Mark Epstein, el hermano del depredador sexual Jeffrey Epstein: ¿quién es?

Mark Epstein es el hermano menor de Jeffrey Epstein. Los dos crecieron en Sea Gate, Brooklyn. Fueron los únicos hijos de Seymour y Pauline Epstein.

Alrededor de las 6:30 AM del 10 de agosto, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano. Se cree que Epstein se suicidó ahorcándose. En el momento de su muerte, Epstein no estaba bajo vigilancia. Unas semanas antes, se informó ampliamente que Epstein había intentado suicidarse en su celda.

Epstein tenía 66 años. Epstein, un financiero, fue arrestado en julio de 2019 y acusado de tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York. Las conexiones de Epstein con el mundo político y empresarial habían llevado a que su caso se convirtiera en noticia de primera plana en todo el mundo.

Esto es lo que necesita saber:

1. El apodo de Mark Epstein es “Puggie”

La empresa de Jeffrey, Maple Inc., lleva el nombre de la calle, Maple Avenue, donde se criaron los hermanos Epstein, según un artículo de julio de 2019 sobre la familia del Daily Beast. Ese artículo describe a Mark como dos años más joven que su hermano pedófilo. El apodo de Mark cuando era niño era “Puggie”, dice el artículo.

Daily Beast continúa diciendo que Mark ofreció su casa de Florida como garantía para ayudar a su hermano a pagar la fianza en julio de 2019. El sitio web dice que sus vecinos de la infancia “sólo tienen cosas buenas que decir sobre el Epstein, al que todavía llaman Puggie”. Los vecinos le dijeron al Daily Beast que Mark una vez dirigió un “negocio de serigrafía de camisetas” antes de dedicarse a bienes raíces. Su negocio de serigrafía ha sido descrito como “una de las empresas de serigrafía más versátiles de Nueva York”.

2. Mark Epstein ha trabajado con Adam Schiff y Debbie Wasserman Schultz en el pasado

Un perfil online diferente dice que Mark era director del Instituto Humpty Dumpty. En agosto de 2018, el Daily Caller informó que los políticos demócratas Maxine Waters, Debbie Wasserman Schultz y Adam Schiff formaban parte de la junta directiva del instituto. El Instituto Humpty Dumpty trabaja con las Naciones Unidas en un intento de reconstruir los países en desarrollo. Fue fundado en 1988 por Constance Milstein.

La organización dice en su sitio web que Mark es el vicepresidente del instituto. En junio de 2015, Mark organizó una “cena de trabajo” para la “Delegación 48 del Congreso ante las Naciones Unidas” del Instituto Humpty Dumpty. Entre los asistentes se encontraba la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, así como Debbie Wasserman Schultz, Corrine Brown, Paul Tonko y Mark Takano, todos miembros demócratas del Congreso.

3. En 2015, Mark Epstein dijo que había volado en el avión de Jeffrey Epstein junto con Donald Trump

Mark testificó en una declaración de 2015 que había volado en el jet privado de su hermano junto con el presidente Donald Trump. Mark dijo que su hermano y el presidente eran “amigos”. Cuando se le preguntó por qué Trump estaba en ese vuelo, Mark dijo: “Tendrás que preguntarle a Donald. Creo que quería que lo llevaran de vuelta a Nueva York”.

4. Mark Epstein fue acusado de mala gestión financiera durante su tiempo como presidente de la junta directiva de Cooper Union

Mark también se desempeñó como presidente de la junta directiva de Cooper Union durante un tiempo. La revista Art in America informó en noviembre de 2011 que Mark había sido vicepresidente de Cooper Union entre 2007 y 2009 y presidente desde 2009 hasta 2013.

La revista dijo que durante su tiempo a cargo, Mark fue acusado de mala gestión financiera. Una columna de Reuters sobre Mark Epstein se refirió al presidente como “engreído”. El artículo lo describía como “íntimamente involucrado en la mayoría de las peores decisiones de Cooper Union”.

5. Mark ha admitido que su hermano alquiló apartamentos en un edificio propiedad del joven Epstein

Cooper Union Board chairman Mark Epstein surrounded by students calling for transparency #CULockIn #savecooper pic.twitter.com/pJTLbS7o — Free Cooper Union (@FreeCooperUnion) December 5, 2012

Según la página de LinkedIn de Mark, desde 1992 es propietario de Ossa Properties y Dara Partners. The Daily Beast informa que Ossa Properties está dirigida principalmente por una persona, Anthony Barrett. Según su página de LinkedIn, Barrett ha trabajado para Ossa desde 1991. En su biografía, Barrett escribe que es un “especialista en kitesurf”.

Antes de eso, Mark fue presidente de la familia de empresas Izmo. Mark se graduó de la Universidad de Stony Brook y de The Cooper Union for the Advancement of Science and Art en 1976. Un perfil de Cooper Union dice que Mark también es cofundador de una empresa llamada King Graphic Technologies, Inc.

Epstein le dijo a Crain’s New York en julio de 2019 que no había habido tratos comerciales recientes entre Ossa Properties y las empresas de su hermano.

Un perfil online, a través de Daily Caller, dice que Epstein optó por “semi-retirarse” a la edad de 39 años para dedicar su tiempo a actividades benéficas y sin ánimo de lucro. Epstein había comenzado a invertir en bienes raíces en Nueva York en 1990.