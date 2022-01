Multitudinaria asistencia a la Marcha por la Vida 2022 en Estados Unidos [FOTOS y VIDEOS]

La 49.ª manifestación anual March for Life se llevó a cabo en Washington, D.C., el viernes 21 de enero de 2022. Aquí hay un vistazo a las fotos de la multitud para darle una idea de cuántos asistieron y más detalles sobre lo que sucedió.

Se emitió un permiso para 50,000 en el National Mall y se estima que asistieron “decenas de miles”

NBC Washington informó que los organizadores habían estimado que asistirían al evento unas 50.000 personas. El permiso para el evento tiene un tamaño de multitud estimado máximo de 50,000 en el National Mall, con un máximo de 100,000 participando en la marcha en sí, informó WTOP News.

Ford Fischer de News2Share estuvo en el evento. Calculó que asistieron “miles”.

Crowd size grows here at March For Life as speakers begin. Speakers expected for an hour ahead of marching. pic.twitter.com/mNCTPmsmJp — Ford Fischer (@FordFischer) January 21, 2022

El reportero independiente Brendan Gutenschwager estuvo en el mitin y estimó que había “decenas de miles” allí. En otro tuit, señaló que se trataba de una “multitud de más de 10.000 personas en el National Mall”.

Tens of thousands making their way to the U.S. Supreme Court at this year’s March for Life in Washington DC pic.twitter.com/prdbjX9MxI — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 21, 2022

Gabriella Borter de Reuters también estimó el tamaño de la multitud en “decenas de miles”.

Hello from the National Mall, where it’s 19 degrees out and there are tens of thousands of anti-abortion activists here for the “March for Life,” which they hope will be the last under Roe @Reuters https://t.co/QqnlgCzKym pic.twitter.com/WXnN25WOLk — Gabriella Borter (@gabriellaborter) January 21, 2022

Gutenschwager señaló que en un momento, la multitud coreó “¡Diablos, no, no necesitamos a Roe!”

“Hell no, we don’t need Roe!” chants outside the Supreme Court as the March for Life 2022 continues here in DC pic.twitter.com/PicrJSmi71 — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 21, 2022

Aquí hay un video de la multitud:

The March for Life prepares to mobilize here in Washington DC, with the crowd now in the tens of thousands and expanding outside the National Mall pic.twitter.com/YYvj8ZIzGM — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 21, 2022

Aquí hay otro video de la multitud, proporcionado por Lauretta Brown de NC Register.

El mayor evento de la Marcha por la Vida, en 2013, atrajo a unas 650.000 personas, informó Fox News. Este evento no fue tan grande, pero aun así tuvo una asistencia considerable en el National Mall.

El Servicio de Parques Nacionales ya no proporciona estimaciones oficiales de multitudes. Dejaron de publicar estimaciones desde una disputa sobre cuántos asistieron a Million Man March en 1995. El Servicio de Parques fue amenazado con una demanda cuando estimó que 400,000 asistieron a Million Man March, mientras que los organizadores creían que había un millón allí. Después de eso, dejaron de publicar estimaciones.

En 2020, el expresidente Donald Trump asistió a un evento de la Marcha por la Vida. El presidente Joe Biden no asistió al evento de este año.

The flagship March for Life event is about to step off along their annual route down D.C.’s Constitution Avenue to the Supreme Court. This’ll be its 49th iteration, coming with the backdrop of a high-profile case whose outcome could dramatically alter abortion access. pic.twitter.com/JiCszLdyHS — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 21, 2022

Alejandro Álvarez de la OMCP informó que un “grupo neofascista Frente Patriota y su contingente de unas 50 personas están tratando de unirse a la Marcha Nacional por la Vida”. El grupo fue separado del resto de la marcha por policías en bicicleta. Sin embargo, señaló, el grupo March for Life pasó junto a ellos sin reconocerlos.

Cuando un contingente de Patriot Front en Chicago intentó unirse a un evento local de March for Life a principios de enero, los manifestantes interrumpieron al grupo y los ahuyentaron, informó Daily Beast.

El tema fue ‘La igualdad comienza en el útero’

El tema del evento de este año fue “La igualdad comienza en el útero”, según el sitio web del evento. Se llevó a cabo un concierto previo al mitin a las 11:00 a. m., hora del este, seguido de un mitin de 12:00 a 1:00 p. m. Este, y la marcha en sí (que estaba programada para durar tres horas de 1:00 a 4:00 p. m. Este). Una cena de gala de rosas está programada para más tarde en el día.

También están programadas varias marchas estatales en todo el país, incluso en California en junio de 2022, Ohio en octubre, Connecticut en marzo, Pensilvania en septiembre y Virginia en abril.

Los oradores en el evento de DC incluyeron a Kirk Cameron, Mike Schmitz, Lisa Robertson, Toni McFadden, Katie Shaw, Kristen Waggoner, Rachel Young, Jeanne Mancini, el congresista Chris Smith, la congresista Julia Letlow, el congresista Dan Lipinski, George Schuberg, Cissie Graham Lynch, His Eminencia Arzobispo Elpidophoros de América, y MAtthew West.

