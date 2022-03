Conor McGregor fue detenido por la policía en Irlanda: ¿por qué?

La superestrella de UFC Conor McGregor fue arrestado después de que la policía lo acusara de conducir de manera peligrosa en Irlanda el martes 22 de marzo, según un informe del Irish Independent.

McGregor fue detenido en su Bentley Continental GT en el oeste de Dublín, según el informe. McGregor fue acusado y puesto en libertad bajo fianza, y también le devolvieron su automóvil, informó el medio.

“La policía arrestó a un hombre de unos 30 años en relación con un incidente de conducción peligrosa en el área de Palmerstown ayer por la tarde, martes 22 de marzo de 2022”, dijo el departamento al Independent. “El hombre fue llevado a la estación de Lucan Garda donde más tarde fue acusado. Ha sido puesto en libertad en espera de una comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Blanchardstown en una fecha posterior”.

McGregor no ha hablado sobre el incidente en sus canales de redes sociales hasta el momento. Sus representantes hablaron con TMZ, que informó:

McGregor se dirigía al gimnasio cuando lo detuvieron por presuntas infracciones de tránsito y lo llevaron a comisaría. Kessler dice que la policía le hizo pruebas de drogas y alcohol a McGregor. Dio negativo y fue liberado.

McGregor ha tenido problemas con la ley en el pasado

Este no es el primer encuentro de McGregor con la ley. Perdió su licencia en 2018 durante seis meses por superar el límite de velocidad en Irlanda por más de 30 millas por hora de lo permitido, según Bleacher Report en ese momento.

McGregor fue acusado de un delito grave de agresión, pero se declaró culpable de un delito menor de conducta desordenada en un acuerdo de culpabilidad después de arrojar una carretilla a través de la ventana de un autobús en el que viajaba su rival Khabib Nurmagomedov en 2018, según Rolling Stone.

Los registros judiciales muestran que también fue arrestado y acusado en marzo de 2019 de robo a mano armada y conducta delictiva después de que la policía dijera que le quitara el teléfono a un hombre afuera de un hotel de Miami Beach y se lo rompiera, según el Miami Herald, pero esos cargos fueron retirados.

Otro incidente que involucró a McGregor salió a la luz en agosto de 2019, cuando TMZ informó que había golpeado a un anciano en un pub. Según ESPN, se declaró culpable y pagó una multa de poco más de $1,000 ese noviembre.

“Estaba equivocado”, le dijo McGregor a Ariel Helwani sobre el incidente. “Ese hombre merecía disfrutar de su tiempo en el pub sin que terminara como terminó. Traté de hacer las paces en ese entonces. Eso ni siquiera importa, estaba equivocado”.

Además, McGregor fue acusado de agresión sexual en su país de origen, Irlanda, “por una mujer que lo acusó de violarla en el ático de un hotel” en diciembre de 2018, informó The New York Times en 2021 después de que “la policía y los fiscales irlandeses se negaran a presentar cargos” y la mujer presentó una demanda civil. El luchador de UFC ha negado los hechos.

La ESPN informó en noviembre de 2019 que en ese momento McGregor tenía “18 condenas anteriores, incluidas varias por exceso de velocidad y una por agresión en 2009”.

McGregor busca la oportunidad de título en 2022





McGregor actualmente se está rehabilitando después de una fractura en la pierna en su última pelea contra Dustin Poirier en julio de 2021. Aún siendo la estrella más grande de UFC, McGregor ha sido más elocuente en las últimas semanas acerca de querer una oportunidad por el título cuando regrese al octágono. Quiere luchar contra el campeón del peso welter, Kamaru Usman.

“Yo contra Usman por el título de las 170 libras en mi pelea de regreso es lo que estoy mirando en este momento”, dijo McGregor en una entrevista publicada en su canal de YouTube. “¿Por qué reducir el peso? Ya he ganado el título de las 155 libras. Estoy fuerte ahora. Me siento saludable. Tengo buena energía. Estoy volviendo de una lesión espantosa. No quiero agotarme”.

Muchos se han burlado de la idea de que McGregor tenga una oportunidad inmediata para ganar el cinturón, considerando que solo tiene marca de 1-3 en sus últimas cuatro peleas y su única victoria desde 2016 es contra Donald Cerrone.

McGregor no está de acuerdo con las críticas: “La gente debe guardarme respeto por las muchas facetas que tengo: mi estilo de lucha y todo lo demás. Voy a volver a bailar el vals en una oportunidad por el título, no se equivoquen al respecto”.

Se espera que McGregor pelee a finales de este año, aunque su oponente aún es incierto.