¿Cuándo es el Día de Martin Luther King Jr. en este 2023?

Cada año, el tercer lunes del mes de enero, los Estados Unidos de América honra la vida y memoria de uno de los lideres y activistas por los derechos humanos en el país, el señor Martin Luther King Jr.

BREAKING: The bronze sculpture called “The Embrace” honoring Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King has just been unveiled on the Boston Common #7news #MLKWeekend #MLKDay2023 pic.twitter.com/IckphP15FL — Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) January 13, 2023

Para este año 2023, el feriado federal que celebra el natalicio de este hombre negro y su lucha por obtener la igualdad de todo el pueblo estadounidense sin tener en cuenta sus orígenes, acontecerá este lunes 16 de enero, y durante la jornada todos los establecimientos y oficinas públicas estarán cerradas al público, siendo el primer feriado federal del año en curso.

¿Cuál es el origen de la celebración?

Martin Luther King Jr. speaking in Stanford's Memorial Auditorium, April 14, 1967. pic.twitter.com/u52GE3lk4T — Stanford University (@Stanford) January 13, 2023

Para saber de donde viene el día federal de Martín Luther King Jr, hay que ubicarse cien años atrás sobre la localidad de Rosewood, estado de Florida, cuando el día 1 de enero de 1923, miles de residentes afroamericanos de este lugar fueron violentados y masacrados por una turba de pobladores de “raza blanca” que no los querían ahí, y que amparados bajo las leyes del Jim Crow, cometieron segregación en contra de ellos.

Por lo que hoy conocemos como la Masacre de Rosewood, nadie fue judicializado, y de hecho pasó inadvertido para la historia solo hasta cuando un periodista desentrañó el crimen. Gary Moore era un periodista del periódico St. Petersburg Times que estaba en la zona haciendo una investigación para una nota sobre cazadores de caimanes cuando alguien de la región le preguntó si estaba investigando acerca de la masacre, informó Democracy Now.

Esa pregunta disparadora lo llevó a indagar sobre las personas sobrevivientes y culminó en un largo reportaje periodístico en el que se detallaba la historia perdida de la Masacre de Rosewood. El difunto reportero afroestadounidense Ed Bradley incluyó un segmento sobre la masacre en el programa ’60 Minutes’ y, en 1997, el director afroestadounidense John Singleton, también fallecido, estrenó el largometraje “Rosewood”, según informó Democracy Now.

Luther King tomó las banderas de defensa por la igualdad racial

We're honored to celebrate the life and legacy of Dr. Martin Luther King, Jr. Today, and every day, let's champion Dr. King’s vision of a world with equal justice for all people. pic.twitter.com/w7QYLwnRr3 — Gary Pluchino (@GaryPluchino) January 12, 2023

Dice el portal Mi Gobierno que el reverendo Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta con el nombre de Michael King Jr., y fue asesinado el 4 de abril de 1929 en Memphis por James Earl Ray, un segregacionista blanco, provocando más de un centenar de disturbios con víctimas mortales por todo el país y la declaración del primer día de luto nacional por una persona de raza negra.

En 1983, el Congreso de los Estados Unidos aprobó recordar el tercer lunes de enero de cada año a quien se conoce como el principal portavoz estadounidense del activismo no violento por su papel de liderazgo en el movimiento de los derechos civiles de este país, Martin Luther King.

Además de participar como activista en numerosas protestas, el ideal de Martin Luther King estaba sembrado en terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos. Se le considera un luchador como pocos. Convencido de sus razones, abrió con su muerte un espacio de reflexión todavía más ancho que el que pudo lograr en vida, pues sólo tenía 39 años.

This Martin Luther King Jr. Day, we want to inspire you to support your community in honor of the dream. Swipe to learn some of the ways you can commemorate the day with acts of service. pic.twitter.com/1Cgq249QOo — Cox (@CoxComm) January 13, 2023

De acuerdo con VIVE USA, uno de los momentos más icónicos en la vida del activista fue el famoso discurso “I Have a dream” (“Tengo un sueño”) en los escalones del Lincoln Memorial el 28 de agosto de 1963. En el discurso, King compartió su visión sobre futuro de Estados Unidos, un país donde todas las personas, sin importar su raza u origen disfrutaran de la libertad y la democracia por igual.

Cerca de 250 mil personas aplaudieron el discurso del luchador por los derechos civiles, en un evento en el que también hablaron líderes laborales, Sidney Poitier y Marlon Brando. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, King tenía preparadas unas breves palabras sobre la discriminación contra la comunidad afroamericana. Sin embargo, Mahalia Jackson le dijo “Cuéntales sobre tu sueño” y entonces ofreció un discurso histórico.

Yo tengo un sueño…

January 16. Martin Luther King, Jr. Day. "I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant." Martin Luther King Jr. pic.twitter.com/ebduFX4DbM — The Right Move Group (@TRMGhome) January 13, 2023

“No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente, que aguarda en el cálido umbral que lleva al palacio de la justicia: en el proceso de ganar nuestro justo lugar no deberemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física.

Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia a la fuerza física con la fuerza del alma. Esta nueva militancia maravillosa que ha abrazado a la comunidad negra no debe conducir a la desconfianza de los blancos, ya que muchos de nuestros hermanos blancos, como lo demuestra su presencia aquí hoy, se han dado cuenta de que su destino está atado al nuestro. Se han dado cuenta de que su libertad está ligada inextricablemente a nuestra libertad. No podemos caminar solos. Y a medida que caminemos, debemos hacernos la promesa de marchar siempre hacia el frente. No podemos volver atrás.

Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo: ‘Creemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales’. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los exesclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad.

Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. ¡Yo tengo un sueño hoy!”

Play

I Have a Dream speech by Martin Luther King .Jr HD (subtitled) I Have a Dream" is a public speech that was delivered by American civil rights activist Martin Luther King Jr. during the March on Washington for Jobs and Freedom on August 28, 1963, in which he called for civil and economic rights and an end to racism in the United States. Delivered to over 250,000… 2017-11-07T16:34:28Z

En la proclamación de La Casa Blanca sobre este feriado federal dice:

Hoy, honramos al Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., al continuar con su trabajo inconcluso para redimir el alma de Estados Unidos. El Dr. King alcanzó la mayoría de edad en el Sur durante un tiempo en que la discriminación racial era la ley del país. Los afroamericanos se arriesgaban a ir a la cárcel por acceder a lugares públicos como bebederos, parques, baños, restaurantes y hoteles. Sus derechos de voto fueron negados por reglas complicadas, onerosas y discriminatorias. Incluso si intentaran registrarse para votar, podrían ser despedidos de sus trabajos, expulsados de sus granjas o enfrentar la violencia de los vigilantes. El Dr. King imaginó un futuro diferente para Estados Unidos, un Estados Unidos al que llamó la “Comunidad amada”. Construir la Comunidad Amada requirió un cambio clave en la comprensión humana. Significaba mirar más allá de las diferencias externas para ver la unión de toda la humanidad. También significó encontrar una manera de lidiar con nuestros agravios sin animosidad, de una manera que reconociera la interconexión de toda la humanidad y nos permitiera avanzar juntos. Desde el púlpito hasta el podio y las calles, el Dr. King dedicó su vida a la búsqueda de esta Amada Comunidad en nuestra Nación. Su activismo y autoridad moral ayudó a marcar el comienzo de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Dio voz al espíritu inquieto de millones de personas que anhelaban un cambio. Nos dio una hoja de ruta para unificar, sanar y sostener las bendiciones de la Nación para toda su gente. Pero la obra continúa porque queda inacabada. Es por eso que mi Administración ha pedido al Congreso que apruebe la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John Lewis y la Ley de Libertad de Votar para garantizar que todos los ciudadanos tengan voz para decidir nuestro futuro. De acuerdo con la campaña del Dr. King por la justicia económica y los derechos de los trabajadores, mi Administración se esfuerza por hacer realidad el Sueño Americano para todas las familias. Al crear empleos bien remunerados, invertir en la clase media, mejorar el acceso a viviendas asequibles y educación de calidad, y cerrar las brechas de riqueza raciales y de género, podemos brindarles a las familias trabajadoras la dignidad que el Dr. King diría que se merecen. El Dr. King pidió una mayor equidad en nuestro sistema de atención médica, y mi Administración está presionando para que la atención médica asequible y de calidad esté al alcance de todas las personas, especialmente de los estadounidenses más vulnerables y marginados. Al reducir los costos y mejorar el acceso, podemos hacer que la atención médica sea un derecho y no solo un privilegio. El Dr. King predicó que “la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo”. En su memoria, nos esforzamos por desafiar la violencia y el fanatismo con gracia y bondad. Trabajamos para integrar la equidad y la oportunidad en todas las políticas y programas del Gobierno Federal. Y servimos para unir a una Nación en nuestra dedicación a estos ideales. Este domingo presentaré mis respetos y expresaré mi gratitud por su vida y legado al hablar en los servicios en su querida Iglesia Bautista Ebenezer. En este día de conmemoración, servicio y acción, levantemos un espejo hacia Estados Unidos y preguntémonos: ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Honraremos el legado del Dr. King levantándonos juntos, respaldados por los éxitos de cada uno, enriquecidos por las diferencias de cada uno y fortalecidos por la compasión de cada uno? Creo que podemos. Requerirá un cuidado constante por nuestra democracia, una fe obstinada en este gran experimento y un compromiso para erradicar la discriminación en todas sus formas. Exigirá una reflexión honesta sobre cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por recorrer para ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero al igual que el Dr. King, sé que no hay nada más allá de la capacidad de esta nación y que cumpliremos la promesa de Estados Unidos para todos los estadounidenses: perfeccionar la Unión que amamos y debemos proteger. AHORA, POR LO TANTO, YO, JOSEPH R. BIDEN JR., Presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, por la presente proclamo el lunes 16 de enero de 2023, como el día festivo federal de Martin Luther King, Jr. Animo a todos los estadounidenses a celebrar este día con proyectos cívicos, comunitarios y de servicio apropiados en honor al Dr. King y a visitar MLKDay.gov para encontrar proyectos del Día de Servicio de Martin Luther King, Jr. en todo el país. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo por la presente este

trece de enero del año de Nuestro Señor dos mil veintitrés, y doscientos cuarenta y siete de la Independencia de los Estados Unidos de América. JOSÉ R. BIDEN JR.

LEER MÁS: Joven nicaragüense fue decapitada por su esposo en Estados Unidos