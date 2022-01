¿Quién es Malik Faisal Akram, autor de toma de rehenes en Texas?

Malik Faisal Akram fue el sospechoso que tomó rehenes en una sinagoga en Colleyville, Texas. El británico de 44 años murió en el incidente del 15 de enero de 2022 en la Congregación Beth Israel. El FBI y las autoridades locales aún están investigando y funcionarios británicos dijeron que también están involucrados en la pesquisa. Fue identificado en un comunicado del FBI. Cuatro rehenes, todos adultos, incluido el rabino Charlie Cytron-Walker, fueron retenidos en la sinagoga durante varias horas antes de ser liberados ilesos.

“El Equipo de Respuesta a Evidencia (ERT) del FBI continuará procesando evidencia en la sinagoga. En este momento, no hay indicios de que haya otras personas involucradas”, dijo la Oficina de Campo de Dallas del FBI en un comunicado obtenido por Heavy. “La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del Norte de Texas del FBI, que incluye agencias miembros de toda la región, continuará siguiendo las pistas de investigación. Un equipo de revisión de incidentes del FBI llevará a cabo una investigación exhaustiva, fáctica y objetiva de los hechos”.

This is Malik Faisal Akram. The terrorist. pic.twitter.com/LK8kxFQCfN — Delta (@kandaharam) January 16, 2022

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el FBI en tips.fbi.gov o llamar al 1-800-CALL-FBI. No se ha publicado una foto de Akram y se ha descubierto poca información sobre él.

Esa identificación se produjo después de que el secuestrador afirmara que era el hermano de la terrorista condenada Aafia Siddique, Muhammad Siddiqui, pero su abogado le dijo a The Daily Beast que él no es el hermano biológico de Aafia. Aún así, esa afirmación puede proporcionar una idea del motivo de la toma de rehenes, durante la cual el sospechoso fue capturado en el video de transmisión en vivo de Facebook de la sinagoga después de ingresar al edificio durante un servicio religioso.

En una conferencia de prensa, las autoridades dijeron que los rehenes están ilesos y que el secuestrador murió en un tiroteo, aunque no está claro quién disparó. Algunos rehenes fueron vistos corriendo por una puerta. El video grabado por WFAA-TV muestra a los rehenes saliendo corriendo por la puerta, seguidos por un hombre con un arma que luego vuelve a entrar.

Hostages leaving #Colleyville synagogue after the 12 hour standoff pic.twitter.com/Ma2Wf90VR8 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 16, 2022

La sinagoga se describe a sí misma de esta manera en su página de Facebook: “Una congregación judía reformada vibrante comprometida a brindar oportunidades de por vida para el crecimiento espiritual y el aprendizaje basado en los valores judíos. CBI se estableció el 18 de julio de 1999”.

Esto es lo que necesita saber sobre Malik Faisal Akram y el incidente:

1. Malik Faisal Akram es de Blackburn, Inglaterra y su hermano dijo que a su familia “les gustaría disculparse sinceramente y de todo corazón con todas las víctimas”





Play



LIVE: Officials hold press conference on hostage situation at Texas synagogue Officials give updates on a man that held a Rabbi and others hostage at a synagogue in Colleyville, Texas. Authorities say the man is demanding the release of Aafia Siddiqui from federal prison. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful… 2022-01-16T04:34:37Z

En un comunicado publicado en Twitter, el asistente del jefe de policía de Greater Manchester, Dominic Scally, de Counter Terror Policing North West, dijo: “En primer lugar, nuestros pensamientos permanecen con todos los afectados por los terribles eventos que tuvieron lugar en Texas el 15 de enero”.

La declaración continuó:

Podemos confirmar que el sospechoso, que ha fallecido, es Malik Faisal Akram, de 44 años, originario del área de Blackburn de Lancashire. También puedo confirmar que Counter Terror Policing North West está ayudando con la investigación dirigida por las autoridades estadounidenses. Las fuerzas policiales en la región continuarán en contacto con sus comunidades locales, incluida la comunidad judía, y tomarán las medidas necesarias para brindarles tranquilidad. Continuamos instando al público a denunciar cualquier cosa que esté relacionada con el terrorismo por parte de la policía.

