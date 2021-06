Matthew Katzman y la retirada del retrato de la Reina Isabel II: ¿qué pasó?

Matthew Katzman es un ciudadano estadounidense y profesor de la Universidad de Oxford que está generando polémica por quitar un retrato de la Reina Isabel II de una pared en el Magdalen College de la Universidad de Oxford.

The Sun informó que Katzman tiene 25 años y es “el hijo de un importante abogado de Maryland”. Según NPR, el retrato de la reina será retirado de una clase del Magdalen College de la Universidad de Oxford porque los estudiantes quieren mostrar su rechazo al colonialismo.

El secretario de Educación, Gavin Williamson, tuiteó: “Los estudiantes de la Universidad de Oxford que están a favor de quitar la foto de la reina se comportan de manera absurda. Ella es la Jefa de Estado y un símbolo de lo mejor del Reino Unido. Durante su largo reinado, ha trabajado incansablemente para promover los valores británicos de tolerancia, inclusión y respeto en todo el mundo”. Daily Mail informó que el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que apoyaba los comentarios de Williamson. Pero otros han apoyado la decisión de eliminar el retrato.

Esto es lo que necesita saber:

Según The Sun, la mayoría de los estudiantes votaron para eliminar el retrato y un estudiante dijo que “el patriotismo y el colonialismo no son realmente separables”.

El retrato será reemplazado por “arte de otras personas influyentes e inspiradoras”, informó The Sun. Según NPR, la universidad dijo que la decisión dependía de los estudiantes.

NPR señaló que “los medios británicos también están señalando que la sala común central de Magdalen está actualmente presidida por un estadounidense, Matthew Katzman”. El Daily Mail señaló: “El estudiante que lideró la retirada del retrato de la Reina es un estadounidense: un posgrado de Stanford presentó una moción para retirar el retrato real en el Magdalen College de Oxford mientras los parlamentarios se alinean para condenar la medida”.

Daily Mail señaló que Katzman es “el hijo de un destacado abogado de la firma internacional Steptoe & Johnson. Su familia vive en una mansión de 4 millones de libras esterlinas en Washington DC”.

Según Daily Mail, Matthew Katzman, el hijo del abogado comercial Scott Katzman, dijo que la medida no “es un juicio sobre la Reina”, pero fue eliminada para crear “un lugar acogedor y neutral para todos los miembros, independientemente de su origen”.

Katzman emitió una extensa declaración a Daily Mail que también decía:

“El Magdalen College MCR ayer votó para eliminar un retrato de la reina que se colgó en la sala común hace unos años (una moción que presenté en mi papel como presidente de MCR). Este retrato se almacenará de forma segura y permanecerá en la colección de arte de MCR. La acción se tomó después de una discusión sobre el propósito de dicho espacio, y se decidió que la sala debería ser un lugar acogedor y neutral para todos los miembros, independientemente de su origen, demografía o sus preferencias políticas. La Familia Real ya se muestra en muchas áreas de la universidad, y finalmente se acordó que era una adición innecesaria en la sala común. Los puntos de vista del MCR no reflejan los puntos de vista de Magdalen College y las decisiones estéticas tomadas por los miembros votantes de su comité no son juicios sobre la Reina. De hecho, no se adoptó ninguna postura sobre la Reina o la Familia Real; la conclusión fue simplemente que había mejores lugares para colgar este retrato.”