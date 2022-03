Malena Ernman: ¿quién es la madre de Greta Thunberg?

Greta Thunberg se ha convertido rápidamente en un nombre familiar. La adolescente sueca activista contra el cambio climático recibió atención mundial después de dirigirse al Secretario General de las Naciones Unidas en las conversaciones sobre el clima de la COP24.

Thunberg, que es autista, saltó a la fama como un nuevo actor importante en la discusión sobre el cambio climático, y ese repentino foco de atención se ha convertido en una intriga internacional sobre su vida personal y cómo fue criada. Los fanáticos de Thunberg han buscado más información sobre la familia que la crió para usar su voz para marcar la diferencia, mientras que los críticos han conjeturado que las acciones de Thunberg son el resultado directo de las enseñanzas de sus padres.

Greta fue criada por su padre, Svante Thunberg, y su madre, Malena Ernman.

Esto es lo que necesita saber sobre la madre de Greta Thunburg, Malena Ernman:

1. Malena es una cantante de ópera y actriz sueca

De profesión, Ernman es mezzosoprano, cantante de ópera y solista.

Según la biografía de su página de Facebook, estudió canto en el Conservatorio de Música de Orléans, Francia, la Escuela Universitaria de Ópera de Estocolmo y la Escuela Real de Música de Estocolmo.

El padre de Greta, Svante, es actor, y Malena también tiene varios créditos de actuación profesional. Según IMDb, ha aparecido en varias películas para televisión y, más recientemente, tuvo un papel en un episodio de la serie de televisión The Simple Heist en 2017. Su gran voz también le ha valido papeles en las bandas sonoras de las películas The Truth About Emmanuel y The Hunter.

2. Intentó volverse vegana (a pedido de Greta) y es vegetariana





Es bien sabido que Greta es vegana por el bien del medio ambiente, pero fue Greta quien tomó esa decisión dietética y la promulgó en el resto de su familia, y no al revés.

En una entrevista con Plant Based News, Greta habló sobre cómo convenció a sus padres para que se hicieran veganos por el bien del planeta. Dijo que fue difícil convencerlos de que cambiaran sus dietas al principio. Continuando, dijo: “Pero cuanto más leía sobre esto, más me daba cuenta de que no lo tenemos bajo control. Entonces comencé a preocuparme y hablé con mis padres al respecto. Seguí mostrándoles artículos y gráficos. Ellos eran como todos los demás. Siempre tenían excusas”.

Finalmente, Greta reveló cómo los convenció de hacer un cambio: “Pero luego los hice sentir muy culpables… Seguí diciéndoles que estaban robando nuestro futuro y que no pueden defender los derechos humanos mientras viven ese estilo de vida, así que decidieron hacer esos cambios. Mi papá es vegano; mi mamá lo intenta: es 90% vegana”.

Malena se describe a sí misma como vegetariana.

3. Ella es autora de las memorias Scenes From the Heart

En agosto de 2018, Malena publicó un libro de memorias sobre su familia titulado Scenes From the Heart.

En NoFlyClimateSci.org, Ernman menciona el libro en su biografía y lo describe como “una autobiografía que es en realidad una novela climática disfrazada. Se centra en las crisis de sostenibilidad en curso más amplias”.

Malena, su esposo y sus dos hijas escribieron juntos un segundo libro, titulado Our House Is on Fire, según Penguin Books. En su descripción de la novela, revelan: “Esta es la historia de una familia llevada a enfrentar una crisis que nunca habían previsto. De una vida feliz con dos hijas jóvenes que de repente se tambalea, para nunca volver a ser la misma. A los once años, la mayor deja de comer y de hablar, y su hermana menor lucha por salir adelante. Lentamente, junto con los diagnósticos de autismo y mutismo selectivo, sus padres desesperados se dan cuenta de otra fuente de angustia de su hija primogénita: su futuro en peligro en un planeta que se calienta rápidamente”.

4. Sus dos hijos fueron diagnosticados con autismo

Greta es la hermana mayor de su única hermana, Beata. Tanto Greta como su hermana han sido diagnosticadas con autismo y TDAH. Beata también tiene TOC y ha sido abierta sobre su experiencia al lidiar con sus condiciones.

Siguiendo los pasos de Malena, Beata también es una famosa cantante en Suecia. Su padre, Svante, se desempeña como su agente. Beata apareció en el programa de televisión sueco Malou e interpretó una canción original, titulada “Bara Du Vill”.

5. Compitió en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2009





En 2009, Malena compitió en Eurovisión. Según OperaAndBallet.com, compitió en el festival de Suecia por primera con una canción de su amigo Fredrik Kempe, titulada “La Voix”. Ganar la competición significó que pudo representar a su país, Suecia, en Eurovisión en Moscú. Finalmente, terminó novena en general en las semifinales y 21 en la final.