Malik Faisal Akram es de Blackburn en el noroeste de Inglaterra en Lancashire. La comunidad musulmana de Blackburn publicó un mensaje en Facebook después de que fue identificado diciendo: “Faisal Akram lamentablemente partió de este mundo temporal y regresó a su Creador. Era hijo de Mohammed Malik Akram y hermano de Gulbar, Malik, Nasar, Yassar y el difunto Gulzameer Akram. Que el Todopoderoso perdone todos sus pecados y lo bendiga con los más altos rangos del Paraíso. Que Allah dé fortaleza y paciencia a sus seres queridos para lidiar con su pérdida”.

La declaración agregó: “Hay muchas historias que circulan en la comunidad local, así que evite participar en el pecado de murmurar. Que las autoridades completen sus investigaciones, tengan respeto por la familia y permitan que lloren en paz”. La página de Facebook de la comunidad musulmana de Blackburn también publicó una declaración del hermano de Akram, Gulbar.

“Familia y amigos de Salaam, con gran tristeza confirmo que mi hermano Faisal falleció en Texas, EE. UU. esta mañana. Estamos absolutamente devastados como familia. No podemos decir mucho ahora ya que hay una investigación en curso del FBI. Nos gustaría decir que nosotros, como familia, no aprobamos ninguna de sus acciones y nos gustaría disculparnos sinceramente de todo corazón con todas las víctimas involucradas en el desafortunado incidente”, dice el comunicado. El hermano del sospechoso agregó:

Sentado en la sala de incidentes toda la noche en Greenbank hasta la madrugada en contacto con Faisal, los negociadores, el FBI, etc. Y aunque mi hermano sufría problemas de salud mental, confiábamos en que no dañaría a los rehenes. Alrededor de las 3 am, la primera persona fue liberada y, una hora más tarde, liberó a las otras 3 personas a través de la puerta de incendios sin sufrir daños. No crea el toro #### en los medios de comunicación que fueron liberados de la salida de incendios y no rescatados. Unos minutos más tarde se produjo un tiroteo y fue asesinado a tiros. ILWIAR. No había nada que pudiéramos haberle dicho o hecho que lo hubiera convencido de rendirse. El FBI volará al Reino Unido más tarde hoy, por lo que no tenemos mucho más que compartir en este momento. Obviamente, nuestra prioridad será llevarlo de regreso al Reino Unido para sus oraciones fúnebres, aunque nos han advertido que podría llevar semanas. También nos gustaría agregar que cualquier ataque a cualquier ser humano, ya sea judío, cristiano, musulmán, etc., está mal y siempre debe ser condenado. Es absolutamente inexcusable que un musulmán ataque a un judío o que cualquier judío ataque a un musulmán, cristiano, hindú, etc. etc. Finalmente, a todas las personas que nos han estado bombardeando con llamadas y mensajes de texto sin parar, por el amor de Alá, DETENGAN, DETENGAN, muestren algo de moderación y respeto en un momento tan difícil para nuestra familia, especialmente después de perder a nuestro hermano menor hace apenas 3 meses. Por favor, si nos puede conceder un poco de privacidad, ya que estamos de duelo en privado en nuestros hogares. Por favor mantenga a nuestra familia presente y difunta en sus oraciones. Por supuesto, te actualizaré muy pronto.

Antes de que se nombrara al sospechoso, se le acusa de hacer una afirmación falsa, vinculándose a sí mismo con un importante terrorista. Pero no era cierto.

En una declaración enviada por correo electrónico a Heavy, el presidente de la junta del Capítulo de Houston del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-Houston), John Floyd y asesor legal del hermano del Dr. Aafia, condenó la situación de toma de rehenes en la sinagoga y dijo que el “asaltante ha nada que ver con la Dra. Aafia” o su familia. La declaración decía, en parte:

Este agresor no tiene nada que ver con la Dra. Aafia, su familia o la campaña global para obtener justicia para la Dra. Aafia. Queremos que el agresor sepa que sus acciones son perversas y socavan directamente a aquellos de nosotros que buscamos justicia para el Dr. Aafia. En nombre de la familia y del Dr. Aafia, le pedimos que libere de inmediato a los rehenes y se entregue. La oficina de CAIR-Houston ha representado al hermano del Dr. Aafia desde 2004. Hemos confirmado que el miembro de la familia fue acusado injustamente de este acto atroz no está cerca del área metropolitana de DFW. Hacemos un llamado a los reporteros que afirmaron que este hombre es miembro de la familia del Dr. Aafia para que corrijan sus informes y pidan disculpas a la familia Siddiqui.

