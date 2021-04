¿Matteo Messina Denaro, el jefe de la mafia siciliana, llegó a casarse?

El 5 de agosto de 2020, la serie World’s Most Wanted fue lanzada en Netflix, una serie documental de cinco episodios que explora a cinco fugitivos notorios y la búsqueda para capturarlos. Uno de los episodios trata sobre la persecución policial sobre Matteo Messina Denaro, un jefe de la mafia italiana considerado el líder de la mafia siciliana.

Denaro, de 58 años, apodado “Diabólico”, a menudo se considera el playboy de la mafia italiana por su lujoso estilo de vida y su gran número de amantes, un marcado contraste con los jefes tradicionales de la mafia. Dado que ha pasado las últimas dos décadas escondido, no se sabe mucho sobre su vida personal, incluso si está casado o tiene pareja. Sin embargo, se cree que sigue soltero y que no tiene una pareja fija.

Esto es lo que necesita saber:

Muchos artículos sobre el jefe de la mafia indican que ha tenido muchas parejas y que tiene una hija de una de sus relaciones

Un perfil de Denaro en The Guardian escribe que a pesar de que el líder de la mafia ha estado escondido durante las últimas dos décadas, ha seguido viendo a varias mujeres, considerándose a sí mismo un “seductor en serie”. La policía ha dicho que uno de sus enfoques para intentar capturar a Denaro ha sido “seguir a las mujeres”.

A mediados de la década de 1990, tuvo una hija con su pareja de entonces, Franca Alagna. Se desconoce el año exacto de nacimiento, y los medios informaron dijeron que podía haber nacido en 1993, 1995 o 1996. Un artículo en el Reino Unido escribió que se cree que Denaro tiene una “serie de hijos ilegítimos”, aunque solo se ha confirmado el nacimiento de su hija. En correspondencia con Antonino Vaccarino, Denaro escribía a menudo sobre su hija y explicaba que nunca la había conocido.

En 1996, se habló de que Denaro tenía una aventura con una mujer, Maria Mesi. Al parecer, los dos viajaron juntos a Grecia de vacaciones, con Denaro usando un nombre falso. Mesi fue arrestada en 2000 y acusada de ocultar a un fugitivo después de que las autoridades encontraran una serie de notas intercambiadas entre Mesi y Denaro.

A pesar de su amor por las mujeres, se dice que Denaro es despiadado cuando se trata de negocios. En 1993, Denaro mató a un líder de la mafia rival, Vincenzo Milazzo, antes de estrangular a la novia embarazada de Milazzo hasta la muerte.

Se considera que su estilo de vida es muy diferente al de otros líderes de la mafia, que son mucho más tradicionales y conservadores

Denaro, cuyo apellido significa “dinero” en italiano, se considera muy diferente de otros jefes de la mafia, principalmente debido a su lujoso estilo de vida. La fiscal italiana Teresa Principato, que pasó años buscando a Denaro, dijo: “No es el clásico mafioso”. Es conocido por llevar un estilo de vida lujoso, conducir autos veloces, ser mujeriego y vestirse con ropa cara de diseñador.

The Globe and Mail informó que tuvo un romance con una recepcionista austríaca y que mató al gerente del hotel que estaba en contra de su relación. Denaro es conocido por su infame cita: “Con todas las personas que he matado, podrías llenar un cementerio”. El medio informó que los fiscales creen que Denaro se fue al extranjero para cambiar su apariencia mediante una cirugía plástica.