Maks Chmerkovskiy volvió a Polonia y su colecta para los ucranianos fue un éxito

El exbailarín profesional de Dancing With the Stars Maksim Chmerkovskiy está de regreso en Polonia después de irse a Estados Unidos desde Ucrania cuando quedó atrapado allí al empezar la invasión rusa.

Ha regresado a Polonia para ayudar a apoyar al pueblo de Ucrania y ayudar con la crisis de refugiados que está ocurriendo a raíz de la invasión rusa. Parte de eso implica reunirse con su amiga Bethenny Frankel, cuya organización está en Polonia ayudando a reubicar a los refugiados que huyen de Ucrania.

El 20 de marzo, Maks grabó un video desde Varsovia, la capital de Polonia, agradeciendo a sus seguidores los esfuerzos de ayuda que estaban haciendo y animándolos a seguir colaborando.

Maksim dice que aprenderá de Bethenny Frankel cómo manejar la ayuda a gran escala

Después de hacerse famosa en The Real Housewives of New York, Bethenny Frankel usó su plataforma para iniciar una organización llamada BStrong, que brinda ayuda durante las crisis humanitarias en todo el mundo. En su video de Instagram, Maks dijo que se reunirá con Bethenny en Polonia para pedirle ayuda para organizar la ayuda a esta escala porque la organización que iniciaron Maks y su padre Aleksandr y su hermano Valentin Chmerkovskiy recaudó muchos recursos en muy poco tiempo.

“También voy a visitar a Bethenny Frankel, mi amiga. Ha estado haciendo un trabajo increíble. Ella tiene un par de centros justo en las fronteras, los visitaré, los veré, veré si puedo ayudar, si puedo ofrecer algún servicio y también les daré mi perspectiva de todo lo que está sucediendo. Tiene una infraestructura increíble, todos estamos aprendiendo con Baranova”, dijo Maks.

Baranova27 es el nombre de la organización de Chmerkovskiy, llamada así por el lugar donde Maks y Val crecieron en Odessa, Ucrania, antes de emigrar a los Estados Unidos.

“Baranova27 es la dirección de nuestro padre. Val y yo nacimos en Odessa, Ucrania, así que ahí es donde están nuestras raíces”, explicó Maks en su video. “Hemos estado trabajando diligentemente para hacer de Baranova 27 algo grande”.

En sus historias de Instagram, Maks detalló los esfuerzos de Baranova y dijo que la organización envió más de 60 toneladas de suministros y se recaudaron $123,536 para costos de envío a través de su campaña GoFundMe.

También dijo que van a realizar otra campaña de GoFundMe, esta vez buscando $250,000, para seguir ayudando con los costos de envío, que siguen subiendo. Finalmente, instó a sus seguidores a ayudar también con los esfuerzos de un hombre llamado Jakub Rybicki, quien, según Maks, está ayudando a reubicar a los refugiados, comprando y entregando suministros para el pueblo ucraniano.

“Este es un compañero bailarín nuestro. Estamos muy orgullosos de él y sólo queremos apoyarlo tanto como podamos”, dijo Maks. “Voy a publicar mañana algunas fotos de hoy, de cuando me reuní con estas personas y con un enlace a la recaudación de fondos de Jakub”.

Maks suplicó a sus seguidores que no se olvidaran de Ucrania

Además de recaudar fondos, Maks dijo que está en Polonia para trabajar en la logística de ayudar a la gente de Ucrania, lo cual es muy complicado dadas las circunstancias.

“Estamos tratando de descubrir cómo estar presentes aquí en el terreno para manejar el problema.Todo tiene que entrar, procesarse, travesar la frontera, así que es mucho”, dijo Maks.

Detalló cómo las personas que están recogiendo suministros y entregándolos a Kharkiv, Kyiv y Odessa, tres ciudades importantes de Ucrania.

“Son mis conexiones personales las que ingresan a la ubicación no revelada en Lviv, Ucrania, una ciudad cerca de la frontera con Polonia, recogen lo que necesitan y conducen de regreso y así es como lo distribuimos, así que construimos esta infraestructura desde cero”, explicó Maks.

Continuó: “Sentimos que tenemos éxito. Sentimos que estamos haciendo un gran trabajo. Nosotros y cada uno de ustedes, las personas que han donado, lo hemos hecho juntos, así que muchas gracias”.

También instó a sus seguidores a tratar de no agotarse con las noticias de Ucrania, pero tampoco olvidar que la crisis continúa.

La petición de Maks es esta:

Quiero seguir usando mi voz. La gente se está cansando y este es el momento en el que me gustaría pedirles a todos que se den cuenta de que ahora mismo se está poniendo peor. La crisis humanitaria está empeorando. La gente está peor. Hay más gente herida y hay más gente afectada. Realmente me gustaría que ustedes se dieran un día libre, se desconectaran, fueran a la iglesia, pasaran tiempo con su familia, hicieran lo suyo. Pero, por favor, vuelva a nosotros y vuelva a darse cuenta de que muchas personas todavía necesitan nuestra ayuda y debemos continuar brindándoles apoyo.

Terminó diciéndoles a sus seguidores: “Los aprecio a todos y muchas gracias a todos”.

En los comentarios, su esposa y compañera profesional de Dancing With the Stars, Peta Murgatroyd, escribió: “Orgullosa de ti”. Peta agradeció recientemente a la exprofesional de Dancing With the Stars Lacey Schwimmer la ayuda que ella y su compañero Frankie Moreno brindan a los animales abandonados en Ucrania.

Finalmente, en sus historias de Instagram, Maks quería que sus fanáticos supieran que no debían seguir ninguna cuenta que se hiciera pasar por él: su cuenta es @MaksimC. Ninguna otra cuenta es suya. Una cuenta que citó es @maksim.c.12, quien escribió que esta es la cuenta privada de Maksim donde se comunica con los fanáticos. Es falso, no es realmente Maks.

“Solo tengo UNA CUENTA OFICIAL. (…) Gracias por NO SEGUIR A NADIE EXCEPTO @MaksimC”, escribió Maks.

Si desea ayudar a la gente de Ucrania, puede donar dinero a la organización BStrong de Bethenny Frankel, que ha recaudado $6 millones y sigue sumando para Ucrania. O puede donar dinero o suministros a los esfuerzos de Maks, Valentin y su padre Aleksandr, o puede hacer clic aquí para obtener una lista de otras organizaciones benéficas que envían ayuda y suministros.

