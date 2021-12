Muere el luchador Markus Crane a los 33 años ¿Qué le sucedió?

El luchador Markus Crane está muerto, según una publicación de Game Changer Wrestling.

“Con tristeza, GCW lamenta la pérdida de Markus Crane”, escribió la compañía en un homenaje en Facebook que anunció la muerte de Crane a la edad de 33 años.

“Como intérprete, Markus personificó el espíritu de GCW. Era un desvalido y un forajido. No tenía miedo en el ring y estaba decidido a triunfar contra viento y marea. Jugó un papel importante en el éxito inicial de GCW y fue parte del corazón y el alma de nuestra lista desde el primer día”.

Según Wrestling, Inc., sus combates más famosos se produjeron en 2018 y 2017. En esos combates, estaba “compitiendo en las finales del Nick Gage Invitational 2018, donde luchó contra Gage y las leyendas japonesas de los combates a muerte Isami Kodaka y Masashi Takeda, y un combate en el Nick Gage Invitational de 2017 un año antes, donde luchó contra Daisuke Masaoka ”, escribió el sitio.

No se dio a conocer la causa de la muerte.

Esto es lo que necesita saber:

Según Game Changer Wrestling, Crane se había recuperado una vez de una lesión que amenazaba su vida.

“Markus era un apasionado de GCW y Deathmatch Wrestling. Nos enorgullece que represente a GCW en Korauken Hall durante nuestra gira inaugural por Japón”, escribió el sitio.

“En 2019, Markus sufrió una lesión cerebral traumática que casi le quita la vida. Todos estábamos inspirados (pero no sorprendidos) cuando se recuperó milagrosamente y trabajó incansablemente para hacer su eventual regreso al ring”.

Continuó: “Más recientemente, Markus regresó a casa con su familia con el compromiso de enfocar su energía hacia un estilo de vida más saludable. Había celebrado una serie de hitos en su sobriedad que estaba orgulloso de mostrar y nos dejó a todos emocionados por su futuro. Como amigo, Markus era cariñoso y leal. Se apresuró a sonreír o hacerte sonreír. Todos tuvimos la suerte de conocerlo. Descansa en paz, Markus. Te extrañaremos.”

I just heard the news that Markus Crane has passed away.

One of my best friends. Completely crushed. I’m going to miss our recklessness and laughs.

I’ll be pouring one out and talking much more about him on the ⁦@WIncDaily⁩ at 5 pm EST.#RIPMarkusCrane #VivaLaRasslin pic.twitter.com/oncAo1wPEk

— Nick Hausman (@Nick_Hausman) December 27, 2021