“El hermano biológico de Aafia Siddiqui, Muhammad, no es la persona que tiene rehenes dentro de la sinagoga de la Congregación Beth Israel, le dijo su abogado a The Daily Beast”, informó el sitio en Twitter.

ABC News informó por primera vez el hecho de que el sospechoso afirmó ser Muhammad Siddiqui, pero indicó que las autoridades policiales todavía estaban tratando de verificar si era cierto. El acusado de tomar rehenes en la sinagoga de Colleyville, Texas, irrumpió en los servicios religiosos y fue grabado en Facebook en vivo despotricando sobre la religión y la muerte, según ABC News.

Según Aaron Katersky de ABC, afirmó ser el hermano de Aafia Siddiqui, una mujer que alguna vez fue llamada “Lady al Qaeda: la mujer más buscada del mundo” por Foreign Policy.

“El secuestrador es Muhammad Siddiqui y dice ser el hermano de Aafia Siddiqui. Él exige su libertad de una sentencia de prisión de 86 años”, informó Aaron Katersky de ABC News en Twitter. Sin embargo, ABC News informó en su historia que, si bien el sospechoso afirma ser el hermano de Aafia Siddiqui, las autoridades están trabajando para confirmar su identidad. Ese tuit se produjo antes de que su abogado le dijera a Daily Beast que no era el hermano.

2. El presidente Joe Biden calificó el incidente como un “acto de terror” y dijo que el sospechoso se quedó en un refugio para personas sin hogar después de volar a los EE. UU. Hace aproximadamente 2 semanas a través de Nueva York

Akram llegó a Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional JFK unas dos semanas antes del incidente, según CBS News. No quedó claro de inmediato si Akram estaba en algún tipo de lista de vigilancia o si la policía en los EE.UU. o en el Reino Unido lo conocía antes del ataque. Nicole Sganga de CBS tuiteó: “La policía federal que investiga la escena aún no ha encontrado ningún material explosivo en el sospechoso, dijo una fuente federal de alto rango a @CBSNews. Según @MacFarlaneNews, los tribunales federales no muestran antecedentes penales del sospechoso”.

Sganga agregó que el FBI cree que Akram pudo ingresar a la sinagoga “afirmando ser un vagabundo. … Los investigadores evaluaron a través de la comunicación con el sospechoso que parecía ‘emocionalmente inestable’.

En un evento el domingo 16 de enero de 2022, el presidente Joe Biden dijo que el hombre armado usó armas compradas en la calle para llevar a cabo un “acto de terror”, informa Reuters.

Hablando en un evento en Filadelfia, Biden dijo a los periodistas: “Supuestamente, no tengo todos los hechos, ni el fiscal general, pero supuestamente la afirmación fue que consiguió las armas en la calle. Los compró cuando aterrizó y resulta que aparentemente no había bombas que sepamos. … Aparentemente pasó la primera noche en un refugio para personas sin hogar. Todavía no tengo todos los detalles, así que soy reacio a entrar en muchos más detalles”.

El FBI ha publicado pocos detalles sobre el incidente. No quedó claro de inmediato si los funcionarios planeaban divulgar información adicional en una conferencia de prensa el domingo. El FBI y el Departamento de Justicia no se han pronunciado sobre las declaraciones de Biden.

El congresista Michael McCaul, republicano del área de Dallas, le dijo a Jake Tapper de CNN el domingo: “Este es un caso inquietante que demuestra que el antisemitismo, desafortunadamente, está vivo y coleando. Creo que eligieron esta sinagoga porque Siddiqui, ‘Lady Al-Qaeda’ la llaman, está detenida en una prisión de Fort Worth. … Sé que el FBI ahora ha extendido su investigación a Londres y Tel-Aviv. Así que esto ahora se ha convertido en una investigación internacional. Hay algo más aquí y el hecho de que esté pidiendo la liberación de la prisión de ‘Lady Al-Qaeda’ ha sido una especie de causa célebre en el mundo yihadista”.

McCaul agregó: “Creo que vamos a descubrir mucho más en las próximas 24 a 48 horas. El es británico. No me sorprendería si es pakistaní, como Siddiqui. Y tenemos que llegar al fondo de esto. No hemos visto uno de estos ataques radicalizados en algunos años y es inquietante verlo levantar su fea cabeza nuevamente”.

El asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, dijo a Face the Nation de CBS que el incidente fue un “acto de antisemitismo” y un “acto de terrorismo”, y dijo que los investigadores están trabajando para determinar los “parámetros completos” del incidente. Sullivan dijo: “Tenemos al Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley trabajando intensamente para obtener una imagen completa de cuáles fueron los motivos de esta persona y si hubo o no más conexiones”.

Sullivan agregó: “Dejaré que los profesionales continúen su trabajo hoy y, a medida que tengamos más información, la compartiremos. Pero sí creo que todos deberíamos tomarnos un momento para rendir homenaje a los agentes del orden público locales, estatales y federales que actuaron con valentía, profesionalidad y eficacia para rescatar a esos rehenes y llevar esta situación a una conclusión segura. Son héroes y merecen nuestro apoyo. También debemos aumentar nuestra vigilancia contra los actos de terrorismo y los actos de antisemitismo, particularmente en las sinagogas y lugares de culto en este país”.

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, tuiteó: “Hoy, cuatro estadounidenses en Colleyville, Texas, están seguros en sus hogares y reunidos con sus familias gracias a la valentía extraordinaria y la acción determinada de los socorristas y las fuerzas del orden público estatales, locales y federales. Para la Congregación Beth Israel y la comunidad judía, la crisis inmediata ha terminado. Sin embargo, el temor a un aumento del antisemitismo permanece”.

Agregó: “Debemos responder al odio con acción y asegurarnos de que las sinagogas y todos los lugares de culto sean santuarios de seguridad, Shabat y otros días de observancia fiel un tiempo de paz, y Estados Unidos un lugar de libertad para todos. @DHSgov

y nuestros socios continuarán trabajando todos los días para proteger la seguridad de todos los lugares de culto y comunidades de fe en todo el país”.

3. El sospechoso, que afirmó haber puesto bombas, dijo: “Espero no tener que dispararle a nadie”, en el video en vivo

ABC News informó que el “sospechoso armado que afirmaba tener bombas en lugares desconocidos tomó como rehenes a un rabino y a otros tres”. Exigió que su hermana fuera liberada en un video de transmisión en vivo.

La situación de los rehenes se desarrolló durante los servicios religiosos en la sinagoga de la Congregación Beth Israel en Colleyville, Texas.

https://twitter.com/SeamusHughes/status/1482453482271649799

El video en vivo de Facebook terminó repentinamente justo antes de las 2 p.m. hora central y fue eliminado de Facebook, pero no antes de que Heavy escuchara algo. Sin embargo, puede ver parte del video más adelante en este artículo. Heavy grabó más de ocho minutos. El video en vivo fue subtitulado, “CBI Shabbat Morning Service”.

No hay heridos en este momento, informó CNN.

Jessika Harkey, reportera del Fort Worth Star-Telegram, escribió en Twitter: “En la escena en Colleyville donde una sinagoga local está secuestrada. La Congregación Beth Israel, ubicada en 6100 Pleasant Run Rd., estaba en medio de un servicio cuando entró un hombre armado. Una transmisión en vivo del servicio permanece en curso durante la situación”.

El video de transmisión en vivo en la página de Facebook de la iglesia capturó a un hombre hablando. “Bajaré muriendo” y “He vivido en estos pies durante 14 días”, dijo en diferentes puntos del video en vivo.

#BREAKING: Hostage situation at Congregation Beth Israel Temple in Colleyville, Texas. The gunman apparently entered the synagogue during Shabbat services. pic.twitter.com/JwiC5zYZI8 — Adir Krafman (@adirkrafman) January 15, 2022

El video presentaba audio del hombre despotricando durante un largo período de tiempo, pero no mostraba imágenes de video de lo que sucedía dentro de la sinagoga.

“Espero no tener que dispararle a nadie”, dijo en otro momento, mientras cientos de usuarios de Facebook escuchaban en línea. También dijo: “En este momento, no tenemos víctimas”. También habló sobre la oración.

Las personas que estaban escuchando la transmisión en vivo escribieron comentarios en el hilo del video, incluidos estos:

“Quiere hablar con su hermana para despedirse. Tienen que retrasar esto”.

“Por favor reporten el video”.

Poco después, el video fue retirado.

CNN informó que el FBI estaba en la escena. “Los negociadores del FBI son los que tienen contacto con la persona en el edificio”, dijo a CNN la sargento de policía de Colleyville, Dara Nelson, y agregó que “no hay amenaza para el público en general”.

