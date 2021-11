Jeffrey Robert MacDonald: ¿dónde está el asesino de su esposa y sus dos hijas en 1970?

En 1970, Jeffrey Robert MacDonald, un ex cirujano del ejército, fue acusado de los brutales asesinatos de su esposa embarazada Colette y sus dos hijas, Kimberley, de 5 años, y Kristen, de 2. Los crímenes, el juicio y MacDonald siempre afirmando que él es inocente de los asesinatos son el tema de una una serie documental sobre crímenes reales de FX, A Wilderness of Error, basada en el libro más vendido de Errol Morris del mismo nombre.

A raíz del estreno de la serie el viernes 25 de septiembre de 2020, esto es lo que necesita saber sobre dónde está MacDonald ahora y lo que los cineastas buscan mostrar con la serie documental.

El 1 de mayo de 1970, el ejército acusó a MacDonald de los brutales asesinatos de su familia. Colette y las dos niñas sufrieron heridas contundentes al ser golpeadas con un trozo de madera y también decenas de puñaladas con un cuchillo y un picahielos. La noche del ataque, el 17 de febrero de 1970, MacDonald llamó al 911 y fue encontrado acostado junto a su esposa con cortes, moretones, rasguños en la cara y el pecho, una conmoción cerebral leve y una única puñalada que colapsó parcialmente su pulmón izquierdo. Sin embargo, sus heridas fueron mucho menos graves que las sufridas por su familia.

MacDonald afirmó que cuatro asaltantes entraron a su casa y lo atacaron a él y a su familia. Dijo que la única asaltante le dijo: “El ácido es maravilloso; hay que matar a los cerdos” y la policía encontró la palabra“ PIG ”escrita con sangre en la pared del dormitorio, según Associated Press.

Los investigadores del Ejército no se creyeron la historia de MacDonald sobre lo sucedido. Más bien, citaron evidencia (a través de Vanity Fair) como el hecho de que la sala de estar (donde MacDonald dijo que fue atacado) tenía pocos signos de lucha. También se encontró una fibra del pijama de MacDonald debajo de la uña de Kristen, se encontró una huella ensangrentada que coincidía con la de MacDonald saliendo en el dormitorio, y se encontró una mancha de sangre que coincidía con la de Kristen en las gafas de MacDonald, aunque en su declaración dijo que no los estaba usando cuando entró en su habitación.

Los investigadores pudieron utilizar una anomalía genética estadística del hecho de que los cuatro miembros de la familia tenían diferentes tipos de sangre para armar su versión de los hechos: que había estallado una pelea entre MacDonald y su esposa y él la mató. Durante el altercado, creían que Kimberley los interrumpió y fue herida de muerte (se encontraron restos de su cerebro en la puerta del dormitorio principal). Entonces MacDonald también la mató a ella y luego a Kristen, de 2 años. Luego se infligió sus heridas y llamó al 911.

MacDonald finalmente fue declarado culpable y sentenciado a tres cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente se encuentra encarcelado en la Institución Correccional Federal en Cumberland, Maryland. Ahora tiene 77 años y ha apelado su condena en numerosas ocasiones, siempre proclamando su inocencia. Su apelación más reciente se basó en tres cabellos encontrados en la escena del crimen que no coincidían con ninguno de los miembros de la familia MacDonald.

Pero el Tribunal de Apelaciones del 4º Distrito no consideró que esta nueva evidencia justificara un nuevo juicio.

“En pocas palabras, no podemos decir que la nueva evidencia es suficiente para establecer que no es culpable de los asesinatos de su esposa e hijas”, dijo el juez Robert King en el fallo, según Associated Press.

Mientras estaba en prisión, MacDonald se volvió a casar con Kathryn Kurichh en 2002. En 2017, ella le dijo al Fayette Observer que él le había dicho: “Si tengo que morir aquí, nunca admitiré algo que no hice”.

“Sé que mi esposo es inocente”, agregó Kathryn. “Es la persona más honorable que he conocido. Si alguna vez tuviera una chispa de duda sobre Jeff no estaría con él. Es inocente y la justicia debe hacer algo”.

Errol Morris, quien escribió el libro en el que se basa la serie documental de FX, le dijo a la Asociación de Críticos de Televisión en una sesión virtual de preguntas y respuestas sobre el programa que no se trata “solo de culpa o inocencia”.

“No lo veo en última instancia como una historia sobre la culpa o la inocencia. ¿Lo hizo él? ¿Mató a su familia? ¿Es una especie de asesino loco? Para mí, esta historia tiene tantas, tantas capas que me fascinan infinitamente”, dijo Morris. “Supongo que también fascinan al director Marc Smerling. Es un caso muy extraño. Es un caso extraño con personajes muy extraños”.

“Lo que hace que un caso de asesinato sea grandioso, supongo, son pruebas contradictorias, pero también personajes conflictivos, personajes apasionados que creen en la culpa. Creen en la inocencia. Y eso te hace cuestionarte cosas. Te hace cuestionar toda la naturaleza de cómo ves el crimen, de cómo se considera la evidencia. Para mí, ese es el mensaje más profundo e importante de esta historia”.

Continuó: “Esta es una historia sobre el proceso, sobre lo que le sucedió a Jeffrey MacDonald durante todos estos años y todo este litigio que se ha prolongado, en realidad, durante medio siglo”, dijo Morris, y agregó: “Todavía sigue fascinando años y años después. (…) Es un ejercicio extraordinario de ambigüedad”.