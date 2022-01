¿Cuántas personas asistieron al mitin de Trump en Arizona? [FOTOS]

El expresidente Donald Trump organizó su primer mitin “Salvemos Estados Unidos” de 2022 el sábado 15 de enero en Florence, Arizona. Aquí hay un vistazo de cuántas personas asistieron al mitin de Trump, incluidas fotos de la multitud y actualizaciones sobre lo que sucedió.

Más de 15,000 asistieron al mitin de Trump en Arizona

El mitin tuvo lugar en Country Thunder Festival Grounds, informó AZ Central. El discurso de Trump estaba programado para comenzar a las 7 p.m. MST, con apertura de puertas para el mitin a las 2 p.m. Su discurso comenzó un poco más tarde de lo previsto, alrededor de las 19:17. Otros oradores incluyeron a Kari Lake, el representante estatal Mark Finchem, el representante Paul Gosar, el representante Andy Biggs, la representante Debbie Lesko, Kelli Ward, Mike Lindell y Boris Epshteyn, informó Axios.

Updated schedule for today’s Trump rally. I have permission to release this info. Let’s goooooo….. pic.twitter.com/vElNQBz436 — Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) January 15, 2022

Por la tarde, solo un par de horas después de que se abrieron las puertas, miles de personas ya se encontraban en el recinto del festival, informó AZ Central. La publicación señaló que el tráfico se detuvo durante aproximadamente una hora fuera del lugar del mitin y que algunos asistentes aún no habían entrado después de esperar más de tres horas.

Former President Trump just told crowd he’ll be “staging a comeback the likes of which nobody has seen” pic.twitter.com/F3aXrU8MbM — Ed Henry (@edhenry) January 16, 2022

yahoo! News (a través de la República de Arizona) informó que más de 15,000 asistieron al mitin. Mientras tanto, Liz Willis, de la cadena de derecha RSBN, había indicado durante el mitin que la asistencia era de unas 20.000 personas, según un tuit que su cuenta oficial retuiteó. El Departamento de Policía de la Ciudad de Florence había escrito el 13 de enero que proyectaban una asistencia de cerca de 30,000.

Steven Monacelli de Rolling Stone, The Daily Beast y Dallas Weekly tuiteó que cuando llegó al mitin, a él y a otros miembros de la prensa se les dijo que la torre de prensa estaba llena, incluso mientras otros todavía estaban entrando por las puertas.

I'm at the Trump rally and myself and other members of the press are being told it is "full." When I asked why other people are still walking in they said it's because the "press tower" is full. I told them I just want to hang out in the crowd. pic.twitter.com/ymZRquWj54 — steven monacelli (@stevanzetti) January 16, 2022

Más tarde compartió que, aunque a algunos de los miembros de la prensa que estaban con él no se les permitió entrar, pudo entrar al mitin.

I cannot be stopped pic.twitter.com/AYIcLNmCfX — steven monacelli (@stevanzetti) January 16, 2022

Ed Henry, de la publicación conservadora Real America’s Voice, compartió estas fotos de la multitud.

Will Steakin de ABC News tuiteó que Anthony Kern, un exlegislador de Arizona que estuvo en el Capitolio el 6 de enero, se dirigió a la multitud antes de Trump y le dijo a la manifestación: “Este es nuestro movimiento de 1776”.

NEWS: Trump has ex-AZ lawmaker who was at the Capitol on Jan 6th speak at his AZ rally tonight And Anthony Kern told the crowd: "This is our 1776 moment" pic.twitter.com/1BjFaiiJ9l — Will Steakin (@wsteaks) January 16, 2022

Steakin dijo que se podía escuchar a la multitud decir “enciérrenlo” en un momento, en referencia al Dr. Anthony Fauci.

Aquí hay otra foto de la multitud, compartida por Monacelli en Twitter:

Trump said that the press wouldn't turn their cameras around and show the crowd. And that was just the first thing he lied about! pic.twitter.com/XdreFVWTck — steven monacelli (@stevanzetti) January 16, 2022

Durante el discurso de Trump, llamó a Biden “un desastre” para el país y dejó que Kari Lake se uniera a él brevemente en el escenario. Lake es el candidato republicano a gobernador.

También prometió durante su discurso tener su propia investigación de los disturbios del Capitolio del 6 de enero.

Trump closes AZ rally with a new notable song: "Hold on I'm Coming" by Sam and Dave — Will Steakin (@wsteaks) January 16, 2022

Steakin informó que el mitin de Trump terminó con una nueva canción de Sam y Dave llamada “Hold on I’m Coming”.

En Twitter, se compartió el siguiente video que muestra a la multitud en el mitin.

The biggest crowd in Arizona at Trump rally. #GodBlessPresidentTrump pic.twitter.com/XMdrJbGmDG — Chef Cia (@Baccarat101) January 16, 2022

Trump dijo en el video anterior que algunos funcionarios indicaron que esta podría ser la “multitud más grande que se haya visto hasta ahora”. Sin embargo, otras manifestaciones de Trump han registrado números de asistencia superiores a la estimación actual de 15.000. Un mitin de Trump en Minneapolis de 2019, por ejemplo, tuvo una estimación baja de 20,000, sin incluir el desbordamiento. Trump agregó: “y no solo están hablando de Arizona”, a su declaración sobre el tamaño de la multitud.

Este fue el primer mitin de Trump de 2022

Este fue el primer mitin de Trump de 2022. Trump realizó un mitin en septiembre en Georgia. También realizó un mitin en Des Moines, Iowa, en octubre de 2021, un mitin en Alabama en agosto de 2021 y un mitin en Ohio en junio de 2021.

En su mitin de agosto en Alabama, fue abucheado después de decirles a las personas presentes que se vacunaran. Él respondió: “¿Sabes qué? Creo totalmente en tus libertades, lo hago. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero, recomiendo tomar las vacunas, lo hice, es bueno. Toma las vacunas”.

Trump aún no ha anunciado si se presenta a las elecciones presidenciales de 2024 o no.