4. Aafia Siddiqui es acusado de tener vínculos con el autor intelectual del 11 de septiembre Khalid Sheikh Mohammed

Si bien el hermano de Aafia Siddiqui no era el secuestrador, el secuestrador está acusado de afirmar que la afiliación proporciona pistas sobre su posible motivación. Por lo tanto, vale la pena explorar sus antecedentes.

Según Counter Extremism:

Aafia Siddiqui es una ciudadana paquistaní y neurocientífica educada en los Estados Unidos que supuestamente pertenecía a una célula de al-Qaeda en Pakistán. Actualmente cumple una sentencia de 86 años en una prisión federal de EE. UU. por agredir a agentes, empleados y ciudadanos federales de EE. UU. durante un interrogatorio en 2008 en Afganistán. El gobierno paquistaní ha presionado por su liberación, mientras que al-Qaeda y otros grupos extremistas han exigido repetidamente la liberación de Siddiqui a cambio de rehenes.

Un comunicado de prensa de 2008 del Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la acusación de Aafia Siddiqui.

Fue acusada de “intento de asesinato y asalto de ciudadanos y oficiales y empleados de los Estados Unidos”, dijo el comunicado de prensa. La acusación fue presentada en la corte federal de Manhattan. Alegaba:

El 18 de julio de 2008, un equipo de militares y agentes del orden de los Estados Unidos, y otras personas que los ayudaban, intentaron entrevistar a Aafia Siddiqui en Ghazni, Afganistán, donde había sido detenida por la policía local el día anterior. El equipo de entrevistas de los Estados Unidos incluyó, entre otros: tres oficiales y empleados del Ejército de los Estados Unidos; dos oficiales y empleados de la Oficina Federal de Investigaciones; y dos intérpretes contratados por el Ejército de los Estados Unidos. La entrevista de Siddiqui iba a tener lugar en un recinto de la policía afgana en Ghazni. En una sala de reuniones del segundo piso del complejo, donde estaba detenido Siddiqui, sin el conocimiento del equipo de entrevistas de los Estados Unidos, sin seguridad, detrás de una cortina, Siddiqui obtuvo uno de los rifles M-4 del oficial del ejército de los Estados Unidos e intentó dispararlo. y disparó contra otro oficial del ejército de los Estados Unidos y otros miembros del equipo de entrevistas de los Estados Unidos. Siddiqui declaró repetidamente su intención y deseo de matar estadounidenses. Siddiqui luego agredió a uno de los intérpretes del Ejército de los Estados Unidos, mientras intentaba obtener el rifle M-4 de ella. Posteriormente, Siddiqui agredió a uno de los agentes del FBI ya uno de los oficiales del Ejército de los Estados Unidos, mientras intentaban someterla. El día anterior, 17 de julio de 2008, cuando Siddiqui fue detenida por las autoridades afganas, tenía varios artículos en su poder, incluidas notas escritas a mano que se referían a un ‘ataque con bajas masivas’ y que enumeraban varios lugares en los Estados Unidos, incluidos Plum Island, el Empire State Building, la Estatua de la Libertad, Wall Street y el Puente de Brooklyn. Otras notas en posesión de Siddiqui se referían a la construcción de “bombas sucias” y discutían varias formas de atacar a los “enemigos”, incluida la destrucción de drones de reconocimiento, el uso de bombas submarinas y el uso de planeadores. Siddiqui también poseía una memoria USB de computadora que contenía correspondencia que se refería a “células” específicas, “ataques” de ciertas “células” y “enemigos”. Otros documentos en la memoria USB discutían el reclutamiento y la capacitación.

En ese momento, la acusación decía que Aafia Siddiqui era “una mujer pakistaní de 36 años” que “residió en los Estados Unidos desde aproximadamente 1991 hasta junio de 2002, y obtuvo títulos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Brandeis. Siddiqui regresó a los Estados Unidos el 25 de diciembre de 2002 y partió el 2 de enero de 2003”.

El comunicado decía:

Siddiqui está acusado en la Acusación de: (1) un cargo de intento de matar a ciudadanos estadounidenses fuera de los Estados Unidos; (2) un cargo de intento de matar a funcionarios y empleados de los Estados Unidos; (3) un cargo de agresión armada a funcionarios y empleados de los Estados Unidos; (4) un cargo de uso y portación de un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia; y (5) tres cargos de agresión a funcionarios y empleados de los Estados Unidos.

