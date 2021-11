Maxine Farrell, la policía que descubrió a Robert Hansen y a quien no creyeron

Robert Hansen apareció en el episodio The Butcher Baker: Mind of a Monster de Investigation Discovery. El especial se estrenó el 2 de septiembre de 2020.

Esto es lo que necesita saber sobre cómo capturaron y finalmente arrestaron a Hansen, también conocido como “The Butcher Baker”.

Maxine Farrell fue la primera policía en sospechar de un asesino en serie





Maxine Farrell, una policía de Anchorage, Alaska, se documentó sobre un cuerpo encontrado al norte de Anchorage por algunos trabajadores eléctricos y comenzó a investigar. Este cuerpo llegaría a ser conocido como “Eklutna Annie” por el lugar donde fue encontrado. Ella nunca fue identificada.

“Me enviaron a la escena del crimen y comenzamos a investigar. Inmediatamente me di cuenta de que se trataba de una prostituta por el vestido y las joyas que llevaba”, dijo Farrell. “No había identificación. No teníamos informes de ella. Pensamos que era alguien nuevo que acababa de llegar a Anchorage”.

Pero Farrell se dio cuenta de que este crimen era similar a otras mujeres muertas que se habían encontrado en la zona. Decidió hacer una hoja de cálculo sobre los crímenes y tenía 10 mujeres en total.

“Fui a ver a mis superiores, les avisé que había un asesino en serie por la cantidad de chicas que estaba reportando como desaparecidas y ellos se rieron de mí y me dijeron: ‘No, te equivocas’. Pensaron que era estúpida. Una mujer estúpida pensando que hay un asesino en serie. No fui estúpida. Dije que había un asesino en serie, pero no me escucharon”, dijo Farrell.

De hecho, años antes, Hansen había sido arrestado por cargos de asalto y secuestro, pero un acuerdo de culpabilidad lo permitió salir de la cárcel tras solo unos años. El fiscal que finalmente acusó a Hansen de asesinato cree que si el fiscal inicial no hubiera llegado a ese acuerdo se habrían salvado muchas vidas de mujeres.

Costó, pero al final los policías estatales de Alaska se involucraron

Glenn Flothe, de la policía estatal de Alaska, finalmente comenzó a investigar los crímenes y acudió a Farrell gracias a toda la información que había reunido.

“Como resultado de mi trabajo, se inició una investigación”, dijo Farrell. “Los policías estatales le pidieron a nuestro investigador jefe que me dejara continuar investigando, pero me prohibieron trabajar con ellos. Yo estaba enojada. Estaba realmente enojada. Pero colaboré. Toda la información que tenía se la di a Flothe, así que le di todos los archivos, todo lo que tenía”.

En el transcurso de la investigación, obtuvieron una descripción de Hansen de una víctima que escapó, Cindy Paulson. Pero a pesar de que Paulson lo nombró su secuestrador y asaltante, un amigo de Hansen le proporcionó una coartada y no fue acusado.

Tomó años capturar a Hansen, pero finalmente se ejecutó una orden de registro en su casa y encontraron joyas que coincidían con las descripciones de las joyas que sus víctimas habían estado usando. Pero la verdadera pista fue un mapa que los llevó a todos los cuerpos: tenía 21 tumbas marcadas en él.

“Una de las cosas que encontraron cuando estaban registrando la casa de Hansen fueron mapas de aviación. Tenían marcas, marcas de lápiz rayadas a mano en varios puntos de Anchorage”, dijo Leland E. Hale, autor de “Butcher, Baker: The True Account of an Alaskan Serial Killer”.

Continuó: “Cuando Glenn Flothe miró el mapa, inicialmente no pensó mucho en él. Un día, estaba mirando el mapa y pensó: ‘¿Y si fueran tumbas marcadas? ¿Es eso posible?’. Y fue a ver a uno de los policías que había investigado uno de los primeros casos y le dijo: ‘Muéstrame dónde se encontró el primer cuerpo’ y dijo: ‘Bueno, está aquí mismo, pero usted ya lo tiene marcado en el mapa’. Y Flothe dijo: ‘Yo no marqué este mapa, Robert Hansen marcó este mapa’. Luego quedó claro que había muchos más asesinatos”.

Después de que arrestaran a Hansen, finalmente admitió su matanza. Confesó 17 asesinatos y condujo a las autoridades a varios cuerpos sin descubrir. Pero solo fue acusado de cuatro asesinatos como parte de un acuerdo de culpabilidad. Hansen fue sentenciado a 461 años más cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2014.

