Apagón de Facebook y WhatsApp: ¿Cuántos millones perdió Mark Zuckerberg?

El empresario Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, WhatsApp e Instagram, perdió alrededor de 6 mil millones de dólares en apenas unas horas este lunes, como consecuencia del apagón mundial que registraron esas plataformas sociales a nivel mundial.

Ayer fue un día malo para todas las tecnológicas en Bolsa, pero fue peor para Facebook y su fundador: Zuckerberg perdió 6.000 millones de dólares en una sola jornada y se cayó de la lista de las cinco personas más ricas del mundo https://t.co/TvU5qCt6G3 — EL PAÍS (@el_pais) October 5, 2021

La caída de Facebook, uno de los gigantes tecnológicos del que es propietario, fue lo que le propinó el golpe más duro al registro bursátil de Mark Zuckerberg. Las acciones de Facebook se desplomaron 4,98% en Wall Street.

La falla de las plataformas sociales que son propiedad del creador de Facebook también repercutieron en el Nasdaq. En esa bolsa neoyorquina, las acciones de la compañía cayeron US$326,39.

Zuckerberg no pudo disimular la amargura que le reportaba el apagón a nivel mundial, que fuera tendencia en Twitter, una de las plataformas que no reportó caída.

“Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora. Perdón por la interrupción de hoy. Sé lo mucho que dependes de nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que quieres”, escribió Zuckerberg en sus redes sociales mientras los usuarios reportaban que las plataformas de a poco volvían a funcionar con normalidad.

Un indicador de la caída bursátil de Facebook. La compañía abrió el día con acciones por valor de US$334,55. Cuatro horas más tarde, esas acciones habían bajado más de diez dólares: tocaron piso con un valor de US$323,13. Finalmente cerraron el día a US$326,39.

No solo Facebook reportó dolores de cabeza a Mark Zuckerberg, WhatsApp, aplicación líder de mensajería instantánea en el mundo occidental, también estuvo caída durante más de cinco horas a nivel mundial.

Zuckerberg pidió perdón tras el "apagón" de sus redes sociales El magnate perdió cerca de 6.000 millones de dólares tras la interrupción de Facebook, WhatsApp e Instagram durante siete horas. #DWNoticias /es pic.twitter.com/B09SeFm7c1 — DW Español (@dw_espanol) October 5, 2021

Según el portal especializado en fallas operativas Downdetector, WhatsApp registró nueve caídas en lo que va de 2021. Cada una de estas fallas desvaloriza la cotización de sus acciones en los principales mercados bursátiles.

El apagón de las plataformas sociales provocó que Wall Street cerrara en rojo este lunes. Un ejemplo concreto: Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó en un 0,94 %.

De acuerdo a datos publicados por la revista Forbes, el emporio de Mark Zuckerberg perdió alrededor de 6 mil millones de dólares en apenas unas horas.

Mark Zuckerberg queda fuera del top 5 de las personas más ricas del mundo tras la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram https://t.co/I65Eb5vq9I — EL MUNDO (@elmundoes) October 5, 2021

La compañía liderada por el prestigioso empresario estadounidense cerró el lunes con una valuación estimada de 117 mil millones de dólares, descendiendo así al sexto lugar entre las compañías más valuadas del mundo. Quedó detrás de Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon y Alphabet (Google).

Pero la constante baja de Facebook en Wall Steet no es solo producida por las caídas del sistema. Los especialistas indican que fue clave un artículo publicado por The Wall Street Journal el pasado 13 de septiembre. En ese informe, el prestigioso medio indicaba que Zuckerberg y los gerentes de Facebook estaban al tanto de una corriente gama de fallas que presentaba la plataforma, y así y todo no hicieron nada para solucionar los problemas técnicos.

Facebook compró a Instagram en 2012. Dos años más tarde dio el gran golpe al adquirir WhatsApp, por el que pagó un total de 19 mil millones de dólares.