Más tarde fue condenada.

Según Counter Extremism, “el 3 de febrero de 2010, luego de un juicio de dos semanas en la ciudad de Nueva York, Siddiqui fue declarada culpable de todos los cargos en su contra. Nunca fue acusada de delitos relacionados con el terrorismo. Miles protestaron en todo Pakistán tras su condena. Ese septiembre, Siddiqui fue condenado a 86 años de prisión”.

El sitio informó que el encarcelamiento de Siddiqui la ha convertido en una “superestrella” entre los grupos terroristas y en Pakistán.

Foreign Policy informó que Aafia, “conocida en los círculos de contraterrorismo como ‘Lady al Qaeda’, ha sido vinculada al cabecilla del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, y una vez estuvo en la lista de terroristas más buscados del FBI”.

Foreign Policy explica de Aafia:

Siddiqui fue arrestado en 2008 en Afganistán portando cianuro de sodio, así como documentos que describen cómo fabricar armas químicas y bombas sucias y cómo armar el ébola. Cuando el FBI y los oficiales militares trataron de interrogar a Siddiqui, ella agarró un arma que había quedado sobre la mesa en su sala de interrogatorios y les disparó.

5. El rabino de la sinagoga dijo: “Estoy agradecido de que lo hayamos logrado”. Estoy agradecido de estar vivo’

Rabbi Charlie Cytron-Walker is one of four people being held hostage inside Congregation Beth Israel. The father of two is the synagogue’s first full-time rabbi. His site bio says he “remains completely in love with Adena Cytron-Walker,” his wife. pic.twitter.com/lgq3n5y3F7 — Melissa Weiss (@melissaeweiss) January 15, 2022

El rabino de la congregación es Charlie Cytron-Walker. Una biografía del rabino en el sitio web de la sinagoga dice que “Charlie Cytron-Walker ha sido el rabino de la Congregación Beth Israel en Colleyville, TX desde 2006. Es el primer rabino de tiempo completo de CBI”.

Continúa:

El rabino Charlie es originario de Lansing, Michigan y se graduó de la Universidad de Michigan en 1998. Entre otras experiencias universitarias, pasó cuarenta y ocho horas en las calles como alguien sin hogar y bailó durante más de veinticuatro horas como parte de un maratón de baile. Después de graduarse, el rabino Charlie trabajó en Focus: HOPE, una organización civil y de derechos humanos en Detroit, Michigan, y luego se convirtió en subdirector del Amherst Survival Center, que albergaba una despensa de alimentos, una tienda gratuita y un comedor de beneficencia en North Amherst. Massachusetts. El rabino Charlie asistió al Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion en sus campus de Jerusalén y Cincinnati, y recibió su ordenación rabínica en 2006 y su maestría en letras hebreas en 2005. Su tesis rabínica se tituló “Aprendizaje mediante el servicio judío: integración del Talmud Torá y Ma’ asim Tovim”. Como estudiante, sirvió en congregaciones en Ishpeming, MI, Fort Walton Beach, FL y Cincinnati, OH. Durante su tiempo en HUC-JIR, recibió múltiples premios por su servicio a la comunidad, junto con un premio por liderazgo de QESHET: A Network of LGBT Reform Rabbis.

This is the Rabbi in #Texas synagogue as hostage: Rabbi Charlie Cytron-Walker of Reform Jewish Congregation Beth Israel in Colleyville Texas Photos: social media pic.twitter.com/NwuONEFwEB — Zvika Klein צביקה קליין (@ZvikaKlein) January 15, 2022

Está casado y tiene dos hijas. Emitió una declaración en Facebook la mañana después de que él y los otros rehenes fueran liberados diciendo: “Estoy agradecido y lleno de aprecio por todas las vigilias y oraciones y amor y apoyo, todas las fuerzas del orden y los socorristas que nos cuidaron. , todo el entrenamiento de seguridad que ayudó a salvarnos”.

Los otros rehenes no han sido identificados. No han hablado públicamente sobre lo sucedido mientras estuvieron detenidos. El rabino agregó: “Estoy agradecido por mi familia. Estoy agradecido por la Comunidad CBI, la Comunidad Judía, la Comunidad Humana. Estoy agradecido de que lo logramos. Estoy agradecido de estar vivo”.

