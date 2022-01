Ashling Murphy: maestra asesinada mientras salía a correr

Ashling Murphy era una profesora irlandesa de 23 años cuyo asesinato al azar mientras salió a correr en Tullamore ha provocado vigilias y angustia en toda Irlanda y otros países.

Según An Garda Síochána, el Servicio Nacional de Policía de Irlanda, “Gardaí continúa investigando el asalto fatal a Ashling Murphy que ocurrió aproximadamente a las 4:00 p.m. el miércoles 12 de enero de 2022, a lo largo de la orilla del canal en Cappincur, Tullamore, condado de Offaly”.

“Se han logrado avances significativos en la investigación hasta la fecha. An Garda Síochána no está confirmando ningún detalle específico por razones operativas”, escribió Gardai.

The Sun informó que un posible sospechoso puede ser un hombre en bicicleta que estaba “actuando de manera sospechosa en el área” y posiblemente estaba “acechando a posibles víctimas a lo largo del canal en Tullamore 24 horas antes de que fuera brutalmente asesinada”.

Una mujer de unos 40 años afirmó que un hombre en bicicleta se le acercó solo dos horas antes del asesinato. Tullamore es un pequeño pueblo situado a una hora y media de Dublín.

Esto es lo que necesita saber:

The Irish Sun informó que Murphy fue “brutalmente asesinado mientras salía a correr”.

Su “familia desconsolada” visitó la escena del crimen, según el sitio de noticias, y enumeró a su familia como los padres Kathleen y Raymond, la hermana Amy, el hermano Cathal y el novio Ryan Case.

The Irish Independent informó que la causa de la muerte fue estrangulamiento.

The Independent informó además que Murphy había salido a correr aproximadamente una hora después de terminar de enseñar en la Escuela Nacional Durrow. El crimen se considera “aleatorio” y ocurrió a orillas del Gran Canal en Tullamore alrededor de las 4:00 p.m.

I run along the same canal that Ashling Murphy did. I felt incredibly privileged to be able to finish my run today, something she’ll never do. I kept her in my thoughts the entire way. I’d love to do a race in her honour so we can finish the run for her. Can we make that happen? pic.twitter.com/AtS6l9mClc

— Ciara (@Ciarabelles) January 14, 2022