienes la necesitan en las 14,000 comunidades a las que servimos”, agregó Gent.

Asimismo, el secretario de HHS, Xavier Becerra, mencionó que para que la pandemia del coronavirus quede atrás, es indispensable que el trabajo sea mancomunado.

“Vacunarse es fácil. Más de 150 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, y millones más se vacunan todos los días”, comentó el funcionario feferal. “Gracias a McDonald’s, las personas ahora podrán obtener información confiable sobre las vacunas cuando tomen una taza de café o pidan una comida. Poner fin a esta pandemia requiere que todos trabajemos juntospara hacer nuestra parte, incluso alentar a nuestros amigos y familiares a vacunarse”.

Becerra se mostró emocionado con la alianza con McDonald’s y destacó que esta campaña será muy útil para ayudar a que más estadounidenses den un paso al frente y pongan el brazo para aumentar la cifra de personas inmunizadas en el país.