Hallan muerta a una famosa influencer: Maja Janeska

Una influencer de belleza con más de 1.2 millones de seguidores en la plataforma de Instagram fue hallada muerta con una herida de bala en la cabeza en Sudáfrica.

La mujer, identificada como Maja Janeska, de 39 años de edad, fue encontrada muerta en el interior de su residencia en la ciudad de Johannesburgo durante el pasado 02 de diciembre.

“Al llegar a la dirección dada, la policía encontró a una mujer con una herida de bala en la cabeza en un dormitorio”, dijo Mavela Mason, portavoz del Departamento de Policía de Johannesburgo, en un comunicado de prensa.

The New York Post informó que Maja Janeska fue declarada muerta en la escena del crimen, mientras que un arma de fuego fue localizada junto a ella al momento que arribaron las autoridades policiales.

El Departamento de Policía de Johannesburgo confirmó que inició una investigación por la muerte de Janeska, pero dijeron que por el momento el hecho no está siendo investigado como una “muerte sospechosa”.

Los investigadores a cargo del caso no brindaron información sobre el propietario del arma homicida por tratarse de una investigación en desarrollo: “La policía no puede comentar sobre eso ya que eso podría poner en peligro la investigación”.

El diario News 24 dio a conocer que Maja Janeska sostenía una relación amorosa con el empresaria Kyle Phillips, co-director del fabricante de tabaco Carnilinx en Sudáfrica.

Phillips le dijo a las autoridades policiales que se estaba cepillando los dientes en el baño cuando esuchó un impacto de bala proveniente de la habitación en la que se encontraba Janeska.

La ex esposa de Phillips, Tracy, declaró al diario News 24 que el empresario estaba “devastado y en estado de shock” por la tragedia y que él cooperaría con la investigación policial.

Los familiares de Maja Janeska declararon al diario News 24 que están conmocionados por la devastadora noticia de su muerte.

“Nuestros télefonos no han dejado de sonar, todo esto es nuevo para nosotros. Estamos en Europa y nuestras manos están atadas porque no podemos ir a Sudáfrica debido a problemas con nuestro visado”, dijo un familiar, cuya identidad no fue revelada por temas de seguridad.

El familiar de Janeska continuó mencionando: “Ella está acostada allí en una morgue y no tenemos ninguna pista de lo que realmente está sucediendo”.

El diario Daily Mail informó que personas allegadas a Maja Janeska dijeron que ella a veces temía por su propia vida, esto sumado a la preocupación que sentía por los hombres que trabajan para su novio.

El novio de Janeska, Kyle Phillips, se rodeó de guardaespaldas en la escena del crimen y se negó a que el cuerpo de la víctima fuera examinado por patólogos estatales que acudieron a su domicilio, de acuerdo con información reseñada por News 24.

Phillips le dijo a medios de comunicación en Sudáfrica que contratará a su propio patólogo para realizar una autopsia al cuerpo de Janeska.

Maja Janeska era popularmente conocida en las redes sociales como Maya Mia. En la plataforma de Instagram, Janeska tenía 1.1 millones de seguidores y frecuentemente compartía fotografías acompañada de importantes personalidades relacionadas con la política sudafricana.

Janeska era maquilladora y estilista de profesión. Daily Mail informó que ella se mudó a Tanzania a muy temprana edad con el propósito de forjar su propio camino inicialmente trabajando para un reconocido hotel.