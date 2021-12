¿Siguen siendo indispensables De Jong y Ter Stegen para Xavi?

El técnico del FC Barcelona, ​​Xavi Hernández, ha tomado una gran decisión con respecto a Frenkie de Jong y Marc-Andre ter Stegen, quienes han tenido problemas para impresionar a los catalanes en lo que va de 2021-22.

Se ha especulado con que la dupla ya no sea considerada “intocable” en el Camp Nou, pero Xavi ha decidido que ambos jugadores son “imprescindibles” y su prioridad es intentar redescubrir la “mejor versión” de ambas estrellas, según informa Sergi Graell en Diario Sport.

Ter Stegen hizo su aparición número 300 con el Barça la última vez ante el Sevilla y concedió su gol número 300 con el club durante el partido que terminó en un empate 1-1 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Xavi ya está trabajando en reforzar la defensa y tiene “sin duda” que Ter Stegen puede ser importante en la segunda mitad de la temporada. El nuevo entrenador también quiere usar la excelente habilidad del alemán con el balón para ayudar a vencer a los oponentes que presionan alto.

El jugador de 41 años también tiene planes para De Jong y quiere “encontrar una manera de empoderar” al holandés. Xavi siente que el centrocampista se ha visto perdido en ocasiones esta temporada y quiere que tenga más influencia en los partidos.

Xavi ofreció todo su apoyo a Ter Stegen antes del empate en Sevilla. El técnico insistió en que el alemán es “fundamental” para su equipo e incluso comparó al tapón con Manuel Neuer del Bayern de Múnich en una rueda de prensa previa al partido.

“Marc es fundamental para el equipo. Cuando hablé antes del compromiso de los jugadores, él es el mismo. Para nosotros, Ter Stegen es fundamental. Su compromiso, dedicación y profesionalismo es extraordinario ”, dijo. “Ganamos en Villarreal por un pase de él. En el balón, solo Neuer está a su nivel, no hay otro portero con esa calidad. Quiere mejorar, obviamente, hay momentos en los que comete errores. ¿Puede mejorar? Sí, lo sabe. Para nosotros, es uno de los mejores del mundo “.

Ter Stegen envió un mensaje a la afición después del sorteo que lo vio hacer su aparición número 300 con los catalanes.

