La sonrisa falsa de una mujer en su graduación es viral en TikTok [VIDEO]

Un video de “sonrisa falsa en una graduación de la escuela secundaria” se ha vuelto viral. Muestra a una joven mujer de Delaware llamada Mary MacMillan mostrando lo que parece una breve sonrisa falsa mientras acepta su diploma de grado. Su sonrisa se desvanece rápidamente en un puchero, que algunos han considerado un símbolo de cómo se siente mucha gente. Puede ver el video más adelante en este artículo.

Mucha gente se identifica con la emoción capturada en el video. Eso es especialmente cierto para la generación de niños de secundaria que tuvieron que alcanzar la mayoría de edad durante una pandemia.

Ella subtituló el video: “El momento que viví para #homechef #NotOneThing #quarantine #lol #ew #highechoolmusical”. El video se compartió por primera vez en 2020; MacMillan es ahora un estudiante universitaria en Delaware. Se volvió viral nuevamente en junio de 2021.

El video fue publicado en TikTok por Mary MacMillan, quien se llama @marymacmillan.

La muestra con un vestido blanco caminando hacia adelante para obtener su diploma antes de hacer lo que parece ser una sonrisa forzada para las cámaras que desaparece rápidamente. Puedes ver el video de TikTok a continuación. La letra, “been that b****, still that b****,” se reproduce en la pantalla.

El video acumuló millones de reproducciones

El video de TikTok de MacMillan ha tenido millones de visitas, 16,5 millones para ser exactos.

La gente se identificó con su aparente frustración en el hilo de comentarios. Estas son algunas de las reacciones:

“¿El hombre que te dio la mano te hizo algo malo?”

“Ella es realmente mi estado de ánimo”.

“Literalmente pensé que te echaron de una fiesta de bodas y todos aplaudían porque te ibas”.

“Nivel Melania Trump”.

“Cómo sonríes así. Ni siquiera sé cómo sonreír correctamente”.

“La sonrisa cae Dios mío”.

“Mi mamá tiene fotos de mí haciendo esto en mi graduación”.

“Oye, si no todos los trabajadores de servicio al cliente saben lo que es. Esa sonrisa desaparece más rápido que nuestra cordura”.

“Nota al margen eres literalmente hermosa”.

“La forma en que cambió su rostro”.

“Esta chica es mi animal espiritual”.

“Me encanta cómo cambió su expresión facial con tanto talento. Voy a hacer lo mismo cuando me gradúe”.

MacMillan publicó otros TikToks sobre estar encerrada en casa

MacMillan claramente no era una fanática de la cuarentena. Ella subtituló otro video, “Cuando tus padres preguntan por qué lloras todos los días, estás en casa y tienes tantas ganas de volver a la escuela”.

También publica videos de ella usando botas nuevas, con su novio y montando a caballo.

Sin embargo, su página de Instagram indica que está en la universidad. “Universidad de Delaware ecuestre”, escribió. Las fotos son privadas. En Facebook, escribió que estudia en la Universidad de Delaware y es de Odessa, Delaware.

¿Por qué el video le pareció a la gente tan divertido o conmovedor? La gente también intervino en Twitter. “Gran parte de la vida se trata de fingir, las convenciones sociales a menudo nos dictan que sonreímos con los dientes apretados y enmascaramos nuestras emociones para apaciguar a los demás”, explicó una persona sobre por qué el video ha resonado tanto en la gente.

MacMillan tiene 51.000 seguidores en su página de TikTok.

