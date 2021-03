¿Cuándo nacerá la bebé que esperan el Príncipe Harry y Meghan Markle ?

La última incorporación a la Familia Real ya tiene fecha de vencimiento la cual esta más que nunca. Se espera que Meghan Markle, la duquesa de Sussex, dé a luz en unos meses mientras ella y el príncipe Harry esperan la llegada de su segundo hijo, que esta vez será niña.

Markle y el príncipe Harry hablaron con Oprah Winfrey en una muy esperada entrevista de dos horas, que se transmitió por CBS a las 8:00 p.m. Domingo 7 de marzo de 2021. Su ‘barriguita’ se puede ver en los teasers de la charla exclusiva con Oprah. La duquesa comparta más información sobre su bebé durante la entrevista.

Si bien no ha anunciado una fecha de vencimiento oficial, Us Weekly informó que la bebé nacerá para fines de la primavera. Su primer hijo, Archie, nació en mayo de 2019.

Esto es lo que necesita saber:

Meghan Markle's legal team says felt "unprotected" by the palace when she was pregnant with Archie. https://t.co/mGD2Eea0vH

El duque y la duquesa de Sussex han mantenido en secreto algunos detalles sobre su embarazo. La pareja anunció que estaban esperando otro bebé hace unas semanas, pero su fecha de parto está a la vuelta de la esquina, dijo una fuente a Us Weekly.

La fuente dijo que Meghan y el príncipe Harry querían tener un “par” de hijos. Aún quedan muchos detalles por revelar, por ejemplo el nombre de la bebé. La fuente describió el embarazo como “un sueño hecho realidad” para la pareja.

“Harry y Meghan siempre han querido un par de hijos, un hermanito o una hermana para [su hijo], Archie, y están planeando con entusiasmo la llegada de su bebé”, dijo la fuente a Us Weekly. “Es un sueño hecho realidad. … Meghan volvió a quedar embarazada a finales del año pasado. La bebé nacerá a finales de la primavera”.

Meghan y el príncipe Harry anunciaron que esperaban al próximo bebé real el día de San Valentín de 2021 en un sutil homenaje a la princesa Diana. El día de San Valentín, décadas antes, la princesa Diana había hecho su propio anuncio del Royal Baby, diciendo que estaba embarazada de su hijo, el príncipe Harry.

La pareja compartió la noticia con una foto en blanco y negro tomada por su amiga y fotógrafa de toda la vida, Misan Harriman. La pareja le dijo a Harper’s Bazaar que estaban esperando su segundo bebé en un comunicado.

“Podemos confirmar que Archie será un hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando a su segundo hijo”, dijo un portavoz a los medios de comunicación.

La fotografía muestra a Meghan acostada con la cabeza en el regazo de su esposo en un jardín. Ella tiene su mano apoyada en la panza de su bebé y él está acariciando dulcemente su frente. Ambos están sonriendo.

Ese mismo día, hace 37 años, se despertó la expectativa por el nacimiento del príncipe Harry.

A touching tribute announcing for the Sussexes to announce their exciting news on #ValentinesDay❤️ It was exactly 37 years ago that Princess Diana shared with the world that she was pregnant with Prince Harry. pic.twitter.com/NQfUiw62Sc

— Omid Scobie (@scobie) February 14, 2021