Hallan muerta a colombiana desaparecida en Estados Unidos

Con un tragico final terminó la búsqueda de la bacterióloga colombiana María Estella Gómez Mullet, quien desde el pasado 18 de febrero de 2021 fue reportada como desaparecida por sus familiares. Mary, como la llamaban cariñosamente sus seres queridos más allegados, afirmaron que la mujer de 45 años de edad, quien residía en el estado de Florida en Estados Unidos junto a su esposo Roberto Colon, no daba señales de vida y no sabían si ella se encontraba bien o no. Por ello, decidieron alegar a las autoridades locales, quienes comenzaron la labor de dar con el paradero de la mujer.

Luego de 15 angustiantes días de búsqueda y publicaciones en redes sociales para dar con el paradero de Mary u obtener algún tipo de información sobre ella, el desenlace de esta historia tuvo un triste final. La mujer, oriunda de Corozal en el Departamento de Sucre, al norte de Colombia, fue encontrada muerta.

Por favor amig@s ayúdenme a circular esta información #encontremosaMary#ayudameaencontraraMary#haveyouseenMary

Mi amiga #MaryGomezMullet tiene 10 dias desaparecida en USA 🇺🇸 #floridausa #boyntonbeach pic.twitter.com/DI1BMN8l2S — BVeHMa (@HeBenVe) February 27, 2021

La policía del condado de Boynton Beach en el estado de Florida, Estados Unidos, informó en horas de la tarde del 6 de marzo de 2021, que habían encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, el cual estaba enterrado en el patio trasero de la residencia de su esposo Roberto Colón, quien ahora enfrenta cargos de homicidio en primer grado. Informó Blu Radio.

Por medio de la cuenta oficial de Twitter del Departamento de policía Boynton Beach, se confirmó la noticia.

“Hoy podemos confirmar el descubrimiento de restos humanos en 152 SE 28th Court. Estamos realizando una investigación forense para determinar la identidad de la persona. La policía de Boynton Beach arrestó el viernes por la noche a Roberto Colón, de 66 años, y lo acusó de homicidio premeditado en primer grado por la muerte de Mary Stella Gomez-Mullet. Mullet fue reportado como desaparecida a la policía de Boynton Beach el 20 de febrero. “Nuestras más sinceras condolencias están con la familia y los seres queridos de Mary”,

@BBPDPoliceChief Dijo Michael G. Gregory. “Seguimos dedicados a esta investigación en curso y a llevar justicia a su familia”.

“Our heartfelt condolences are with Mary’s family and loved ones,” @BBPDPoliceChief Michael G. Gregory said. “We remain dedicated to this ongoing investigation and bringing justice to her family.” — bbpd (@BBPD) March 6, 2021

Mary Gómez Mullet era bacterióloga en Colombia

La mujer de 44 años de edad, quien era bacterióloga de profesión en Colombia, arribó al país norteamericano, en la búsqueda del sueño americano, que terminó con su muerte. De acuerdo con información de Infobae, la historia de esta colombiana comenzó cuando decidió mudarse a los Estados Unidos, y se dedicaba a cuidar de adultos mayores.

Mary Gómez, fue contratada por Roberto Colón, un hombre de 66 años, para que cuidara de su madre quien vivía en Hialeah, pero luego ambos, decidieron casarse, para comenzar lo tramites legales de Mary Gómez Mullet y poder formalizar su estatus migratorio en el país.

Sin embargo y de acuerdo con versiones de sus familiares, la relación entre Mary Gómez y Roberto Colon empeoró cuando el hombre la acusó de haber robado a su madre, despidiendo a la mujer de su trabajo. De acuerdo a información en América Noticias citadas por El Espectador, Roberto Colón aseguró que ambos se vieron en su vivienda, ya que la mujer tenia que entregarle un carro. El sujeto afirmó que ambos discutieron, que él la empujó contra un muro y que luego la mujer se fue del lugar.

Investigators searched his home in Boynton Beach on Friday, finding the remains of Mary Stella Gomez-Mullet in the backyard. https://t.co/whUunvYxNd — WBKO Television (@wbkotv) March 8, 2021

Pero esta versión del hombre dio un giro inesperado, cuando los investigadores del caso fueron alertados por medio de una llamada, que había una cartera ensangrentada cerca de la casa de su esposo, la cual contenía un rosario con un crucifijo y pertenencia a la mujer desaparecida, según Infobae.

Además, la mejor amiga de Mary Gómez, aseguró según Blu Radio, que ambas iban hablando por teléfono ese día: “Íbamos hablando y el teléfono ella no lo colgó. Quedó abierto, cuando yo sentí que ella me dijo ‘¡Maggi, Maggi, Roberto! Le dije: ‘¿qué pasó, dígame qué pasó? Por favor, hábleme. Y ya no volví a tener contacto con ella. Cuando le volví a marcar ya se iba a buzón de mensajes”.

Pese a esto, el hombre dijo que “Yo estoy libre, de lo más bien. Aquí con mi perro y en mi casa. No necesito este problema”, aseguró en declaraciones citadas por El Espectador.

@BBPD has confirmed that human remains found yesterday are Mary Stella Gomez Mullet, missing since Feb. 18. Police say she was found buried in the backyard of a man she had recently married. Full details:https://t.co/nDmuua8kn3 pic.twitter.com/EpzSCZuO3r — Ari Hait (@wpbf_ari) March 6, 2021

Finalmente, y luego de varias visitas a la residencia de Roberto Colon, la autoridades encontraron en el patio trasera de la vivienda, los restos del cuerpo de la mujer, los cuales habían sido tapados por el sospechoso, con una placa de cemento. De inmediato, Roberto Colón, principal sospechoso de la muerte de la colombiana, y esposo de la misma, fue detenido por la policía, y llevado a la cárcel del condado de Palm Bech.

El hombre, compareció de manera virtual ante el tribunal del condado de Palm Beach, siendo acusado de homicidio doméstico premeditado en primer grado, y estando en la cárcel sin derecho a fianza, según WBKO.

Lamento profundamente el desgarrador crimen contra Maria Estela Gómez Mulet en Boyton Beach.

Toda mi solidaridad con su familia y un abrazo especial para sus hijos.

Que tristeza, que atrocidad! 🙏

Q.E.P.D#nosqueremosvivas pic.twitter.com/QOvHznOzlV — Ana Maria Castañeda (@AnyMarCas) March 6, 2021

María Estella Gómez Mullet tenia dos hijos, pero no se conoce si vivían con ella en Estados Unidos, o si se encuentran en Colombia. Tampoco se sabe la edad o nombres de los mismos.

