Karina Smirnoff, ex bailarina ucraniana: “El alma de Ucrania nunca será destruida”

La ex bailarina profesional de Dancing With the Stars, Karina Smirnoff, habló abiertamente sobre la invasión rusa en Ucrania, su país de origen. Karina nació en Kharkiv, Ucrania, en 1978 y emigró a los Estados Unidos cuando tenía 12 años, según su biografía de Dancing With the Stars.

En una entrevista con Access Hollywood, Karina habló sobre lo deprimida y enojada por lo que está sucediendo en Ucrania desde que Rusia invadió el país a mediados de febrero. También habló sobre la recaudación de fondos de la que forma parte, con una opción virtual para aquellos que no pueden asistir en persona.

Esto es lo que dijo y cómo puedes involucrarte.

Karina dice que el “alma de Ucrania nunca será destruida”





En la entrevista, Karina dijo que “siempre” ha estado orgullosa de haber nacido en Ucrania, pero que “nunca sintió el mismo orgullo que siente ahora” con la forma en que el pueblo ucraniano se enfrenta a la invasión rusa.

También dijo que crecer en Ucrania fue “genial”, que le encantaba la comida y la cultura. Y está en contacto con personas directamente afectadas por la guerra.

“Hablé con mis amigos en Ucrania y ellos pudieron salir. Me entero de todo lo que está sucediendo y de todo lo que se ha perdido”, dijo Karina, y agregó: “Incluso si Ucrania es destruida, el alma de Ucrania nunca será destruida”.

Desde que dejó Dancing With the Stars después de la temporada 22 en 2016, Karina comenzó a salir con su compañero bailarín profesional Justinas Duknauskas, con quien comparte un hijo, Theo, que cumple 2 años el 31 de marzo. Le dijo a Access Hollywood que quiere su hijo crezca en un mundo donde cosas como lo que está pasando en Ucrania sean cosa del pasado.

“Sólo espero que cuando Theo crezca y entienda más cosas, pueda vivir en un mundo donde la gente pueda simplemente disfrutar de la vida”, dijo el bailarín.

Karina se está esforzando en recaudar fondos

El martes 15 de marzo, Karina ayudó a lanzar una exhibición de arte en Los Ángeles llamada “Immersive Shevchenko: Soul of Ukraine”, que destaca al artista y poeta ucraniano Taras Shevchenko. El 100% de las ganancias de la exhibición se destinarán al Fondo de la Cruz Roja y el Banco Nacional de Ucrania, según el sitio web. Hay exhibiciones en seis ciudades de América del Norte: Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles, San Francisco y Toronto.

Además, Karina organizó un evento de baile para recaudar fondos el domingo 20 de marzo en Los Ángeles llamado “Apoyar a los bailarines ucranianos”. El programa que figura en su página de Instagram incluye baile social con un DJ, varias presentaciones de baile en vivo y una orquesta de salsa en vivo. El 100% de las ganancias se destinará a ayudar a los bailarines ucranianos y sus familias.

Karina no es la única ex integrante del elenco de Dancing With the Stars que recauda fondos y apoya a Ucrania. El exprofesional Maksim Chmerkovskiy, quien también es ucraniano, quedó atrapado en Ucrania al comienzo de la invasión rusa porque estaba allí filmando la versión ucraniana de World of Dance.

Él y su hermano y compañero bailarín profesional Valentin Chmerkovskiy y su padre Aleksandr están organizando una campaña para enviar suministros médicos y personales muy necesarios a personas en Ucrania y refugiados ucranianos. Maks y su esposa Peta Murgatroyd también han señalado a sus seguidores los esfuerzos de su buena amiga Bethenny Frankel, cuya organización BStrong ha recaudado más de $6 millones para Ucrania. Ella le dijo a Extra TV a finales de febrero que “nunca había visto llegar ayuda de esta manera, nunca”.

Si desea ayudar a la gente de Ucrania, puede donar a BStrong, o haga clic aquí para obtener una lista de otras organizaciones benéficas que envían ayuda y suministros.

Dancing with the Stars aún no ha sido renovada para la temporada 31. Si se renueva, regresará en septiembre de 2022.