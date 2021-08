Homenaje a Maxton Soviak ayudante de la marina fallecido en Kabul

Maxton Soviak, que era de Ohio, fue identificado como uno de los 13 marines y miembros del servicio estadounidenses que murieron en un ataque suicida con bomba en Kabul, Afganistán, el 26 de agosto de 2021. Fue recordado en un sentido homenaje de su hermana como su “hermoso, inteligente, al son de su propio tambor, molesto y encantador hermanito” que “fue asesinado ayer ayudando a salvar vidas”.

En Instagram, Soviak se llamó a sí mismo un “patriota”.

Max Soviak escribió en su página de Instagram en junio: “Es matar o morir, definitivamente intenta estar del lado de la muerte. #imnotsurprisedmotherf *** ers #NDA”.

Fue su publicación final.

La hermana de Soviak, Marilyn, lo describió en Instagram como “… mi hermoso, inteligente, al ritmo de su propio tambor, molesto y encantador hermanito pequeño fue asesinado ayer para ayudar a salvar vidas. era un maldito médico. allí para ayudar a la gente. y ahora se ha ido y mi familia nunca volverá a ser la misma … él era solo un niño”.

Ella también compartió un collage de videos en su memoria.

Ella escribió:

Nunca me ha gustado la política y no voy a empezar ahora. Lo que voy a decir es que mi hermoso, inteligente, latido al son de su propio tambor, molesto y encantador hermanito, fue asesinado ayer ayudando a salvar vidas. era un maldito médico. allí para ayudar a la gente. y ahora se ha ido y mi familia nunca volverá a ser la misma. hay un gran agujero del tamaño de Maxton que nunca se llenará. era solo un niño. estamos enviando niños allí a morir. niños con familias que ahora tienen hoyos como los nuestros. No soy de los que rezan, pero maldita sea, esos niños de allí podrían usar algo en este momento. mi corazón está hecho pedazos y no creo que vuelvan a encajar bien.