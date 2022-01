Asesinan a puertorriqueña de 19 años en Burger King de Manhattan: Kristal Bayron

Kristal Bayron-Nieves es la trabajadora de Burger King de 19 años que fue asesinada a tiros por un ladrón durante su turno nocturno el domingo 9 de enero. Hasta el 12 de enero, el pistolero no había sido identificado.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:45 a.m. en el Burger King ubicado en 154 East 116 Street en el vecindario East Harlem de Manhattan, dijo la policía.

La policía le pide a cualquier persona que tenga información que llame a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477) o que envíe una pista en línea.

1. Kristal Bayron-Nieves entregó dinero en efectivo, pero el sospechoso le disparó de todos modos, dijo un testigo

El sospechoso ingresó al Burger King antes de la 1 a. m. del 9 de enero y exigió dinero, dijo la policía. También “golpeó con una pistola a un cliente masculino antes de golpear a una gerente en la cara”, informó el New York Post, citando una fuente policial.

Bayron-Nieves cumplió con las demandas del pistolero y le entregó $100 de la caja registradora, según un familiar citado por el Post. Ese era todo el dinero en el registro en ese momento, informó el New York Daily News.

Pero el sospechoso disparó a Bayron-Nieves en el torso antes de huir del restaurante, informó PIX-11.

Bayron-Nieves fue trasladada de urgencia al Hospital Metropolitano, donde fue declarada muerta.

Se instaló un monumento fuera del Burger King, informó CBS New York.

2. La policía ha publicado un video de vigilancia del sospechoso

NYC: We need your help. On 1/9 at 12:47 am inside 154 East 116 St in Manhattan, he displayed a firearm & demanded money. During the robbery, he discharged the gun, striking & killing the 19-year-old female. Have info? Call @NYPDTips at 800-577-TIPS or DM them. pic.twitter.com/y9hikcxB64 — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 10, 2022

El Burger King estaba equipado con una cámara de vigilancia que grabó a ese pistolero. Llevaba una máscara negra en el momento del robo.

A pesar de la máscara, la policía de Nueva York espera que alguien lo reconozca de todos modos. El departamento hizo públicas las imágenes de vigilancia y ofreció una recompensa de $10,000 por información que conduzca a su arresto y condena.

El video muestra al hombre apuntando con un arma a los trabajadores de Burger King en su mano derecha mientras sostiene una bolsa en su mano izquierda. Los trabajadores en el video están borrosos y la policía de Nueva York no incluyó el momento del tiroteo.

A Bayron-Nieves no le gustaba trabajar en el turno de noche en Burger King porque temía por su seguridad, informó WABC-TV. Ella había pedido que la cambiaran a un turno diurno.

Pero el tiroteo ocurrió días antes de que ese cambio pudiera hacerse efectivo. Su madre le dijo al New York Daily News que se suponía que su hija comenzaría a trabajar en un turno diurno a partir del viernes 14 de enero.

Nathalie Pagan, una amiga de la familia, le dijo al Daily News que la madre de Bayron-Rieves se siente culpable por la muerte de su hija. Bayron-Rieves no quería ir a trabajar, pero su madre le dijo: “Tienes que ser responsable y tienes que ir porque ya estás en el horario”, según Pagan.

Bayron-Nieves nació y creció en Puerto Rico. Se mudó a la ciudad de Nueva York con su madre y su hermano adolescente hace dos años, según el New York Daily News.

Recientemente había obtenido su GED. Su próximo objetivo había sido ahorrar suficiente dinero para comprar un automóvil, dijo Pagan al Daily News.

Bayron-Nieves había estado trabajando en Burger King durante solo unas 3 semanas cuando fue asesinada, informó el Post. Según NBC New York, Bayron-Nieves vivía en el mismo vecindario donde se encuentra Burger King.

5. La familia planea enterrar a Bayron-Nieves en Puerto Rico

A nineteen year old girl was shot and killed yesterday in East Harlem while doing her job. Think about her family and what they’re going through today. Guns are destroying lives in our city. This is personal to me. We’re building a team to end gun violence in our city. pic.twitter.com/0ojfx1F1Dz — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 9, 2022

Pagan abrió una página de GoFundMe para recaudar dinero para la familia de Bayron-Nieves. Según la página, la familia desea enterrar a Bayron-Nieves en Puerto Rico. Al momento de escribir este artículo, cientos de personas han donado más de $18,000.

La prima de Bayron-Nieves, Kiara Fuentes, comentó a CBS New York: “Kristal no se merecía esto. No se despertó pensando que no volvería a casa. Esto está lastimando mucho a nuestra familia y solo queremos justicia para ella”.

