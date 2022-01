¿Por qué se celebra el Día de Martin Luther Jr. King?

Este lunes 17 de enero de 2022, como cada tercer lunes del primer mes del año, Estados Unidos conmemora el Día de Martin Luther King Jr., en homenaje al hombre afroamericano que lideró el movimiento de lucha por los Derechos Civiles para la comunidad afroamericana del país.

Martin Luther King Jr., hijo del reverendo Martin Luther King y Alberta Williams King, nació en Atlanta, Georgia, un 15 de enero de 1929. Estudió filosofía, y obtuvo de la Universidad de Boston el título de doctor en Teología. Además, dentro de sus logros estuvieron la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y la obtención del Premio Nobel de la Paz en ese mismo año.

¿Quién fue Martin Luther King?

Martin Luther King fue un hombre de raza negra, que desde muy joven defendió las causas y derechos de la población civil de color, que en esa época era víctima de segregación racial y violencia.

Lideró varias protestas, por lo cual se vio muy asediado por los segregacionistas blancos, quienes lo consideraban un verdadero peligro Sin embargo, logró muchas transformaciones para que los derechos de los afroamericanos fueran aceptados, como por ejemplo el uso del transporte o la entrada a lugares públicos.

Sufrió varios atentados en contra de su vida, hasta que finalmente el 4 de abril del año 1968, fue asesinado de un disparo, mientras estaba en la ciudad de Memphis, Estados Unidos, donde participaría en una huelga de trabajadores organizada por un movimiento afroamericano.

Muchos lo recuerdan por su capacidad de oratoria y especialmente por emitir el legendario discurso “I have a dream”, el cual pronuncio el 28 de agosto del año 1963 ante más de 250 mil personas en Washington: “Yo tengo un sueño… Un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo: que todos los hombres son creados iguales”. Palabras que todo ciudadano estadounidense ha escuchado alguna vez en su vida.

De hecho, de acuerdo con Prodialogo, el discurso “Yo tengo un sueño”, fue un recurso respaldado por la complejidad cultivada por este pastor estadounidense bautista, con una carga simbólica alta y a la vez con alusiones muy reales, que apelaba a varias dimensiones del ser humano, pero no solo del ser humano negro, sufrido y excluido; el discurso, fue inclusivo y basado en la justicia para todos, en la unidad de todos, en la integración. Existen muchos análisis de este discurso. Sin duda alguna, lo mejor de estas ilustradas palabras ha sido la dimensión emocional y personal que logra tocar y transformar aludiendo en sus palabras a cada uno de los ciudadanos, algunos, como los negros, no reconocidos como tal en ese momento y aún hoy día inmersos en un sistema notoriamente injusto para ellos.

¿Por qué se originó el Día de Martin Luther King?

Transcurridos cuatro días del asesinato de King, el congresista demócrata por Michigan, John Conyers, fue el primero en presentar un proyecto de ley que introdujera en la legislación estadounidense esta fecha de conmemoración, pero la propuesta no tuvo la aceptación del congreso, pese a que la firma de seis millones de solicitantes respaldara la solicitud.

Cada año, Conyers y el congresista Shirley Chisholm, demócrata por Nueva York, de nuevo presentaban la propuesta al Congreso al inicio del periodo de sesiones, pero el proyecto no obtenía el aval de los legisladores.

No fue hasta el año de 1983 que debido a la gran presión que ejercieron las marchas por los derechos civiles en Washington, que el presidente norteamericano del momento, Ronald Regan decidió instituir este día, como día festivo en homenaje al natalicio de Martin Luther King, el 15 de enero, no obstante, la fecha se precisó para celebrarse el tercer lunes de cada enero, esto para no dejar el día festivo cerca de las celebraciones de temporada navideña.

El Día de Martin Luther King Jr. es una fecha que, para los ciudadanos estadounidenses, celebra la igualdad de los derechos humanos. En esta jornada nacional, las escuelas y oficinas públicas se cierran, mientras que los lugares de comercio abren con normalidad, y en algunos sitios se ofrecen descuentos especiales para sus bienes y servicios.

Finalmente, es de resaltar que al tratarse de una celebración de carácter educativo, el objetivo de la festividad está enfocado a ilustrar sobre el significado de Martin Luther King en la vida social política y cultural del país, y de su legado heroico y humano que dejo al mundo.

Final de Tengo un sueño:

“Suene la libertad. Y cuando esto ocurra y cuando permitamos que la libertad suene, cuando la dejemos sonar desde cada pueblo y cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar la llegada de aquel día en el que todos los hijos de Dios, hombres blancos y hombres negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, serán capaces de juntar las manos y cantar con las palabras del viejo espiritual negro: “¡Al fin libres! ¡Al fin libres! ¡Gracias a Dios Todopoderoso, somos al fin libres!”





