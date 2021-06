Nathaniel Veltman: atropella y mata a una familia musulmana por su religión

Nathaniel Veltman es un hombre canadiense acusado de atropellar y matar intencionalmente a cuatro miembros de una familia musulmana y herir a un quinto.

Las autoridades dijeron que tres generaciones de miembros de la familia fueron “atacados” debido a su religión musulmana en una intersección de London, Ontario.

“En este terrible múltiple asesinato, un individuo ha acabado con tres generaciones de familias. Es horrible”, dijo el alcalde Ed Holder a The Associated Press.

No ha aparecido ninguna foto de Veltman.

Un activista de derechos humanos indicó en Twitter que los familiares no querían que se publicaran las fotos de las víctimas.

Esto es lo que necesita saber:

El jefe de policía Steve Williams dijo durante una conferencia de prensa que el ataque fue intencional.

“Durante el curso de la investigación, creemos que fue un acto intencional y que las víctimas de este horrible incidente fueron el blanco. Creemos que las víctimas fueron atacadas debido a su fe islámica”, dijo.

Reconoció que la comunidad musulmana podría sentir miedo y ansiedad como resultado del ataque.

Dijo que “no hay tolerancia en esta comunidad para las personas motivadas por el odio”. Veltman está acusado de atropellar a la familia con su camioneta.

En un comunicado de prensa de Londres, la policía escribió: “Los investigadores creen que se trató de un acto intencional y que las víctimas fueron atacadas por su fe islámica. Hay evidencia de que este fue un acto planeado, premeditado, motivado por el odio”.

“El domingo 6 de junio de 2021, aproximadamente a las 8:40 PM., un vehículo atropelló a cinco ciudadanos mientras caminaban por el lado oeste de Hyde Park Road, donde se encuentra con South Carriage Road”, escribió la policía de Londres en un comunicado de prensa.

“Una camioneta negra, ocupada por un hombre solitario que viajaba hacia el sur por Hyde Park Road, subió a la acera y golpeó a las cinco víctimas que esperaban para cruzar la intersección. La camioneta continuó viajando hacia el sur por Hyde Park Road a gran velocidad. Se observó que giraba a la izquierda en Oxford Street, sin detenerse en el semáforo en rojo. Se recibieron varias llamadas al 9-1-1 y los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y comenzaron los esfuerzos para salvar vidas “.

Video Video related to nathaniel veltman: atropella y mata a una familia musulmana por su religión 2021-06-07T22:31:59-04:00

Según la policía de Londres, Veltman tiene 20 años. Es residente de London, Ontario.

“Como resultado de la investigación, Nathaniel Veltman, 20, de Londres, ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato. Apareció hoy en la corte de Londres en relación con los cargos”, escribió la policía.

“Los familiares de las víctimas han solicitado que los nombres de las víctimas no sean revelados en este momento. Las autopsias están programadas para mañana en el Centro de Ciencias Forenses de Toronto”.

Aunque las fotos que supuestamente son de las víctimas han circulado en las redes sociales, Heavy no las publica en este momento debido a esas solicitudes.

3. Los miembros de la familia fueron atropellados mientras esperaban para cruzar la intersección

The Toronto Sign will be dimmed tonight to mourn the London family – three generations of one family – targeted and murdered because of their Islamic faith and to stand in solidarity with our Muslim community. pic.twitter.com/S4lgXUK4B3 — John Tory (@JohnTory) June 7, 2021

La policía de Londres informó que las víctimas eran “todos miembros de la misma familia. Entre los fallecidos se encuentran una mujer de 74 años, un hombre de 46 años, una mujer de 44 años y una joven de 15 años. Un niño de 9 años permanece en el hospital con lesiones graves, pero que no ponen en peligro su vida”.

AP dijo que las víctimas eran “una abuela, un padre, una madre y una hija adolescente”, y agregó que la familia eran inmigrantes paquistaníes que salían a dar un paseo diario y eran considerados “miembros dedicados, decentes y generosos de la Mezquita Musulmana de Londres”.

Según CBC, los miembros de la familia “estaban esperando para cruzar la intersección, en el noroeste de Londres”, cuando supuestamente la camioneta de Veltman saltó la acera y los atropelló. The Free Press informó que las víctimas incluían a los padres.

4. Veltman, que no tenía antecedentes penales, podía llevar un chaleco antibalas

Nathaniel Veltman, 20, is charged with four counts of first-degree murder and one count of attempted murder. @JaneatLFPress and @DaleatLFPress have the latest update after a family of pedestrians were killed in a targeted anti-Muslim attack: https://t.co/M2YO2yx2Kn #ldnont pic.twitter.com/2lOIfbygQa — London Free Press (@LFPress) June 7, 2021

Según CBC, Veltman no tiene antecedentes penales. El superintendente Paul Waight le dijo a London Free Press que Veltman “había tenido interacciones pasadas con otras fuerzas policiales, pero nada de naturaleza seria”.

Las autoridades no creen que el sospechoso conociera a las víctimas, según el comunicado de prensa.

Fue detenido cerca del accidente y se descubrió que llevaba un chaleco antibalas, según informó CBC. Las autoridades no han dado a conocer la información que les llevó a creer que el ataque fue intencional y motivado por la religión.

Las autoridades escribieron en el comunicado de prensa: “Aproximadamente a las 8:45 PM, el único ocupante del vehículo se detuvo en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en Oxford Street West y Cherryhill Boulevard, a una distancia de aproximadamente siete km de la escena. La policía llegó a este lugar y arrestó al conductor”.

“Lloramos por la familia, tres generaciones de las cuales han fallecido”, dijo el alcalde de Londres, Ed Holder, a CBC. “Este fue un acto de asesinato múltiple, perpetrado contra musulmanes, contra londinenses y arraigado en un odio indescriptible”.

Aún no está claro si Veltman estaba afiliado a algún grupo externo.

Una testigo, Paige Martin, dijo a The Associated Press que la camioneta “pasó a toda velocidad por su lado” mientras un semáforo estaba en rojo.

Lo que sucedió después fue horrible. Escuchó gritos y pronto vio a “un oficial de policía realizando compresiones torácicas a una persona y otras tres personas tendidas en el suelo”, según informó AP.